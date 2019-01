Ex seremi de Educación, Margarita Makuc: “Los establecimientos no pueden aplicar criterios discriminatorios”

La ex seremi de Educación se refirió a la enmienda anunciada la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera y que reabrió el debate respecto de la selección en los colegios, escuelas y liceos.

La decisión del gobierno de Sebastián Piñera anunciada la semana pasada de hacer modificaciones al Sistema de Admisión Escolar, incorporando la selección por mérito académico, ha generado diversas reacciones, especialmente en la oposición.

Ahora en esa línea, la ex seremi de Educación, Margarita Makuc, se unió a las voces críticas a este cambio, sobre todo porque le tocó estar a la cabeza de la reforma que tuvo a Magallanes como región piloto para implementar este sistema, en 2016.

“En Chile, no existía un sistema de admisión universal y común para todos los establecimientos del sistema escolar, que recibieran recursos del Estado. Entonces, cada establecimiento seleccionaba a sus estudiantes en base a sus propios criterios. Múltiples formas de selección determinadas por los sostenedores y directores de cada establecimiento. Se creó este sistema único que diera oportunidades a todos los estudiantes y, sobre todo, un sistema homogéneo que sea común para todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, objetivo, transparente, informado, en que cada apoderado postule al establecimiento que decida y que tenga, inclusive, información común con todos. Era un sistema que generaba más garantías, pero además, más información actualizada”, describió.

Respecto de la modificación que se realiza a este sistema, dijo que “los establecimientos emblemáticos, que tienen mejores indicadores de resultados de rendimiento, podrán seleccionar a sus estudiantes. Porque la variable selección por nota no está incluida en el Sistema de Admisión y lo que subyace al sistema es que sea inclusivo, que puedan postular a todos los establecimientos, todo tipo de estudiantes, que no exista un establecimiento para alumnos con mejores rendimientos solamente”, ya que se buscaba “reducir esta tremenda brecha que tenemos, de que los estudiantes no pueden acceder libremente a todo tipo de establecimientos, sino que en realidad, están condicionados a un tipo”, profundizó la ex autoridad de Educación.

Makuc enfatizó que con el sistema pensado originalmente se propendía a “generar condiciones de equidad en el acceso a la educación”, pero que ahora “se reflota el tema de selección en que los alumnos con buen rendimiento pueden postular a los mejores establecimientos, lo que reduce la posibilidad de que haya diversidad de estudiantes en un solo establecimiento y lo que hace es también definir algunos establecimientos con buenos resultados. La calidad de la educación no está basada en la calidad de la escuela o liceo, sino que en la calidad del estudiante. Puede uno pensar que el estudiante hace a la escuela y no al revés. En el fondo, es como apostar a ganador siempre, porque si selecciono de una muestra al mejor estudiante, evidentemente tendré mejores resultados y la escuela es para mejorar los resultados de todos los estudiantes, no solamente de algunos”, enfatizó.

La ex seremi de Educación insiste que con estas modificaciones, “no se condice con los principios de la reforma educacional, reflota la idea de selección y no de inclusión ni de mejorar el sistema educacional; retoma la idea de colegios especiales, que serían muy exclusivos y que además, son estatales, reciben recursos del Estado, entonces se les dan estas posibilidades de elegir qué tipo de estudiante pueden ingresar a sus establecimientos, y eso no nos parece adecuado ni pedagógico ni ético”.

Si bien se habló mucho de la “tómbola”, con apoderados reclamando que sus niños no podían ser sometidos a algo así, la ex autoridad de Educación advirtió que “las cifras muestran que el 80% de los estudiantes que postulan al Sistema de Admisión, queda en la primera opción que decide. Hay una manipulación de los datos, porque primero elige la familia, nunca antes elegía la familia, elegía el establecimiento y veía a quién aceptaba. Se le daba mucha más capacidad de selección a la familia que al establecimiento. Lo que mostró este sistema es que en la mayoría de las postulaciones hay satisfacción”.

Finalmente, la ex seremi de Educación enfatizó que “los establecimientos no pueden aplicar criterios discriminatorios, deben estar abiertos a todos los estudiantes y ese fue el principio que se trató der fortalecer a través del sistema de admisión, único, universal, transparente, objetivo; y es un sistema que además regula a la mayoría de los establecimientos del mundo. La selección es una particularidad de nuestro sistema escolar”.