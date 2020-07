Los médicos entre los pueblos australes (los aónikenk)

(Segunda parte y final)

Dr. Matías Vieira Guevara

Encargado Unidad de Patrimonio Cultural

Servicio de Salud Magallanes

En el caso de los aónikenk o tehuelches, los curanderos eran llamados “calamelout”, castellanizados como “carmeluchos”, y sus prácticas rituales no diferían mayormente de las de los xo’on, agregando un poco de sonoridad en base a la agitación de bolsas de cuero de guanaco rellenas con piedras. Si el paciente moría, tenían otra tecnología para deslindar responsabilidades: enterraban un cuchillo en la tierra, y si éste cuando se extraía se encontraba limpio, la muerte era natural. Si por el contrario estaba sucio, había culpables, los cuales eran acusados con una piedra que tenía poderes especiales, convenientemente interpretados por el mismo carmelucho.

Los tehuelches temían al “Gualicho”, una suerte de demonio familiar, el cual, según George Musters, “se introduce en las diferentes partes del cuerpo de la gente y causa enfermedades para cuya curación se apela al doctor (…). El oficio de brujo no es hereditario; en verdad, los brujos que conocí no estaban casados. Se considera llamado a ser brujo cualquier muchacho o muchacha a quien nosotros llamaríamos raro, como la hija de Cayuke, que era una chica de trece años avejentada y extravagante, pero las funciones, en lo que se refiere a dirigir las ceremonias, son desempeñadas a veces por un individuo cualquiera de la partida. La armas del oficio del brujo profesional consisten en unos cuantos talismanes o amuletos, guardados en una bolsa, (…). Se pretende de los brujos que pronostiquen (…) el resultado de las enfermedades, y, en general, que predigan el porvenir; en este sentido su posición es peligrosa, porque muchas veces se castiga con la muerte el fracaso de sus predicciones”.

Hacia fines del siglo XIX los tehuelches ya habían tenido suficiente contacto con los blancos como para que los chamanes hubiesen aprendido a aplicar triquiñuelas y sinvergüenzuras desembozadas, como en el episodio que relataba el explorador inglés William Greenwood:

“Fue en el cerro de Palique (él había sido un gran cacique), en que fui testigo de la siguiente ceremonia: había como 150 indios, aparte de otro inglés y yo. Al oscurecer comenzó la función. En primer lugar se trajo una yegua, que fue estrangulada en el claro frente a los toldos. Entonces el Sumo Sacerdote Palique salió de su toldo, desnudo -con excepción de su cinturón- y con todo su cuerpo pintado de franjas negras, blancas y rojas. Se allegó al animal, y con un solo golpe de su cuchillo le abrió el estómago por completo. Entonces insertó su mano en los intestinos, extrayendo un puñado de sangre, la cual esparció por los cuatro cuadrantes del cielo. Luego se retiró a su toldo, y por algunos minutos se produjo un silencio mortal. En seguida se escuchó un tintinear de campanillas y tremendos gritos y aullidos dentro de su toldo; entonces, un nuevo silencio mortal. Entretanto, todos los indios presentes se habían acercado al cadáver de la yegua y cada uno se humedecía los dedos con sangre a imitación del Sumo Sacerdote y repetía exactamente los mismos movimientos.

“Al poco rato Palique apareció nuevamente, esta vez usando su capa y varios ornamentos de plata, y un pañuelo nuevo atado en su cabeza. Se encuclilló sobre la tierra, y todos los que querían preguntarle algo se acercaban, uno por uno. Yo recién había perdido una tropilla de yeguas, y un mercader chileno me había dicho que con toda seguridad Palique me podría indicar dónde podrían estar, después de la ceremonia. En consecuencia me acerqué a él, llegado mi turno, y le pregunté dónde estaban. ‘¡Quién sabe! Pagando botella de wachakai (aguardiente), Gualicho sabrá’. De inmediato compré la botella deseada, de la cual tomó un trago largo, y luego dijo: ‘Gualicho dice, caballos por allá, lejos’. No se necesitaba mucha adivinación para determinar esto, ya que todos mis caballos eran del sur, y con seguridad habían tomado esa dirección; pero, sea como fuese, los encontré exactamente en la dirección que señaló”.

Los tehuelches -y con razón- no confiaban ciegamente en sus médicos, y tal como ocurría con las otras etnias, preferían ensayar primero con terapias de uso común en las familias, como las hierbas medicinales. “(…) practican la sangría, aplicándola no solo a los enfermos sino también a los sanos, porque, como nuestros abuelos, se sangran en ciertas épocas del año (Musters)”. También las prácticas no profesionales podían ser riesgosas, si alguien osara suplantar al chamán actuando por su cuenta. Con buena voluntad Musters quiso ayudar a un tehuelche moribundo, parece ser que por una septicemia originada en un flegmón en una pierna. “Me ofrecí para abrirle la pierna y tratar de curarlo pero no quiso permitirlo, diciendo que, si llegara a morir durante la operación, lo pasaría mal el médico, en lo que tenía mucha razón, por lo que desistí de mi propósito de hacer una operación quirúrgica”.

