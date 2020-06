Los magallánicos que buscan retomar sus vidas en el extranjero tras duros días del coronavirus

En Alemania, Rusia, Ecuador y Suiza hay magallánicos que han enfrentado la misma incertidumbre que sus familias en la región al vivir el autocuidado y el obligado confinamiento por la pandemia del coronavirus o Covid 19.

Ahora, cuando los niveles de la epidemia en sus lugares de residencia parecen ir a la baja e intentan retomar sus vidas, se proyectan con temores, con esperanzas y preocupación por efectos en salud mental.

Viviana Dollenz Cárdenas: “Veo con preocupación cómo se está manejando la pandemia en Chile”

“La pandemia en Alemania ha tenido distintas fases”, dice la magallánica Viviana Dollenz Cárdenas, quien en 1998 se estableció en Bochum, Alemania, donde hoy vive con su esposo Víctor García Pavón y sus hijos Carlos, Diego y Manuel.

Recuerda que en enero y febrero se hablaba y se leía en los diarios sobre un virus que venía de China y que se había transmitido por un murciélago a los humanos. No se veía como algo que les podría afectar en gran medida.

“De pronto empezaron a aparecer casos en Alemania y el número de infectados iba aumentando. A fines de febrero, principios de marzo, se comenzó a notar un pánico general. Habían productos que ya no se podían comprar porque estaban agotados: principalmente, todo tipo de desinfectantes, jabón, papel higiénico, levadura y harina”, recuerda.

Después se prohibieron las reuniones, acotándose sólo a cuatro personas y el trabajo se trasladó a las casas. “Mi vida laboral dio un vuelco total. Yo hago clases de inglés y español en distintas empresas en mi región. Todas mis clases fueron canceladas el mismo día. Así es que inmediatamente tuve que cambiar mis clases presenciales a clases online”, dice.

“A veces es complicado organizar nuestro día cuando todos estamos compartiendo el mismo espacio. Es difícil también cuando todos estamos usando la misma conexión de internet al mismo tiempo”, agrega.

Ahora de a poco se ha estado normalizando todo. Hace tres semanas se abrieron los gimnasios y algunos cines, pero las discotheques siguen cerradas. Los restaurants están abiertos, pero con restricciones.

“Veo con preocupación cómo se está manejando la pandemia en Chile. Veo gente hacinada, contagiándose rápidamente unos a otros, fiestas clandestinas, un sistema de salud a punto de colapsar. El invierno todavía no ha llegado, vienen otros virus, aparte del Covid-19”, dice Viviana, quien también está preocupada por su familia, por sus padres Orlando Dollenz, académico de la Umag y Edith Cárdenas, profesora jubilada.

“Espero que pronto se encuentre la vacuna y ojalá poder volver pronto a Chile a visitar a nuestras familias y amigos”, señala.

Kevin Marcus Barría: “Me preocupa qué pasará con la salud mental”

“Al aparecer la pandemia, yo estaba trabajando en el hospital donde me desempeñaba como fisioterapeuta. Las operaciones bajaron. No tuvimos pacientes y empezaron a llegar los primeros contagiados por Covid 19. Cambió todo el sistema, estableciéndose áreas diferenciadas de trabajo para pacientes de coronavirus. Igual alteró en lo laboral porque yo igual trabajaba en una clínica privada y allí dejaron de llegar los pacientes”, señala Kevin Marcus Barría, quien desde 2016 reside en Suiza.

“Hasta hace cuatro semanas la situación acá era igual que en muchas ciudades europeas y sudamericanas. Todos debimos quedarnos en casa y al ir al hospital uno debía protegerse entero con ropa y mascarillas. Es difícil adaptarse, pero hay que hacerlo”, relata este joven que ya terminó sus prácticas en el Inselspital de Berna (capital de Suiza) y en el hospital de Solothurn (de la región donde vive) y ahora volvió a clases online con su universidad pues espera titularse en septiembre.

“Tengo muy claro que no es algo de unos cuantos meses, quizás años. Más allá que las medidas de seguridad se estén haciendo cada vez menos estrictas y la gente comience a salir más, me preocupa más a mí, como profesional de la salud, el qué pasará con la salud mental de las personas. La actividad física en estos meses se perdió, el contacto social que no se tuvo, las formas de trabajo. Todos estos factores influyen mucho en la vida de las personas, en su salud y en cómo jugaremos con esta situación a futuro”, dice.

“Pocos se preguntan qué pasará después. Cuántas enfermedades mentales o físicas llegarán al hospital a raíz de la inactividad, el estrés social o laboral, la falta de comunicación y cuántas más cosas, de las que no estamos conscientes”, dice Kevin quien invita a estar tranquilos, moverse, hacer actividad física, liberar tensiones y estrés. “El estar sano depende de uno, no de terceros”, afirma.

