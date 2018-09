Locatarios del Parque María Behety se mantienen optimistas

La concurrencia de público este domingo se calculó sobre un 70 por ciento respecto de lo registrado este sábado.

Un buen marco de público acompañó ayer tarde la Muestra Criolla en el Parque María Behety, en Punta Arenas, para disfrutar de los anticuchos, choripanes y juegos tradicionales. Cabe mencionar que una de las principales preocupaciones de los locatarios era saber cómo se comportará el clima durante estas Fiestas Patrias. La mala noticia es que de acuerdo a lo señalado por el climatólogo de la Universidad de Magallanes, Nicolás Butorovic, para hoy se espera que llueva durante todo el día, entre 10 a 14 milímetros. Sin embargo, ya mañana y el miércoles las condiciones mejorarán y sólo se esperan bajas temperaturas.

Pese al cambiante tiempo, los puesteros se mostraron optimistas en cuanto a recuperar su inversión y obtener algo de ganancia. Esteban Valderrama, quien se instaló con un puesto de anticuchos, señaló: “Las ventas han estado mejor, igual hoy (domingo) ha habido más público que ayer (sábado), yo diría que se ha producido un incremento de entre 70 a un 80 por ciento y todavía nos queda el fin de semana largo. Nosotros estamos hasta el miércoles acá, descansamos y retornamos seguramente durante el fin de semana venidero, esperemos terminar con cifras azules”, manifestó optimista.

En tanto, Hilda Miranda, expresó que este domingo hubo harto movimiento. “Esperemos que el tiempo nos acompañe, el frío uno lo puede aguantar, pero la lluvia no, el temor es que uno se quede con todas sus cosas como el año pasado. Yo trabajo hasta el 19 no más, agarro mi quiosquito y chao, son muchos días y la gente no tiene tanta plata. Lo bueno es que ya recuperé la inversión de los anticuchos, ahora falta sólo lo de los choripanes”, admitió.

Alba Vargas tiene un puesto de juegos tradicionales y se manifestó contenta por la cantidad de público que había llegado hasta el Parque María Behety. “Estoy contenta porque anda harto público, esperamos poder recuperar lo invertido y que el tiempo se comporte”, puntualizó ayer cercano a las 18 horas.

Por su parte, Patricio Llanos, vendedor de choripanes, afirmó que “partimos el sábado, aunque ese día estuvo un poco flojo porque el clima no nos acompañó mucho. El movimiento comenzó aumentar hoy (domingo) en la mañana. En lo particular, yo creo que sí se va a recuperar la inversión y vamos a tener algo de ganancias”, aventuró.

Finalmente, María Barrientos expuso que a ella le ha ido bien con su puesto de choripanes, completos, café y milo. “Este es el primer año que estoy acá, a mí me ha ido súper bien, nosotros por lo menos estamos en un buen lugar donde no hay tanto barro. De todas maneras espero recuperar lo invertido y lo que sobre lo comemos”, concluyó.