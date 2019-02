Los árbitros venezolanos que imparten justicia en las canchas regionales

Argenis Roa y los hermanos Luis y José Estrada Con apenas unos meses en Magallanes, han destacado por su profesionalismo y dedicación. Mientras Roa lleva cuatro meses y completó diez años de trayectoria, los hermanos Estrada, por su juventud, esperan dar el salto al fútbol grande de Chile

La presencia de venezolanos en nuestro país ya no es ninguna novedad. La crisis social y política ha hecho que miles de ellos hayan hecho de Chile su hogar provisorio, incorporándose a nuestra sociedad y aportando en distintos ámbitos. Hasta en el arbitraje.

Para quienes asisten habitualmente a las canchas de la Asociación 18 de Septiembre, Barrio Sur, e incluso a las canchas del futbolito senior, su presencia ya no sorprende como en los primeros partidos. Los primeros en llegar fueron los hermanos Luis y José Estrada Ortiz, de 25 y 23 años, respectivamente, que llevan siete meses en Punta Arenas. Más tarde, se incorporó otro juez al fútbol regional: Argenis Roa, de 39 años, y que completó cuatro meses en Magallanes.

Apuntando al profesionalismo

Todos tienen en común su pasión por el fútbol y en particular, por impartir justicia en la cancha. Desde que comenzaron, asistieron a cursos y pudieron incluso, llegar al profesionalismo. En el caso de José Estrada, su carrera en el arbitraje iba en ascenso, pero la crisis social y política lo llevó a partir de cero, en Magallanes, aunque el primero en salir de su país fue su hermano Luis, quien hace un año y tres meses probó suerte en Colombia y posteriormente, en Perú.

“De ahí tomamos la decisión de venirnos a Punta Arenas, investigamos cómo era la calidad de vida y gracias a Dios, pudimos llegar aquí y fuimos bien acogidos. Llevamos siete meses y nos ha gustado mucho la ciudad. Desde que mi hermano salió de Venezuela, la decisión fue siempre Punta Arenas, porque por Instagram se veía muy linda la ciudad. El frío sí fue algo que nos hizo dudar mucho, porque el lugar de donde somos es la región llanera y son 36 grados temperatura normal, entonces nos ha costado un poco adecuarnos”.

Por eso, el debut no pudo ser más desalentador: Bellavista vs San Felipe. “Estuvo con nieve, quedé con las manos congeladas, el lápiz se me congeló, no hallaba cómo escribir, pero es muy bonito lo que estoy viviendo en Punta Arenas”.

Respecto de sus inicios, comentó que hace tres años, “un amigo me motivó, me dijo que por mi estatura, podía tener aspiraciones en el fútbol profesional. Al año de estar en el arbitraje tuve la oportunidad, dadas varias lesiones de algunos árbitros, de debutar en segunda división y hacer la base para poder ir subiendo paso a paso. De ahí me tomaron en cuenta para un curso de Proyecto Novel en la que cada dirigencia que entra en el poder de la Comisión Nacional de Arbitros, su lapso son de cuatro años, en el que tienen que elegir 32 árbitros jóvenes que a futuro serán la nueva generación y de esos podría salir un sello, eso fue en noviembre de 2017”.

Pero como ya está dicho, tuvo que buscar otros rumbos, aunque con 23 años, su plan se mantiene. “Tuve la posibilidad de dirigir en Segunda División, siete partidos, como cuarto árbitro, estaba empezando en el fútbol profesional, y tuve que salir del país. Fue una situación dura porque uno de sueños no vive, o de fantasías, y hay que tomar decisiones y ser responsables de ellas, pero no olvidándolas, sabiendo que algún día, puede suceder. Tenía conocimiento de que Punta Arenas no tiene fútbol profesional, y está alejado de esa zona, pero dado que aquí hay nacionales, puedo resaltar entre los compañeros, ir a un Nacional y ahí mostrarme, pero como Punta Arenas me ha gustado mucho, tiene que ser una oportunidad muy latente para que tome esa decisión”.

