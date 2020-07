Los cuidados paliativos en pandemia: el camino a una atención vía telemedicina

Atenciones restringidas y las medidas para evitar los contagios.

Con atenciones restringidas y el fortalecimiento de la atención vía remota, el equipo de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Clínico hizo una readecuación de sus procedimientos para resguardar a los más de 300 pacientes con distintos tipos de cáncer y que en la actualidad permanecen en control en la unidad. Estos, debido a las características de su patología, tienen un alto riesgo de contraer el Covid-19, pero que no pueden suspender sus tratamientos médicos.

El actual escenario sanitario conllevó a que dicha unidad comenzará a trabajar con telemedicina, de manera que los especialistas puedan tener un contacto más directo con sus pacientes, con imagen y sonido. Recién se ha comenzado a trabajar en su implementación, aunque en una primera instancia se busca que los equipos que despliegan las visitas domiciliarias puedan llevar tablet para que los médicos se puedan contactar con ellos.

El jefe de la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, doctor Gonzalo Sáez Torres, destacó a partir del surgimiento de la pandemia se trabaja principalmente vía remota de manera de evitar los contagios. Sin embargo, remarca que en todo caso también han atendido a pacientes presencialmente, siempre y cuando su condición lo requiera.

“En la mayoría de los casos la atención se realiza vía telefónica y luego se le envían los medicamentos a domicilio”.

El “Poli del Dolor”, como lo llaman los pacientes, es un servicio donde estos reciben tratamiento para combatir el dolor y malestares de sus patologías, para permitirles la mayor autonomía posible en la última etapa de su enfermedad. En dicha unidad no sólo trabajan con los pacientes, sino también con las familias, apoyados por un equipo multidisciplinario, y con el respaldo de un arsenal farmacológico de primera línea.

Sáez Torres recordó que antes de la pandemia se realizaban visitas a domicilio por parte de los equipos de salud que entregaban prestaciones principalmente de enfermería a pacientes con dependencia, sin embargo, frente al riesgo de contagio estas atenciones se han reducido de manera importante de manera de evitar contagios.

En cuanto a los ingresos a hospitalización, el médico indicó que estos se están haciendo normalmente, en tanto que en el caso de personas que no estén internadas, que no puedan concurrir o porque su condición de salud no lo permita, entonces también se realizan vía remota (por teléfono).

Sistema Ges

La unidad, nacida en 1994, forma parte del Centro de Responsabilidad de Oncología, cuyo trabajo se enmarca en el sistema de Garantías Explícitas de Salud (Ges) por lo que se garantiza el acceso a este servicio a todo paciente derivado con confirmación diagnóstica de cáncer, realizado por un médico especialista o Comité Oncológico, debiendo darse tratamiento dentro de 5 días desde la derivación documentada.

Sobre la cobertura financiera, el Hospital Clínico es parte de la Red Ges Fonasa, cubriendo en un 100% a aquellos pacientes Fonasa A y B, en un 90% a Fonasa C y un 80% a Fonasa D, debiendo cancelarse el copago del arancel correspondiente. Pacientes de Isapre, Dipreca y Capredena pueden ser atendidos previa derivación como pacientes privados y deben cancelar prestaciones y medicamentos según plan de salud particular.