Los médicos entre los pueblos australes (los chamanes)

Parte I

Dr. Matías Vieira Guevara

Encargado Unidad de Patrimonio Cultural

Servicio de Salud Magallanes

Desde unos 12.000 años antes del presente hasta la llegada del hombre blanco, la medicina entre los pueblos australes era ejercida por los chamanes, que los existían en todas las etnias, y cuyos conocimientos pasaban de padres o madres a sus descendencia o a sus discípulos. Si bien no habían llegado a ellos los adelantos de la ciencia médica, es de ver que la presencia de los europeos no mejoró ni con mucho la situación sanitaria, ya que trajeron con ellos nuevas y desconocidas enfermedades.

En todo caso, entre los aborígenes australes existía la sabia costumbre de no confiarse en las manos del chamán salvo en condiciones de gravedad extrema (costumbre que lamentablemente se perdió hace muchos años, graficado hoy en día por la sobredemanda en los servicios de urgencia). Antes de ello había que pasar por dos etapas: la primera de ellas, bajo la convicción de que la mayoría de los males se curan por sí solos, consistía en aislamiento en el interior de la choza, ayuno, grandes cantidades de agua fría, y calor. La segunda etapa, y cuando la anterior no daba resultado -generalmente sí lo hacía-, era apelar al consejo familiar, recibiendo hierbas medicinales, masajes con o sin grasa, ungüentos y pócimas variadas, incluyendo preparaciones con piedra bezoar de guanaco (suerte de cálculo gigante que se forma en uno de los estómagos de estos mamíferos, que ayudan a su proceso de digestión). Estas prácticas se aplicaban sobre adultos y niños. Cuando nada de lo anterior daba resultado, se asumía que la dolencia tenía una causa no orgánica, y era la ocasión de consultar al hechicero, y al decir de Mateo Martinic: “Esta era la circunstancia precisa en que las artes curativas entraban en el dominio de lo mágico y hacían del médico un brujo”.

Los chamanes o curanderos, ya sea hombres o mujeres, en todas las culturas primitivas a lo largo de la historia de la humanidad se han caracterizado por ser personas que salen de los márgenes de lo socialmente aceptado como “normal” en un período histórico -o prehistórico- determinado. Así, la esquizofrenia paranoide, la epilepsia con delirio místico, las actitudes afeminadas en los varones, el arte de sanación heredado de padres a hijos y las iniciaciones secretas han constituido condiciones ideales para la práctica de la hechicería. Sea como fuera, el candidato a chamán debía aceptar un adiestramiento adecuado por algún, o alguna, practicante del oficio dotado de los correspondientes prestigio y experiencia, y para el caso de los aborígenes australes “…se incluían conocimientos variados sobre la naturaleza, las creencias míticas ancestrales y sobre el apasionante arcano de las fuerzas o poderes que trascendían a la naturaleza y respecto de la capacidad de conjurar su malignidad, así como para adquirir la capacidad de ocasionar maleficios a terceros, y, por fin, acerca de las formas prácticas que ello exigía, incluyendo el uso de supercherías, engaños y apariencias como expresiones concretas de la potencialidad chamánica” (Martinic).

Lo dicho hasta aquí vale para todas las etnias australes. A continuación agrego algunas características particulares de éstas, con excepeción de los yámanas, de los cuales de momento no poseo mayores antecedentes que los mencionados como comparación.

Los médicos sélknam

En el caso de los sélknam, cada comunidad o clan tenía un chamán denominado “xo’on”, cuya principal ocupación era la cura cuando, como decía, fallaban los tratamientos familiares tradicionales. Esta suponía que el cuerpo del paciente había sido violentado por un elemento extraño: el “cwake”, o la enfermedad. Este cuerpo extraño era concebido generalmente como la intrusión provocada por un xo’on rival (Prieto).