La vocación y pasión por el arbitraje es notoria en José Estrada, quien incluso valora los insultos y pifias con las que son recibidos los jueces. “Mi norte ser internacional, desde que entré a una cancha sentía los murmullos de la gente, los insultos, que muchos podrían hacer bajar, pero no, motivan, es como un aplauso, una exigencia de que tienes que hacerlo bien. El arbitraje también te ayuda mucho a madurar como persona, a ser más tolerante, a tener mucha paciencia con la familia, porque a veces ellos lo sufren y uno con su carácter, tiende a lastimarlos, entonces el arbitraje me ha ayudado a controlar ese tipo de emociones, ya que a veces los jugadores toman insultos y uno tiene que mostrar siempre cabeza fría”, postuló José Estrada, que además de árbitro, se tituló de contador público. “Dadas las circunstancias, cuando uno llega a un país, tiene que buscar la manera de cómo generar, y en la actualidad trabajo en una cámara de frío y buscando por fuera, respecto de mi carrera”.

Luis, en tanto, comenzó en el arbitraje gracias a su hermano: “Yo estaba afianzado en otras cosas, eso fue el 2015, en la época en que estábamos terminando nuestras carreras”, recordó Luis, que se tituló de ingeniero eléctrico y que en Punta Arenas encontró trabajo en Preselec.

“Mi hermano arbitró profesional y yo llegué hasta amateur, porque no se me abrieron las puertas por todo lo que pasó. Hice cursos con ellos y tuve oportunidad de presentarme a pruebas nacionales para arbitrar en tercera división. Si nos brindan la oportunidad de arbitrar profesional sería excelente, porque sería una puerta más que se podría abrir para nosotros en Chile, que ya se ha abierto en varios ámbitos”, manifestó. Tanto es así que, la semana pasada, dirigieron partidos en el campeonato que trajo al equipo de Santa Cruz, recientemente ascendido a la Primera B. “El preparador físico de ellos nos preguntó qué hacíamos nosotros aquí y por qué no nos fuimos a Santiago a dirigir. Por la edad de ambos nos comentó que si quisiéramos, probáramos allá”.

Un aspecto que ha llamado la atención de estos árbitros es su preparación física y movilidad para seguir de cerca las jugadas. “Mi padre es alto, mi mamá promedio y eso nos ayudó un poco, y la contextura igual, porque a nosotros nos gusta mantenernos en forma, a pesar de que uno sale muy cansado. Ahora la asociación nos apoya con el gimnasio, con preparador físico, que nos mantiene un poco más y apoyamos a los otros colegas, para que ellos se acoplen. Hay que mantenerse porque los mismos jugadores te dicen ‘corra, profe’ y si no corremos, ellos después, alegan”.

De entrenador a dirigir futsal y fútbol

El caso de Argenis Roa Arellano es diferente al de sus compatriotas. Primero, porque llegó desde Mérida, un estado con un clima más frío, por lo que no sufrió tanto el cambio y además, porque a sus 39 años, lleva una década dedicado al arbitraje. “Primero fui entrenador de categorías menores, después preparador físico en la segunda división del fútbol venezolano, fuimos campeones, estuve un semestre en primera división con el Vigia FC del estado de Mérida. Y después de ahí, para mantenerme en la alta competencia vi en qué podía estar y fue el arbitraje la gran solución, que es lo que hago con el corazón”.

Sus inicios con el silbato fueron en el futbol de salón. “En el año 2009 comencé a interesarme y en 2010 fui federado y a partir de 2011 fútbol sala primer nivel, que coincidió con la primera presencia en el curso RAP Fifa, que tiene para todas las asociaciones miembros a través de la Conmebol y tuve la oportunidad de estar hasta seis cursos RAP, diversas circunstancias impidieron que llegara a nivel internacional”.

