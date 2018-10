Asociación Gremial de Alojamientos Turísticos: “Los ilegales generan un despilfarro gigantesco de impuestos y alguien tiene que ponerles freno”

El viernes de la semana pasada, la Asociación Gremial de Alojamientos Turísticos (Asatur A.G.), lanzaron la campaña ‘Duerma seguro, duerma legal’, iniciativa que busca concientizar a la comunidad respecto de preferir lugares que operan formalmente, a la hora de pernoctar. Esto, dado el perjuicio que según sostienen, ocasiona en sus negocios la existencia de particulares que ofrecen el mismo servicio de manera no regulada, sin pagar impuestos y menos aún sometiéndose a la normativa legal que rige para este tipo de establecimientos.

La difusión mediática de este mensaje rige hasta el sábado pero posterior a ello claro está, los dueños de hostales y residenciales no se relajarán. El presidente del gremio, Jorge Alvarado Ojeda, recalcó ayer que no sólo la seguridad es un factor que preocupa, sino también el grave detrimento económico que ocasiona para la actividad, el ejercicio del alojamiento ‘ilegal’. “Como lo hemos dicho en varias oportunidades, los que estamos cumpliendo la ley, debemos pagar Iva, además del Impuesto a la Renta, patentes municipales, sueldos, imposiciones y otros gastos anexos que aplican para la hotelería menor y otras actividades que involucra particularmente el turismo. Sólo en esta ciudad tenemos a esta fecha un catastro de 300 alojamientos informales, lo que es grave porque significan varios millones los que deja de percibir la región sólo en este rubro”, señaló.

Ponerle freno a la evasión

Con calculadora en mano, ejemplificó que si cada uno de esos establecimientos recibiera sólo una persona durante los 365 días del año, a razón de un cobro hipotético de $8.000 -otorgando servicios mínimos-, esas 109.000 visitas significan $876.000.000 que no aportan tributos, ni pagos por leyes sociales o sueldos. “Algunos cobran incluso $40.000, así que esto es serio. Los ilegales están generando un despilfarro gigantesco de impuestos y alguien tiene que ponerles freno”, dijo.

Y no sólo en este ítem se produce un perjuicio, según dijo el secretario del gremio, Manuel Parada Soto. “Recordemos que acá está también involucrado el tema de las contribuciones. A nosotros eso nos supone un pago que va desde los $150 mil cada tres meses, dando un promedio de $800 mil anuales, mientras que en el caso de una casa particular ‘ilegal’ eso le cuesta entre $30 mil y $40 mil, llegando cuando mucho a los $120 mil”. Y complementó: “Hemos visto que ahora están ocupando hasta los departamentos sociales para ofrecer alojamiento no formal e incluso, sabemos que al final de calle Hornillas están ofreciendo arriendo de casas nuevas por día y se supone que eso es tributable”.

Por si esto no fuera suficiente, manifestó su preocupación porque la competencia desleal llega incluso al ámbito de las patentes municipales. “Estas subieron más de un 50%, lo que significa que ahora nos cuesta alrededor de $80 mil dos veces al año, cosa que los ilegales no pagan”, refirió.

Raya para la suma

En un ejercicio simple, si se toma en cuenta que cada uno de los informales ahorra al menos $330.000 al año por concepto de contribuciones -teniendo como referencia los $120 mil que pagarían versus los $450 mil que cancelan los formalizados-, se genera para los trescientos ilegales un ahorro de $99 millones. A esto, se agrega que por no cancelar patente municipal, los informales se ahorran unos $160 mil al año, dando un total de $48 millones que no estarían obligados a rendir, sumando ambos conceptos $147 millones menos a pagar.

Así las cosas, aun restando esta cantidad a los $876.000.000 percibidos por los 300 establecimientos en un año, les quedarían $729 millones y eso sólo con un pasajero de promedio al día y cobrando apenas $8.000, lo que supone mínimos gastos en servicios básicos en una jornada.

‘Duerma seguro’

Ambos directivos recalcaron finalmente que el hecho de exigir legalidad en el quehacer de otros establecimientos, tiene alcances de gran importancia que se deben considerar. “Desde el momento que se opta por un alojamiento formal, el pasajero tiene la tranquilidad y la seguridad de que si le pasa algo malo en su interior, hay instancias más sólidas de apoyo a nivel legal e incluso de las policías. Por eso hay que seguir combatiendo estas plataformas y otras formas de publicidad de lugares que no deberían estar operando fuera de la ley, porque nada garantiza que exista un adecuado nivel de seguridad y salubridad”.