La natalina Paula Suárez y sus vivencias en Ecuador: “Siento que nadie está preparado para esto”

Han sido largos días de encierro que ha enfrentado la natalina Paula Suárez, junto a su esposo Angel García y sus hijas Rocío y Victoria, en Guayaquil, Ecuador, donde han enfrentado el coronavirus extremando todas las medidas de cuidado manteniéndose en casa.

Esta magallánica, nieta del ex gobernador de Ultima Esperanza, Manuel Suárez Arce, señala que como ingeniero comercial se le presentó una oferta laboral en Ecuador y no dudó en trasladarse con su familia en enero de este año.

“Nos instalamos y no alcanzamos a pestañear y llegó el Coronavirus. Fueron meses de encierro, Guayaquil una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus en el mundo , llegó a tener una tasa de mortalidad muy alta respecto a sus infectados y a su población”, dice.

“Se habla de 14.000 muertes en dos meses, cosa que obviamente no está en las cifras oficiales. Fue muy angustiante, tuvimos miedo e incertidumbre y esa sensación de estar aun más lejos de la patria con las fronteras cerradas, y con un sistema precario de salud totalmente colapsado” relata.

Sin embargo, ya dejaron la cuarentena obligatoria y pasaron a una etapa de más movilidad, pero con restricciones de aforo de gente en espacios reducidos y estrictas medidas de bioseguridad.

“Siento que nadie está preparado para esto, se cometen muchos errores en la administración de una pandemia, pero ya habiendo transcurrido tres meses se está llevando mejor”, agrega, aunque piensa que le hubiese encantado vivir esto en Chile con una infraestructura hospitalaria más avanzada: “aunque estemos lejos de tener lo que tiene Suiza u otros países europeos, nuestro país sigue a años luz de nuestros países vecinos”.

Reflexiona que sólo espera que salga el sol después de esta tormenta. “Hoy la cosa está más tranquila aquí en Ecuador, lo cual es muy esperanzador para el desarrollo del virus en los próximos días en Chile”.

Periodista Mauricio Ampuero desde Moscú: “El coronavirus no nos distanció: nos da la oportunidad de volver a acercarnos”

“El Covid no nos distanció, sino que nos acercó, nos hizo valorar el estar con el otro, el preocuparse y cuidar a los demás, justo cuando estábamos llegando al límite de la precariedad en nuestras relaciones interpersonales producto de la misma digitalizacion de esta: el celular en las cenas, las selfies en las reuniones con amigos; pero de la esencia, cada vez menos”, reflexiona desde Rusia el periodista magallánico Mauricio Ampuero.

“Parece que ha pasado mucho tiempo desde que por primera vez empezamos a hablar del coronavirus y Wuhan en las noticias. Vivo en Moscú y presento las noticias para una cadena internacional. Y desde esa visión me tocó narrar como un virus en la lejana China estaba obligando a cerrar ciudades enteras”, relata a la distancia el periodista magallánico Mauricio Ampuero.

Esta semana regresó a leer noticias a los estudios del canal de televisión de Rusia, país donde reside desde hace 10 años. Recuerda que al comienzo se cuestionó que en dicho país se cerraran las fronteras, pero con el tiempo se vio que ayudó a ganar tiempo para preparar los hospitales y adoptar acciones antes del peak de la enfermedad.

“Llegaron las mascarillas, el distanciamiento social, la cuarentena y la incertidumbre. Pese a que en Moscú se decretaron restricciones, yo debí continuar trabajando en el canal, por eso mi mayor preocupación era contagiar a mi familia. En el trabajo observábamos como cada semana se iban registrando nuevos casos de contagios entre nuestros compañeros. Algunos graves, otros asintomáticos”, dice.

Se sometió al test cuando en Moscú llegaron a registrarse 5 mil casos al día y ante la duda optó por el encierro en casa. Así ya estaba con teletrabajo. Quería regresar al canal e informar, pero tuvo tiempo en casa para leer y meditar cuánto cambia la vida el Covid 19.

Así llegó el distanciamiento social, derechos laborales y crisis económica. “La cultura rusa es particularmente fría, distante. Pero fui ahi cuando me di cuenta que en realidad son muy cercanos. En circunstancias normales, el ruso no suele sonreir. Con el distanciamiento social, empezaron a regalar sonrisas con mayor frecuencia, a buscar el acercamiento de alguna forma. Y es que cuando no tenemos algo, lo valoramos con más fuerza”.