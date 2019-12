Los argumentos de los senadores de Magallanes que lograron sacar a Chadwick por cinco años de la administración pública

“Nos ceñimos estrictamente al argumento jurídico y no a otro aspecto que nada tenga que ver con lo que es una acusación constitucional”, planteó el senador Carlos Bianchi frente a la intervención preparada para apoyar la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, por infringir la Constitución o las leyes o haberlas dejado sin ejecución.

Respecto al estándar de su actuación fijado por normas constitucionales y legales relativas a los derechos humanos, el senador sostuvo que el ministro “debió realizar actos idóneos, proporcionales y eficaces ante los hechos que conoció o estuvo en posición de conocer vinculados con la denuncia concreta de numerosas conductas calificadas como violaciones a los derechos humanos por una entidad pública como lo es el Instituto de Derechos Humanos”.

Agregó que además el secretario de Estado debió prevenir nuevos atentados en contra de la sociedad civil por parte de agentes del Estado que forman parte de una institución sobre la cual tiene responsabilidad política directa y jerárquica como lo es Carabineros.

Resultado de querellas

Un punto trascendente analizado por el senador fue el argumento esgrimido por la defensa, en cuanto a que las querellas entabladas por el INDH siguen en curso por lo que no pueden considerarse como hechos concluyentes. Bianchi indicó que si se esperaba la finalización de los procesos, expiraría la responsabilidad atribuida al ex ministro que se extiende por 6 meses luego de cesado el cargo.

En el punto anterior, estableció la diferencia entre la responsabilidad política y la penal que le puede caber a los autores materiales de los hechos.

“En este contexto, un ministro de Estado que renuncia a su deber de ejercer un control material sobre Carabineros (…) está violando la Constitución y las leyes” incumpliendo su obligación personal ante las normas sobre derechos humanos, subrayó.

No es un juicio personal

Por su parte, Carolina Goic planteó que esta acusación no se trataba de una afrenta contra la persona del ex ministro ni de cuestionar su calidad humana. Reafirmó que se trataba de indagar si el secretario de Estado había hecho lo que le correspondía como encargado de la seguridad pública según lo establece la Constitución. “Este es un juicio político constitucional, no es un tribunal de justicia” remarcó.

“Sí pudo haber hecho más para el impedimento o cese de los apremios ilegítimos”, señaló la parlamentaria. El resguardo del orden público no puede ser incompatible con el resguardo de los derechos humanos, añadió.

Los ministros actúan como órganos del Estado y asumen responsabilidad personal por sus actuaciones y el Congreso está mandatado para hacer valer la responsabilidad política cuando éste ha dejado sin cumplir las leyes o la constitución. Y para Goic, este fue el caso. Por ello también votó a favor de la acusación constitucional, tras cuya aprobación deja al ex ministro sin poder ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.