El mismo Lucas Bridges inició estudios de medicina sélknam, pero luego los congeló, como refiere a continuación:

“Mi iniciación tuvo lugar en torno a un fogón, protegido del viento, como de costumbre, por pieles de guanaco. Después de hacerme un discurso sobre la seriedad de mi propósito, Tininisk me indicó que me desnudase; yo cumplí la orden y me mantuve reclinado sobre mi ropa y algunas pieles de guanaco, mientras él me exploraba el pecho con las manos y la boca, tan cuidadoso y atento como un médico con su estetoscopio, moviéndose de un lugar a otro y deteniéndose a escuchar aquí y allá, según los ritos. Miraba además atentamente, como si estuviera viendo a través de mi cuerpo con rayos X.

“Luego los dos hombres se quitaron sus vestidos y Leluwhachin (esposa de Tininisk, quien también era hechicera) la capa que cubría su kohiyaten, los tres juntaron sus cabezas y alguno de ellos extrajo un objeto color gris claro, de diez centímetros de largo, con el aspecto de un perrito lanudo, de cuerpo robusto y orejas levantadas, al cual, con el mismo temblor de las manos y el aliento de su respiración le dieron una apariencia de vida. Percibí un olor raro y repetidos sonidos guturales que parecían provenir de aquel objeto, cuando tres pares de manos lo acercaron a mi pecho. De repente, sin que yo notara ningún movimiento brusco, el objeto desapareció. Esta ceremonia se repitió tres veces y aunque en cada una de ellas se suponía que introducía en mí un nuevo cachorro, yo sólo sentí la presión de las manos de los indios.

“Sobrevino una solemne pausa, como de expectativa. Tininisk me preguntó si no sentía moverse algo en mi corazón, o si no pasaba por mi mente algo extraño, como un sueño o un deseo de cantar. Contesté (…) que no. (…) Añadí que esperaría hasta el día siguiente y si hasta entonces no sentía nada extraño, ello sería señal de yo no servía para aprendiz de brujo”.

Bridges sabiamente eligió no continuar su aprendizaje, porque “me habría convertido en un ser aparte de los buenos cazadores indios que yo tanto admiraba, pues ellos temían a los brujos y yo no quería inspirarles temor. Además (…) no deseaba correr el riesgo de que me acusaran de la muerte de alguien que hubiese sufrido un síncope a cien kilómetros de distancia”.

Es posible que los chamanes intuyeran, o en su instrucción para llegar a serlo habían aprendido, que gran parte de las enfermedades del hombre tienen un componente psicosomático importante, y mientras más simple es el razonamiento del enfermo, es más influenciable ante las magias, hipnosis, trances místicos y exorcismos. Por ello la cura comenzaba con la pintura facial adecuada, vale decir, pintura de guerra: el chamán estaba en guerra con la enfermedad. Entretanto, el paciente permanecía tendido a la entrada de la choza. Luego comenzaba una especie de danza, y según describe Alfredo Prieto, “(…) durante la cual escupía continuamente, y daba pesados golpes con los pies, acompañados de movimientos cadenciosos de brazos, todo esto alrededor del enfermo. Se creaba así un espacio mágico, el sitio de lucha. Finalmente el xo’on se acercaba a su paciente y lo exploraba detenidamente con la vista para después comenzar a masajear, conduciendo el cwake a un lugar determinado del cuerpo, desde donde era extraído por succión. Preferentemente se obtenía así un ratón pequeño, una punta de flecha ensangrentada o un plumón, que se suponía eran las manifestaciones visibles del cwake. Con un grito gutural se daba por terminada la sesión curativa”. Si la sugestión hacía efecto, era mérito del curandero, más si la enfermedad resultaba incurable, había algún xo’on rival a quien culpar.

Opinando sobre el tema y a mayor abundamiento, decía Lucas Bridges que “algunos de estos embusteros eran consumados actores. De pie o de rodillas al lado del paciente miraban fijamente la parte enferma o dolorida, y una expresión de intenso horror indicaba luego que habían visto algo espantoso, perceptible sólo para ellos”. Describiendo el resto de la ceremonia, en todo similar a lo referido en el párrafo anterior, termina acotando que “con un grito gutural, indescriptible, arrojaba al suelo el objeto causante del mal y lo pisaba furiosamente. El profano veía un poco de barro, una piedrecita o algún ratón muy pequeño. Yo personalmente nunca vi aparecer el animalito, aunque ello era muy común; sin duda, en las ocasiones en que yo estuve presente, el brujo no había podido dar con un nido de ratones”.

