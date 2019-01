Presidente de la organización, Héctor Díaz: “Los funcionarios creemos que la intendenta Castañón tiene muy poca claridad sobre lo que es la administración pública”

Uno de los grandes problemas que enfrenta la asociación es “la falta de relación con la primera autoridad regional”. Le piden a María Teresa Castañón, “una reunión franca con todos los funcionarios del gobierno regional”.

Por cuarta vez, Héctor “Tito” Díaz Pérez toma las riendas de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, cargo que lo ha llevado a tener representatividad nacional.

Desde el 2001, es funcionario del Departamento de Recursos Humanos, y aunque en diciembre ocupaba la jefatura de esta unidad, y dicha labor no es incompatible con la presidencia de la asociación, optó por poner el cargo a disposición de la intendenta, quien posteriormente se lo pidió y Díaz lo entregó.

“Ahora soy profesional del área y presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, que representa a unos 75 asociados, de un total de 92. Es un estamento que representa a los profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares”, señaló Díaz.

Hace dos meses volvió a liderar la organización y, en esta entrevista con La Prensa Austral, abordó algunos temas que preocupan a los funcionarios.

– En el plano laboral, ¿cuál es la situación que están viviendo hoy los funcionarios del gobierno regional?

– “La falta de relación con la primera autoridad. Hoy el único contacto que tenemos es a través de correos, pero ninguno ha sido contestado.

“El clásico correo que recibí de la intendenta fue comunicando que me solicitaba el cargo. Eso fue el 14 de diciembre”.

– ¿Y esta falta de comunicación en qué se traduce?

– “En solicitudes que han hecho los funcionarios que no tienen respuestas. Por ejemplo, estamos viendo las contrataciones de personas con sueldos altos en desmedro de personas que llevan 20 ó 25 años en el gobierno regional y que son profesionales calificados. Además, en estos momentos, todo el proceso de las contrataciones lo llevan asesores de la intendenta, en vez del Departamento de Gestión de Personas, que es la instancia que corresponde, con un secretismo nunca visto anteriormente”.

– ¿Y esto a qué lo atribuyen ustedes?

– “Lo que creemos los funcionarios es que la intendenta tiene muy poca claridad sobre lo que es la administración pública. Básicamente eso es lo más complejo en el gobierno regional. Y esto perjudica las políticas internas. Acá lo más cercano con el gobierno regional son los jefes de división, con quienes podemos trabajar en forma armoniosa. Hay muchos temas de los funcionarios que no se han visto, como concursos internos y públicos; movilidad de los mismos, posibilidad de incrementar los montos de capacitación y aumento de grado de algunos funcionarios del gobierno regional”.

“Nunca una felicitación”

Según Díaz, la primera autoridad no ha sabido entender el mensaje que le han entregado durante todo este tiempo.

“En los últimos años el gobierno ha llegado al ciento por ciento del gasto y no es porque la primera autoridad haya implementado una política interna para esto, sino porque los funcionarios han realizado un gran esfuerzo. Desde el profesional más destacado hasta el último auxiliar han trabajado para que el gasto regional sea de un cien por ciento y jamás hemos visto una felicitación que motive a los funcionarios”.

Sobre la falta de comunicación con el gremio, al dirigente le llama la atención esta situación siendo que el actual gobierno ha enviado documentación, indicando que todos los temas que atañan a los funcionarios deben ser vistos con la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional. “Está escrito. Existe en las normas. Hay manuales sobre el tema y en eso la señora intendenta ha hecho caso omiso. Incluso ha pasado por sobre normas planteadas por el Presidente de la República. Las ha burlado para instalar a algunos funcionarios que ella trajo. En este momento eso es lo más grave que ha sucedido”.

– ¿Usted dice que hay ingreso de funcionarios con altos grados?

– “Exactamente, con altas rentas. No puedo dar los nombres, pero es así y esta situación crea un conflicto interno en el gobierno regional, que no lo ve, porque lo que más apaña y protege es a su grupo pequeño de confianza. Ellos son lo más importante en desmedro de los funcionarios del gobierno regional, situación que nunca tuvimos con otros intendentes como Storaker, Peña y Lillo, Radonich, quienes trajeron a una o dos personas, no más. Incluso Flies llegó con gente de Salud. Ahora tenemos más asesores en desmedro de contratar gente para la gestión dentro del gobierno regional. Nos falta gente en finanzas y en otras áreas”.

– ¿Qué le pedirían hoy como gremio a la intendenta?

– “Una reunión franca con todos los funcionarios del gobierno regional, encabezados por la asociación”.

– ¿Qué opinan sobre esta ola de rumores, que hablan de una eventual salida de la intendenta y luego que estaría confirmada?

– “Para nosotros esto es siempre traumático. El hecho de que llegue un nuevo intendente nos cambia muchas situaciones internas. Eso de que traen funcionarios de confianza y sacan los otros produce un problema interno. En lo que respecta a nosotros, lo que más extrañamos es la falta de comunicación con la primera autoridad. Ojalá que siempre quien llegue tenga una buena relación con nosotros, porque el capital humano es lo más importante que hay dentro del gobierno regional. Es el que realiza todas las funciones por el bien de la comunidad. Si esto no cambia es perjudicial y esperamos que los más cercanos la hagan entrar en razón, para que la intendenta trabaje con todos nosotros. Somos funcionarios de ella, somos empleados del gobierno regional y ella representa al gobierno regional y se supone que si están bien los funcionarios ellos podrán ejercer mejor su labor”.

Hacinamiento

Otro de los temas que complica a los funcionarios de la “torre”, donde antes funcionó la intendencia, en José Menéndez esquina Bories, es la clara falta de espacios para desarrollar una labor en forma más digna.

“Estamos absolutamente hacinados. En los pisos 10 y 11 los encargados de los proyectos, que manejan sobre 60 mil millones de pesos, están hacinados. Todas las oficinas se encuentran deterioradas. Acá se corta el gas y la luz porque este es un edificio del año 1976 aproximadamente, de más de 40 años, y tampoco tenemos una respuesta. Estamos hacinados y lo hemos hablado pero sin tener una respuesta concreta. Y se sigue contratando más gente que no sabemos donde la van a colocar”.

Honorarios

“En cuanto al tema de los honorarios es realmente impresentable. Todo el equipo que trajo la intendenta a honorarios les puso un año y al resto, que lleva 6 y 7 años, les puso seis meses. Y no es para que vean cómo trabajan, porque ya están probados entonces creo que es impresentable”.

Contraloría

En las últimas horas la asociación envió un correo a la intendenta, donde le informan que harán pública estas situaciones y la indignación que existe entre los funcionarios por el hacinamiento.

Además, el martes concurrirán a la Contraloría Regional, donde harán una presentación por escrito sobre temas pendientes y situaciones que a juicio del gremio son irregulares y que deben ser tratadas con mayor transparencia.