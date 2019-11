Los Derechos Humanos y la explosión social

Jeannette Antonin Torres

Periodista

Una semana antes que comenzaran la movilización social y las protestas en Chile, me entrevisté con el director regional del INDH, Cristián Figueroa, con la intención de conocer algo más sobre las funciones de este organismo. Era necesario conversar sobre la educación y promoción de los derechos humanos, especialmente dirigida a las instituciones de seguridad pública. “Por ley se nos instruye, organizar actividades de difusión que vayan generando conciencia y una cultura respetuosa de los derechos humanos”, dijo, agregando que “el trabajo que se está haciendo con Carabineros, Gendarmería y PDI es fundamental, principalmente en la prevención de la tortura, en función de dar a conocer los alcances de la Ley 20.968, que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a fin de que Carabineros, en particular, vaya adecuando sus protocolos y procedimientos en sintonía con el espíritu de esta nueva ley y de acuerdo al rol que debe cumplir según los estándares internacionales frente a manifestaciones públicas con el uso racional de la fuerza”.

Para avanzar en este trabajo, comentó sobre la organización de un seminario en función de la Circular 1832, publicada en el diario oficial en marzo recién pasado, donde se actualizan las instrucciones al personal de Carabineros para el uso de la fuerza, de acuerdo a ciertos principios, habiéndose establecido coordinaciones con Fuerzas Especiales para generar una jornada de trabajo conjunto. El propósito iría en camino de formar un carabinero cercano, capaz de dar respuesta, de contener, de orientar y de prevenir, en definitiva. Porque el actuar represivo es una acción de última instancia.

Lo que vendría después, con la protesta social, era inimaginable para todos y también para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La explosión social de la población chilena, que copó las calles por demandas de mayor justicia social y de la cual Magallanes no estuvo ajena, puso en jaque la intención del INDH que venía cumpliendo una parte de su misión, encausandolo bruscamente a cumplir con otro papel fundamental para el cual fue creado: proteger de las violaciones a los derechos humanos que realizan agentes del Estado en contra de ciudadanos.

Es fundamental –decía Cristian Figueroa- que prontamente la institución de Carabineros se empape de las orientaciones que fija la Circular 1832, “se trata de sintonizar la labor de Carabineros con las demandas que está expresando una sociedad que se va a manifestar mucho más y con mucha más fuerza contra el orden establecido que no le satisface. Necesitamos una policía que entienda esto y que dé garantías para que esa manifestación se cumpla, porque es un derecho, y está consagrado en la Constitución y en los pactos que Chile ha ratificado. La circular no tendrá ningún efecto, si no hay entrenamiento de los funcionarios”, concluyó.

La Ley y la calle

Los que quedó medianamente claro en estos días es que la fuerza policial desplegada no alcanzó a conocer ni a entrenarse debidamente en las orientaciones que fija la Circular 1832, porque en la gran mayoría de los casos que nos ha tocado conocer no se actuó de acuerdo a los protocolos que le fija la ley y, en definitiva, estamos lamentando graves violaciones a los derechos humanos de las personas: niños y niñas, jóvenes, adultos y gente mayor.

Lo cierto es que la educación en Derechos Humanos y en la prevención de la tortura es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y no solo para las instituciones que tienen a su cargo mantener el orden público. Pero, para los civiles se ha dado muy poco y para las fuerzas de orden y seguridad, muy tarde. La Ley 20.968 fue promulgada en noviembre del año 2016 y la Circular 1832 que actualiza las instrucciones para el uso de la fuerza por parte de Carabineros, recién en marzo de 2019.

Por estos días se ha reclamado la falta de inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, demandado participación. Se ha confundido la participación con presencia (asistencia) y, lo que es peor, en consultas ciudadanas sobre temas que les conciernen, pero que no han sido vinculantes. Se ha soslayado la Ley 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, promulgada en 2011.

La creación del INDH -para promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en nuestro territorio- tiene su origen en las conclusiones del Informe Rettig (1991), pero su transformación en Ley 20.405 ve la luz recién el año 2009 y entra en funciones el 2011. Debieron pasar 20 y 30 años para que se promulgaran leyes como las que se mencionan, a fin de que se entienda que las violaciones a los derechos humanos nunca más se pueden repetir. Leyes que pueden pasar a ser letra muerta si no se entronizan en la sociedad para lograr una sana convivencia.

En el marco de las manifestaciones, que se han caracterizado por ser masivas y de una diversidad nunca antes vista, el INDH –que además desarrolla su labor con insuficiente personal para la contingencia que se vive- ha reportado más de 4.000 personas detenidas en el país, incluyendo niños, niñas y jóvenes. Unas 1.500 personas lesionadas, donde también hay niños y alrededor de 150 personas heridas graves por perdigones, entre las que se cuenta un funcionario del INDH. Se han interpuesto más de 140 acciones judiciales: recursos de amparo; querellas por homicidio; violencia sexual y torturas. Además, se investigan a lo menos 20 casos de personas desaparecidas y hay un número importante de agredidos que no han querido denunciar su situación.

Los hechos violentos no se pueden aceptar. Este comportamiento empaña la manifestación pacífica que ha adoptado una gran mayoría de chilenos y chilenas, que han hecho suyo el derecho a expresar su descontento por lo que han llamado 30 años de abusos y de no ser escuchados en sus demandas. A la falta de empatía del gobierno actual con estas demandas, habría que agregar la imposición de un estado de excepción con militares en las calles por nueve largos días. Una medida torpe, porque no hizo más que apagar el fuego con bencina, acelerando el descontento acumulado, especialmente de los jóvenes que son los que se sienten más desplazados de esta sociedad.

El cambio profundo con amplia participación

En la salida, no ha aportado mucho el actual gobierno del Presidente Piñera, no desde la gobernanza para la mayoría, y, en contrario, sólo para las élites o sustentadores de la economía que les conviene. La mayoría reclama medidas estructurales profundas para avanzar hacia un cambio real, que mejore significativamente la vida de los habitantes de este territorio, que llevan en sus espaldas una larga historia de desigualdad y abuso.

No es tiempo ni de arrogarse para sí la masiva y pacífica movilización ciudadana sacando cuentas en votos que podrían llegar ni de culpar a los otros de la violencia y destrozos, que sin duda han sido parte de este movimiento. No sirven los discursos sin contenido ni análisis de la situación.

Claramente la movilización debe avanzar en un proceso de comprensión, educación y formación política y cívica de la población y sus dirigentes. Debemos saber leer las intenciones de unos y otros y debatir en función de la sociedad que queremos construir entre todos y todas.

En la calle, también debemos saber identificarnos porque, a las buenas intenciones, se suman aquellas que buscan profundizar un caos en función de intereses que apuntan a mantener privilegios de poder.

Frente a los acontecimientos, el debate y la conversación puede ser la mejor formación que podamos darnos hoy y debe darse en todos los niveles, principalmente con los jóvenes y, ojalá, en las aulas, abriéndonos a la comunicación efectiva y a la participación democrática real.

Sí, Chile cambió y no nos cabe duda que también Chile recordó. Que en un pasado reciente, (apenas 46 años) se violaron gravemente los derechos humanos de las personas, y que bajo ese periodo se impuso un sistema y un modelo económico que ha venido profundizando una desigualdad abismante. Los cambios que hoy se reclaman necesariamente deben partir por una nueva Constitución Política del Estado, construida con la participación democrática de toda la ciudadanía.