Los funcionarios deben preocuparse de solicitar su bono post laboral

Sendas visitas de trabajo ha realizado la dirigenta de la mesa del sector público e integrante de la Cut Metropolitana, Andrea Palacios, a la Región de Magallanes. La última de ellas para apoyar la capacitación de los funcionarios públicos en materia de la Ley 20.305, de bono post laboral.

Ello, porque aun cuando a la fecha hay 500 mil entregados a aquellos funcionarios jubilados que reciben una pensión inferior a los 250 mil pesos, hay un porcentaje de ex trabajadores públicos que no hizo el trámite y perdió el beneficio.

Según lo informado por Palacios, han hecho un recuento total de funcionarios en situación de retiro, y tienen identificados a quienes lo recibieron y quienes no. En el listado ya llevan 500 ex empleados públicos que son beneficiarios de la ley y que deben hacer el trámite para la obtención del bono, que sube su jubilación entre 50 y 70 mil pesos.

Cabe recordar que la Ley N°.305, otorga a los ex empleados públicos que se desempeñaron por más de 20 años en cargos de planta, contrata o contrato de Código del Trabajo, un bono mensual reajustable anualmente de acuerdo al IPC, desde 2009 a la fecha. Este valor tiene la característica de no ser imponible, no constituye indemnización, renta ni ingreso, para ningún efecto legal y el derecho a impetrarlo o percibirlo se extingue con la muerte del beneficiario.

Para obtenerlo dentro de los 12 meses siguientes al cumplimiento de 60 años de edad si es mujer o 65 años de edad si es hombre, el funcionario debe llenar una solicitud Bono Post Laboral ante la jefatura superior del servicio u organismo en que se encuentre desempeñando sus funciones. Es entregado junto a la pensión mensual por aseguradora o administradora de fondos de pensiones. Este beneficio se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2024.