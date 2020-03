Los magallánicos “varados” en Isla de Pascua

Andrea Pangue y su marido Francisco Hernández tenían su vuelo de regreso programado para el pasado viernes 20, sin embargo el martes se enteraron del cierre de Isla de Pascua y todavía no tienen noticias de cuándo podrán volver a sus hogares.

Lo que se suponía que debían ser unas vacaciones en pareja para disfrutar y descansar de la rutina, terminó convirtiéndose en una odisea para regresar a sus casas. Así es la realidad de la nutricionista magallánica Andrea Pangue y su marido Francisco Hernández, que todavía no consiguen una respuesta de cuándo podrán salir de Isla de Pascua.

Su vuelo de regreso estaba programado para el viernes 20, sin embargo el pasado martes les informaron que la Isla de Pascua estaría cerrada y que ese día se efectuaría el último vuelo hacia el continente. Andrea y Francisco tuvieron que inscribirse en una lista para poder ser llevados en dos vuelos de emergencia que se realizaron, pero en estos se priorizaron a los adultos mayores, personas con alguna enfermedad crónica y a los niños. Luego primó la fecha del pasaje, pero ellos seguían sin ser llamados. “Se nos dijo que esto ya no pasaba por un tema de Latam, sino que ya depende de la gobernación, que son ellos los que tienen que llamarnos. Lamentablemente no hay certeza de nada hasta ahora. Pero todavía tenemos la esperanza de que salgan nuevos vuelos y podamos volver a nuestra casa”, confesó Pangue. Su marido Francisco, agregó que “estaba tranquilo en los días que suponía que debíamos seguir en la Isla, pero ya cuando fueron pasando los días después de eso, comenzó a crecer la incertidumbre sobre que hacer, porque no nos daban información sobre nada”.

Actualmente ellos dos siguen quedándose en el mismo hotel donde llegaron en un principio, y son seis personas más las que se encuentran en su misma situación. Pangue asegura que las autoridades y las personas del hotel los han ayudado para sobrellevar este confinamiento en la isla. “En comparación a otros hostales y hoteles, en el nuestro nos han ayudado mucho. Sobre todo el personal y el administrador que se la ha jugado para que no nos falte nada. Se han portado un siete con nosotros. También desde la municipalidad y de la gobernación nos han entregado comida y se han preocupado por los turistas que seguimos acá”, afirma ella.

Hasta el día de ayer eran aproximadamente mil turistas los que habían sido evacuados de la isla a través de vuelos de carga de Latam, los que deberían volver para poder sacar a las personas restantes, como Andrea y Francisco.