Los consagrados y promisorios que difundirán la fiesta de los 500 años del Estrecho

El miércoles se presentaron frente al Palacio de La Moneda y posteriormente, en el centro cultural de la sede de gobierno, se les entregó la medalla y piocha correspondiente. La nómina inicial señalaba que la Región de Magallanes tendrá 72 embajadores de los 500 años del Estrecho, que se celebrará el 21 de octubre del próximo año, aunque en la cita estuvieron solamente 40. Algunos se excusaron y otros no respondieron a la convocatoria.

Los embajadores fueron mencionados por grupos de acuerdo a sus áreas. Así, los primeros fueron los deportistas: Boris Pérez (Natalino, futbolista), Claudio Soto (basquetbolista), los jugadores y técnicos de balonmano Emil, Erwin, Harald e Inga Feutchman; la tenimesista Katherine Low y los futbolistas Ricardo Fuenzalida y Ronnie Fernández.

Fuenzalida llegó acompañado de su madre y expresó su sorpresa por esta designación: “Es un orgullo, porque salí muy chico de Punta Arenas y tuve que hacer toda mi carrera afuera, y siempre representando a la región. Es un orgullo para toda mi familia. Llevo 9 años jugando fútbol profesional y 3 en Santiago”, comentó el jugador de 26 años y que tras pasar por Deportes Puerto Montt, fue a Melipilla, y actualmente defiende los colores de Audax Italiano.

Ronnie Fernández cuenta a su vez, con una mayor experiencia. Actualmente juega en los Emiratos Arabes Unidos y a pesar de la lejanía, nunca olvida la tierra donde metió sus primeros goles. “Es un placer poder ser parte de esta ceremonia que me encuentra justo en los días de vacaciones. Me ha tocado la posibilidad de hacer una alianza entre Santiago Wanderers y Punta Arenas para hacer las primeras pruebas del club en la región y la idea es seguir rescatando talentos para el fútbol profesional”.

Los comunicadores

Muchos son los profesionales de las comunicaciones que se desempeñan en Santiago. Por eso tuvieron su espacio particular de reconocimiento en la ceremonia: Claudio Fariña, Davor Gjuranovic, Iván Martinich, Patricia Stambuck, Patricio Andrade, Rodolfo Hahn, Rodrigo Cid, Sergio Pinto y Gazi Jalil fueron los embajadores presentes en el acto.

“Es una tremenda sorpresa. Yo quería colaborar en algo y que me hayan designado fue una sorpresa y una felicidad que me consideren, a estas alturas de la vida en que llevo tantos años acá, para colaborar en algo relacionado con mi tierra”, partió expresando, para después continuar detallando de qué manera puede contribuir, a través de sus contactos, con la conmemoración de este hito. “Me he relacionado con el Instituto de Conmemoración Histórica, que está integrado por rectores y decanos universitarios; quieren colocar una gran placa en algún lugar histórico del Estrecho”.

En tanto, el siempre locuaz Claudio Fariña también mostró su orgullo “de poder llevar este mensaje a todos los chilenos, porque esta tiene que ser una fiesta del país. Siempre decíamos de chicos que el descubrimiento de Chile fue por nuestra zona, casi dos décadas antes que Diego de Almagro llegara a estos valles centrales, don Hernando ya estaba pisando tierra que hoy es chilena. En mi programa de radio El Conquistador nos adelantamos a este gran jubileo que no solamente es una fiesta de Chile, sino del mundo “.

Otros embajadores que estuvieron presentes en el acto fueron Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas; María Antonieta Castro en representación de Chocolates Norweisser; Arturo Palma Matulic, de la Fundación Teraike; el geofísico y académico Armando Cisternas, los diseñadores Camila Pontikas y el natalino Claudio Mansilla Manosalva; el escritor Eugenio Mimica Barassi; el chef Javier Cárcamo, el profesor Juan Agustín Crovetto, el dirigente sindical Nolberto Díaz, el arquitecto Sergio Baeriswyl Rada y el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp Fajardo quien comentó que “fue inesperado, no tenía conocimiento de esto. Lo tomo con humildad y harto orgullo. Punta Arenas y Valparaíso son ciudades unidas por una categoría fundamental en su historia, porque fueron puertos de entrada de influencias económicas, sociales, políticas, culturales durante toda su historia”.

El mundo de la cultura también tiene a sus embajadores magallánicos: el músico Aldo Foschino Latorre, Antonio Altamirano y Luis Guenel Soto de Cielos del Infinito; el cineasta Leandro Medel Lizama; el vocalista de Los Angeles Clásicos, Oscar Barreiro; el humorista y folclorista Rolo Contreras, el bailarín Rodrigo Guzmán, el actor Luis Alarcón y la banda de rock Icarus Gasoline. Los integrantes de este grupo también se sorprendieron por esta nominación como embajadores: “Es inesperado y encuentro buena onda, llevamos más de 12 años en Santiago y es bakán que te reconozca tu ciudad”.