Ya en el fútbol, dirigió tres encuentros en segunda división, pero “en tercera fui más asiduo y en categorías menores también. Fútbol sala estuvimos en el torneo superior de Directv, el torneo más importante en Venezuela, liga nacional, Juvines que son los juegos universitarios, también los juegos nacionales estudiantiles y escolares también”.

Hace poco llegó a Punta Arenas, y tras charlar con el presidente de la Asociación de Futbolito Senior, “quien me llevó a conocer la asociación de árbitros de fútbol de Magallanes a los que les doy el agradecimiento por ser la vitrina, y Patricio Godoy, que es el presidente de la Comisión Regional de Arbitros nos llevó al comunal, y el resto es historia. Hemos estado en Porvenir, Natales, la liga de clubes campeones”.

Anécdotas y estilo

Argenis Roa reconoce diferencias en la forma en cómo se vive el fútbol entre ambos países. “La gente es pasional, aquí si muestras una roja, la tienes que justificar bien, la amarilla lo mismo, y si no sacas, también, tienes que justificar todo. Aquí problemas no he tenido, todo queda en la cancha, eso es positivo aquí, a diferencia de Venezuela, donde viví situaciones conflictivas”.

Lo que sí, los tres árbitros concuerdan es en las dificultades que acarrean los modismos. “El viraje del idioma no permite la comprensión del momento, les digo ‘algún día comprenderé lo que están hablando y tomaré cartas en el asunto, mientras tanto, aprovechen’. Palabras como leso, maceta, y otras que no se pueden decir por los medios”, comenta riendo.

Los hermanos Estrada también han vivido hechos similares. “La manera de expresarse cuesta, a veces uno tiende a no entender lo que le dicen, como ‘hueón’, que supuestamente aquí es ‘amigo’, aunque depende de cómo se diga, pero en una cancha no es permitido eso, siempre trato de que el respeto esté por delante; si ellos quieren exigir respeto, tienen que darme respeto de la misma manera. Donde me ven joven, quizás puedan creer que no tengo la capacidad de tomar una decisión, y creo que en este poco tiempo, he demostrado que tengo la capacidad de dirigir partidos complicados”, recalcó José, mientras que Luis acota que “cuesta entender a los chilenos igual, ya poco a poco vamos sabiendo cuándo es un insulto. Pero hemos tenido problemas mínimos. Queda en la cancha solamente”.

En todo caso, aunque toman con seriedad el arbitraje, también saben manejar las situaciones que se presentan. “En mi caso, soy un poco tolerante, porque hay insultos o jugadores que se alteran, y yo los ignoro porque si uno los encara, empiezan las discusiones, así que tratamos que se calme. Si hay muchos golpes, cualquier falta que vemos, la cantamos, sea mínima pero es para que se calmen y se complica más”, indicó Luis Estrada.

Roa, a su vez, recuerda una anécdota de un partido, en que también tuvo que ver el clima. “En el tercer partido que me tocó coincidió con las ráfagas de viento en Barrio Sur, iba a tomar una determinación y se nos iba la pelota, ni los jugadores hicieron su fútbol y nosotros nuestra labor. A un asistente incluso se le fue un banderín, usaba los papelitos y cuando iba a anotar, se voló y no supe a quién amonesté, pero hubo comprensión de todo, porque esas ráfagas de viento no permitían que se desarrollara el partido, entonces aprendí a saber dónde ubicarme”.

Los tres reconocen que si bien la colonia de venezolanos en Punta Arenas es numerosa, no tienen mayor relación con ellos. Solamente están enfocados en los arbitrajes y en sus respectivos trabajos, especialmente los hermanos Estrada, que pueden llegar a dirigir hasta ocho partidos en un fin de semana, todo para reunir experiencia, mejorar y así alcanzar a dirigir en el fútbol profesional chileno.

Fotos Juan Carlos Avendaño