Gerente de Transbank: “Los cajeros automáticos están quedando sólo donde se necesiten”

Además, Alejandro Herrera Aravena no se mostró preocupado ante la llegada de dos competidores para la transacción electrónica en el comercio.

Desde hace varios meses los habitantes de Punta Arenas se han venido mostrado molestos por los pocos cajeros automáticos que hay en la ciudad. Es más, muchos de ellos no están en funcionamiento en gran parte del día o bien no tienen dinero a disposición para ser retirados. Lo que ha hecho, que la ciudadanía se traslade hasta los bancos para realizar retiros de dinero en efectivo.

Ante esta situación, el gerente general de Transbank, Alejandro Herrera Aravena, en conversación con Pulso Económico, analizó lo que está sucediendo con los dispensadores de dinero no sólo en la zona, sino que a lo largo de todo el territorio nacional, ya que en otros lugares de Chile esta situación también se da; igualmente también explicó los alcances de dos nuevas empresas que llegaron a Chile para competir frente al monopolio que ejercía Transbank a nivel nacional.

– ¿A qué se debe su visita a Punta Arenas?

– “Nosotros venimos porque aprovechamos una oportunidad con un grupo de Sernatur que visitó la Antártica. Por lo tanto, teníamos la oportunidad de incorporarnos a este grupo con el objetivo de cumplir un plan que nos trazamos el año 2017 de estar presente en el cien por ciento de las comunas y del territorio nacional. Durante el 2017 logramos un acuerdo, firmamos un contrato con Correos de Chile, que nos permitió instalar un POS (dispositivo electrónico que permite las transacciones comerciales) en las oficinas de correos en Villa Las Estrellas. Con eso damos por cumplida nuestra meta de tener presencia absoluta en el territorio nacional en todas las comunas de Chile”.

– Frente a este hecho que recién nombra, ¿cuáles vienen siendo los desafíos que tiene la empresa en un corto, mediano y largo plazo?

– “Es aumentar nuestra presencia en comunas donde tenemos una baja participación. Esto lo vamos a lograr con una acción comercial que nos permita llegar a todas las comunas, entregando distintos tipos de canales, la cual es el POS físico que es el que más se conoce; como también un producto nuevo y más pequeño que va conectado con el celular, el cual permite a los comercios operar de una manera más fácil y poder transportar el POS.

Lo otro es a través de los canales no presenciales, que son básicamente internet y páginas web”.

– Desde hace años, mucho se habló sobre el monopolio que tenía Transbank en el mercado y la imposibilidad de que nuevos actores entren a la competencia. ¿Cómo ven la entrada de dos nuevas empresas?

– “Esto se materializó durante el año 2017, dos empresas hoy día son adquirentes y que cumplen un rol similar al de Transbank. Uno es BancoEstado que hoy día con su marca ‘Compra aquí’. Ellos disponen de una red que está partiendo, donde están instalando dispositivos similares al POS en esos locales comerciales que les permite aceptar transacciones de tarjetas de crédito y débito. Ellos están partiendo y están en una modalidad que llegan a acuerdo con los comercios y se interconectan con nosotros; Transbank le entrega parte del servicio de lo que es el procesamiento, pero quienes fijan las condiciones son ellos. En cuanto a la otra empresa, que es Multicaja, la cual tiene la licencia Mastercard y está tramitando la licencia Visa. Ellos tienen su propia red y va a permitir las transacciones con tarjeta -inicialmente de crédito con estas marcas- por lo tanto, hemos partido el 2018 con tres competidores, lo que no quita que puedan ingresar otros. Aquí lo que se ha ido flexibilizando son algunas normativas que tenían ciertas exigencias que eran complicadas para eventuales actores que quisieran entrar. Hoy en día, exigencias regulatorias han permitido flexibilizar la entrada de nuestros actores”.

– En Punta Arenas se vive una escasez de cajeros automáticos, que ha generado gran molestia en la comunidad. ¿Cómo se explica esto? ¿Hay alguna solución?

– “Los cajeros son administrados como red por Redbanc, que es distinta a Transbank. Es una red cuyos propietarios son también de Transbank. Efectivamente lo que pasa, es que se han producido una serie de exigencias y regulaciones. Por motivos de seguridad me imagino que los bancos, que son los propietarios de los cajeros automáticos, han optimizado donde tener cajeros automáticos, donde tienen que tener más acción; obedeciendo así a la rentabilidad, seguridad y habitualidad. Transbank, complementando con “Red Compra da vuelto”, que es un producto de Transbank, que lo habilitamos para todos los comercios, pero seguramente algunos por disponibilidad de efectivo, no lo toman.

Esto es bueno para todos, porque les permite ir minimizando el efectivo por motivos de seguridad y yo creo que es distinto. Los cajeros automáticos es un fenómeno que no sólo está ocurriendo en Chile, si no que en todo el mundo, donde hubo una explosión y se colocó en todas partes; hoy -por razones de seguridad- los cajeros automáticos están quedando sólo donde se necesiten. Ahora, si los cajeros funcionan o no funcionan, ahí pasa por temas logísticos que muchas veces escapa a las razones de los bancos, como el transporte de valores. Es decir, hay fenómenos particulares que pueden afectar alguna situación”.