De pronto, eso sí, los tratamientos chamánicos parecían ser acertados, como relataba el mismo George Musters a propósito de la sanación de una víctima del brote de influenza que afectó a la tribu de Casimiro: “La mujer y el hijo de Jackechan estaban muy mal todavía, y como se creía que la criatura iba a morir, se mandó a buscar al médico. Este se puso a curarla, después de tenderla en el suelo, mascullando un conjuro y palmoteándole la cabeza: luego acercó su boca al pecho y gritó para echar de allí al diablo, y en seguida puso a la criatura boca abajo y repitió la misma operación. El estado del enfermo mejoró al otro día y en breve se encontró fuera de peligro”. Fuese o no coincidencia, es seguro que el prestigio del doctor se vio acrecentado, ganando en adelante buenas recompensas por las visitas a domicilio.

No todos los médicos usaban las mismas terapias, según se desprende de esta última descripción de George Musters: “Todos los hombres estaban sentados o de pie, formando un círculo en cuyo centro había tomado asiento la madre con la criatura en sus brazos. El doctor entró entonces, y bajo su dirección la madre untó al enfermo, de pies a cabeza, con arcilla blanca, mientras el brujo mascullaba unos conjuros; terminado esto, el doctor desapareció por un par de minutos para volver trayendo en la mano una bolsa de cuero adornada; abrió esta bolsa y sacó del fondo de ella unos amuletos cuidadosamente envueltos en harapos, y, después de hacer con ellos unos cuantos pases místicos, los guardó otra vez en la bolsa. Le tomó después la criatura a la madre, y palmeándole suavemente el cráneo mientras mascullaba algo en voz baja, metió en la bolsa dos o tres veces la cabeza del enfermo, y devolvió luego la criatura a su madre. Trajeron entonces una yegua blanca, y luego de haberla llenado toda con marcas de ocre rojo hechas con la mano, la voltearon de un golpe en la cabeza, la cocinaron y la comieron en el sitio, colgando el corazón, el hígado y los pulmones de una lanza en cuya punta estaba suspendida la bolsa que contenía los amuletos. Como en otras ceremonias, también en ésa se tuvo cuidado de que los perros no se acercaran a comer los desperdicios, que fueron enterrados, mientras que la cabeza y el espinazo fueron llevados a una colina cercana”. Musters no consigna la evolución del niño después de este tratamiento.

Los médicos kawéskar

En cuanto a los kawéskar, la descripción más antigua de que se dispone es del navegante francés Bouganville (1767 – 1768), dramático testimonio sobre los desesperados intentos de los hechiceros por salvar la vida de un niño que había tragado trozos de vidrio y que terminó por morir de hemorragia digestiva (Martinic).

Según Joseph Emperaire, y en base a observaciones practicadas doscientos años después de Bouganville, cuando se presentaba una enfermedad grave resistente a las hierbas medicinales, como en todas las etnias australes, se recurría a los recursos del curandero, “(…) es decir, de la intervención de otra persona, cuando, en cambio, en las casos anteriores cada uno trataba sus propios males. Un pariente del enfermo (en los casos observados se trataba siempre de una persona de edad) practica sobre la parte enferma, cuello y busto, algunas incisiones lineales de algunos centímetros de largo, grabando bastante profundamente la piel. El instrumento utilizado era la arista aguzada de una concha de choro. La sangre que fluye de cada incisión se aspira con la boca; largamente y con fuerza el operador permanece largos minutos inmóvil, con los labios oprimiendo la piel del paciente. Se echa la sangre enferma en una concha. Esta operación de succión se repite cuantas veces sea necesaria para recoger una cantidad apreciable de sangre. Un vez llena, la concha es depositada sobre las cenizas calientes cerca del fuego, y cuando la sangre se coagula y comienza a calcinarse, se la coloca bajo la cama del enfermo. Además de este tratamiento, el enfermo debe bañarse, ‘para que su corazón no salte más’, es decir, para calmar su fiebre. Al amanecer, después de una noche agitada, se desliza completamente desnudo fuera de la choza, a pesar de la lluvia o del veinto glacial. Si el mar está helado, rompe el hielo y se sumerge completamente durante algunos instantes, y después se vuelve tiritando al lado del fuego”.

Fuentes:

Gusinde (1937). Los Indios de Tierra del Fuego. Martinic (2ª Ed. 2011). La Medicina en Magallanes. Martinic (1995). Los Aónikenk. Historia y Cultura. Prieto (Anales Inst. Patagonia 1984). Los sélknam. Una sociedad satisfecha. Bridges (1948). El Último Confín de la Tierra. Musters (1871, Ed. 2007). Vida entre los Patagones. Greenwood (2015). Patagonia Wild and Free.

J. Emperaire (1958, Ed. 2002. Los Nómades del Mar.