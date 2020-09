Los cinco estudiantes de la escuela de Villa Dorotea entran al mundo de las clases online

Gracias a convenio con Entel El establecimiento, ubicado a 24 kilómetros de Puerto Natales y fronteriza con Argentina, comenzó trabajando con guías de ejercicios para cada materia, y ahora, cada estudiante cuenta con una conexión de 30GB mensuales

Si para los estudiantes ha sido difícil este periodo sin poder salir de sus casas para ir al colegio o realizar actividades recreativas en grupo, ni imaginar lo que sienten los estudiantes de la Escuela Fronteriza de Villa Dorotea. Si bien el establecimiento cuenta solamente con cinco estudiantes, no retornó a las clases presenciales porque algunos de los profesores viajan desde Puerto Natales, distante a 24 kilómetros, por lo que el riesgo de contagio por Covid-19 está latente.

Así que el establecimiento, fundado el 2 de mayo de 1955, como en todas las escuelas, colegios y liceos, comenzó entregando guías físicas y material tangible. Y desde la semana pasada, ingresó al mundo digital. Esto gracias a un convenio con la empresa de telefonía Entel, que donó conexiones de 30 GB para los cinco estudiantes, hasta fin de año. La directora, Juana Soto Coligiones, quien además es profesora de algunas asignaturas, agradeció especialmente al analista senior de Sustentabilidad Gerencia de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel comunicaciones, Arturo Domínguez, “quien acogió nuestra solicitud y a través de su gestión logramos obtener Internet gratis por tres meses para nuestros estudiantes, lo cual ha sido muy favorable para nuestra comunidad educativa”. La directora es originaria de Maullín, y está desde 2018 en la escuela, proveniente de la Escuela Coronel Santiago Bueras de Natales, y que destaca lo sacrificado de vivir en esta ciudad fronteriza, por “el aislamiento en invierno, con mucha nieve, además de la conectividad, que en este caso, se subsana en cierta manera, con este beneficio.

Desde la empresa, la directora de Sustentabilidad y Comunidades de Entel, Jimena del Valle, explicó que la iniciativa de donar planes de Internet surgió porque “la contingencia sanitaria ha evidenciado la importancia de la tecnología para mantenernos conectados. Pero también nos ha mostrado las carencias de quienes no cuentan con esta herramienta. Esto es particularmente sensible cuando hablamos de los niños y la necesidad de estudiar a distancia. Por eso desde abril estamos entregando sim cards con planes de 30 GB mensuales para entregar conectividad a estudiantes de distintas zonas del país. Además, se decidió extender la vigencia de los planes hasta el fin del periodo escolar, con el fin de garantizar conectividad para que los estudiantes puedan terminar tranquilamente este año escolar”.

De esta forma, la Escuela Fronteriza Villa Dorotea, es uno de los nueve establecimientos a los que, a través de la Corporación Municipal de Educación de Puerto Natales, recibieron sim cards y planes de internet.

Así, el equipo del establecimiento, conformado por la educadora diferencial, Dasly Muñoz Pino; la psicóloga Ivett Alarcón Gallardo; la profesora de Educación Física, Miriam Vera Gallardo; el docente de Inglés, Jonathan Silva Wolf; de Música, Bastián Bascuñan Valdés, y la asistente social Paola Gómez Garay, que tienen algunas horas asignadas durante la semana, han pasado, desde el 17 de agosto, a la elaboración de material pedagógico a la organización de clases online para los estudiantes.

Las clases se realizan de 11 a 12,45 horas y se dividen por bloques de asignatura, con el fin de que los chicos se vayan familiarizando con este formato, ya que es primera vez que la escuela desarrolla esta metodología.

Sofía Barrientos es la apoderada de Fernando Mayorga, que va en cuarto básico. Originarios de Dorotea, comenta que “la clase online ha sido complicada para él, pero de a poco se va adaptando al sistema. La profesora los visita una vez por semana y les lleva guías a los chicos, pero Internet no había, cada papá recargaba, así que este regalo, por tres meses, y felices. El colegio le facilitó computadores, para que hagan sus tareas, pero con el celular comenzamos con las clases online. Hasta ahora no hemos tenido problemas, las clases son dos veces al día y son hasta el jueves. El ya sabe todo lo que tiene que hacer y esto ha sido un apoyo tremendo, porque las clases online no es lo mismo que te entreguen guías; la profe está ahí para explicar. La señal, por donde vivo, no he tenido problemas, pero sé de otros chicos que sí, los que viven en parcelas. Lo que sí, echa de menos a sus tías y compañeros, la rutina del colegio, porque había actividades todos los días, que se perdieron. Por lo menos, como vivimos lejos, puede salir a jugar y correr”, comentó la mamá de Fernando Mayorga, quien a su vez cuenta que su materia favorita es matemática y que a veces se le va un poco la señal. “Echo de menos el colegio, por mis compañeros. Acá hay un parque donde salimos. Me gustaría volver, pero igual estamos bien así”. El estudiante confiesa que lo más complicado de las clases online es que “a veces cuando hablan todos, se escuchan muchas voces y no siempre alcanzo a escuchar”.

A su vez, Jeanette Barrientos, mamá de Julio y Carla Millatureo, estudiantes de tercero y quinto básico, respectivamente, destacó que “el cambio es brusco, porque los chicos realizan clases online, de lunes a jueves. Los chips los pudimos instalar en un celular, que usan para sus clases. Tienen un programa de lectura en las tardes. En la casa tenemos computador, pero no funciona ni la cámara ni el video, así que tienen que usar el celular para conectarse, pero ya aprendieron y se manejan mejor que uno”. La apoderada valoró también que se hagan clases de Educación Física y Educación Musical. Julio dice que no ha sido complicado y que la conexión ha estado bien, y también le gusta la matemática y la música.

Finalmente, Gloria Barrientos Gallardo, mamá de Macarena Pincol Barrientos, de cuarto básico, encuentra que estas clases son “excelentes, porque ha tenido mucho avance y los profesores siempre están preocupados y viendo si les falta algo. Tiene un computador que le prestó el colegio. Igual le ha costado, porque como no puede juntarse con sus amigos ni ver a sus profesores. Nosotros vivimos cerca de la villa y por suerte no tenemos contagios, así que ojalá termine pronto todo esto. La directora es muy preocupada de los niños, manda los links para conectarse”.

