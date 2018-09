Los cuidadores: los grandes olvidados en la atención de la demencia

Nadie en el hogar está preparado para enfrentar un diagnóstico de esta naturaleza.

Nadie está preparado para enfrentar una pérdida ni menos para atender a un enfermo con Alzheimer. Esto es parte de lo que deben enfrentar los cuidadores de pacientes con demencia, una realidad muchas veces desconocida que enfrenta la familia puertas adentro y en silencio.

“Yo perdí una etapa de mi vida. Hay cosas que no recuerdo, en los momentos que estuve internado en Santiago sólo tengo algunas imágenes. Sé que me estaban esperando con picarones, pero no recuerdo quien, no me acuerdo de haber visto a mi suegra”. Con estas palabras Alejandro Domancich, de 60 años, intenta explicar el tratamiento que recibió en la capital. Le diagnosticaron una demencia vascular y está en tratamiento médico.

Al verlo nadie diría que está enfermo, pero al conversar con él hay recuerdos que no tiene, partes de su vida que se perdieron. Alejandro anota todo lo que hizo durante el día y lo que va a hacer mañana, así logra trabajar y moverse, pero como en todas las enfermedades hay días buenos y malos.

En este proceso, lo acompaña su esposa Inés Vidal Andrade, quien ha sido su cuidadora durante años. “Nadie está preparado para este diagnóstico y cuando lo recibes tratas de saber qué pasó, cómo lo conectas, cómo le enseñas que puede, el camino es cuesta arriba, y tu vida sigue, no puedes detenerte ni en el trabajo, ni con las obligaciones, debes seguir sola, sí sola, porque todo lo que le rodeaba, amigos, compañeros, familia, se aleja, porque no entienden, ni quieren entender, son tus peores críticos, pero ahí estás tú pensando qué hago, me hundo con él o saco toda mi garra y mi fuerza para seguir sola, ya no como pareja, si no con un compañero con limitaciones, que hay que ayudarlo a darle las herramientas para sobrevivir”, complementa.

Muchas interrogantes

Señala que como cuidador hay muchas interrogantes: ¿Qué pasa si no resulta?, ¿si no lo puedo hacer bien? Y ¿Si no me dan las fuerzas? Se considera una sobreviviente, porque no sólo lucha con la demencia, cualquiera sea su apellido, sino que lucha contra el entorno porque le crean que está enfermo y que necesita ayuda. “Cuando tienes cáncer, la gente piensa qué terrible, hay que ayudarlo, y no es que el cáncer no sea terrible, pero se ve el deterioro, pero cuántas personas ven la depresión o la demencia, sólo los cercanos que van viendo cómo afecta. Cuántas veces hemos escuchado: pero, él se ve bien y frente a eso fueron más de mil veces, las veces que sólo atiné a contestar te lo presto 24 horas. Muchas veces tuve el deseo de que sea cáncer, aunque me tilde de dura, pero con esa patología sabría contra qué luchar”, afirma Inés.

Reconoció que frente a la demencia vascular de Alejandro estaba perdida y en cada paso, hizo lo que creyó correcto, cargando con muchos estigmas y críticas, trabajando con sus limitaciones. “No todo en ciencias o medicina está escrito, ojalá los profesionales de la salud escucharan lo que tenemos que decir, de manera que junto al profesional, se escriba tu historia, tus logros, tus fracasos”, señala.

En medio del proceso, salta la falta de ingresos económicos, el cuestionamiento de las licencias médicas, la cobranza diaria de los bancos y las responsabilidades con la familia y los hijos. “En este proceso, hubo muchas personas que se alejaron, otras se enojaron y lo dejaron. Mucha gente se te va en contra y creen que estás mintiendo, o exagerando”, sentenció.

Alejandro piensa que estuvo 15 días internado en Santiago, aunque fue más de un mes y medio, llegando incluso a estar en tratamiento con electroshock. Luego volvió a Punta Arenas para invalidarse porque no había recuperabilidad. El proceso de tramitación tardó un año.

“Hay un diagnóstico tardío”

El médico geriatra Ramón Lobos Vásquez, advierte que el Alzheimer es la forma más frecuente de demencia y cuando aparece implica un impacto en la vida de la persona y de todos quienes la rodean. Se trata de una patología en que todos los tratamientos están para evitar el avance del deterioro.

“Hay factores genéticos y habitualmente se detecta de manera tardía, por lo tanto es esencial trabajar en la prevención con estilos de vida saludables, y también la activación de la memoria y la capacidad intelectual, eso implica aprender e irse planteando nuevos desafíos, hacer cosas distintas, peinarse o lavarse el pelo con la otra mano, estudiar idiomas, nuevos desafíos. En las etapas avanzadas la única forma es el control de las patologías crónicas”.

En opinión del especialista, como sociedad es necesario ofrecer la mayor cantidad de talleres y espacios, para que cada adulto mayor pueda elegir de acuerdo a sus necesidades.

Agrega que en este proceso los cuidadores son un cable a tierra, son quienes están al lado evaluando los desempeños y los riesgos. El cuidador al principio acompaña y en las etapas avanzadas va haciendo actividades por el enfermo, y en las etapas aún más avanzadas es el soporte vital. Hay que avanzar en la profesionalización de los cuidados, nadie forma cuidadores y es necesario instalar las capacidades, acá no pueden estar todos institucionalizados y menos hospitalizados.