Pese a la parafernalia, Martin Gusinde no dudaba de su buena fe. Un aspecto interesante -con visos de seriedad- de la sanación de estos chamanes, es que “ellos procuraban introducir el dolor de su paciente en un sistema de pensamiento afín al enfermo. El dolor orgánico, tenido por irracional, debía por ello ser llevado a un universo con sentido, haciendo aceptables para el espíritu los dolores que el cuerpo se rehusaba a tolerar” (Prieto).

Como en la actualidad, cuando las actuaciones del xo’on eran negligentes o reñidas con la ética, podía representar un verdadero peligro. Según relataba Lucas Bridges, “en una reunión resolvieron (un grupo de sélknam) que era un hechicero loco y un peligro para la comunidad. Un día salió a cazar con otros dos (…) y después de cierto tiempo aquéllos volvieron sin él, diciendo que Minkiyohl se había ido a cazar solo al gran bosque que bordea el lago Kami (actual lago Fagnano). Nadie se sorprendió; aparentemente Minkiyohl sigue cazando allí, pues desde entonces nadie lo ha visto ni oído nada de él”. Una de sus locuras fue la de haberse vanagloriado y presumido de ser jefe de su pueblo durante su estadía en la misión salesiana de Río Grande. En Tierra del Fuego no existía jefatura de ninguna especie o categoría, fuera de la paternal en su grupo familiar. Los sélknam no ignoraban los abusos del poder y la jefatura, y pensaban que ello era especialmente nocivo si el poder era ejercido por mujeres. En su mitología, dos de los personajes más nefastos habían sido chamanes femeninas, quienes habían gobernado cruelmente, amparadas en su poder de xo’on.

El oficio de médico, entonces como hoy, tenía ventajas y desventajas. La muerte producida por enfermedad se atribuía siempre a hechicería, asegurándose en estos casos que el chamán de un bando contrario había introducido en el cuerpo de la víctima un maleficio. Esta era una conclusión muy conveniente para el curandero, ya que no sólo contentaba a los familiares de sus clientes, sino que allanaba el camino para librarse de la competencia profesional. Los parientes, por su parte, aceptaban gustosos esta explicación que les brindaba una excusa para una expedición punitiva, la cual solía ser muy gratificante por el hecho de que podían en ella conseguir algunas mujeres jóvenes y atractivas entre los familiares de los castigados. Este sistema de deslindar responsabilidades por la muerte de sus pacientes era, eso sí, un arma de doble filo para el xo’on, ya que podía ser sindicado como responsable de desgracias lejanas, y era siempre la primera víctima de los ataques. “Era curioso comprobar cómo cada hechicero, que no ignoraría, seguramente, que él mismo era un embaucador y un farsante, creía en los poderes sobrenaturales de sus colegas y les temía” (Lucas Bridges).

Entre los xo’on recordados por los cronistas estaba Tininisk, mencionado más arriba, y descrito por Lucas Bridges, quien lo conoció bien: “era mitad haush y mitad ona. Tenía una influencia considerable sobre los miembros dispersos de esas tribus fronterizas. Esa influencia era tanto más notoria por el hecho de que, con excepción de su hijito, nunca supe que tuviera ningún pariente vivo, ni siquiera primos, ni tíos, ni sobrinos, si bien los parientes de su mujer formaban un grupo numeroso.

“De porte atlético, ancho de hombros aunque delgado, Tininisk medía un metro sesenta y cinco de estatura. Su mirada de águila, su frente inclinada hacia atrás y su nariz en forma de pico le daban un aspecto de pájaro de presa que no correspondía a la realidad, pues era un hombre bondadoso y razonable; en los veinticinco años que lo traté, lo encontré siempre tranquilo y bien dispuesto.

“La mujer de Tininisk se llamaba Leluwachin, era bien formada y de trato agradable. Fue la única mujer ona que he conocido a la que se le atribuyeron poderes mágicos, aunque a muchas mujeres yaganas se las consideraba brujas”.

