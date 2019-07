Los natalinos aprenderán a nadar en su piscina semiolímpica temperada

– Por largos años, niños se vieron obligados a viajar por tres días a la semana a Río Turbio (Argentina) y Llanuras de Diana para poder acceder a una piscina.

Este sábado fue inaugurada la piscina temperada semiolímpica de la ciudad de Puerto Natales la que significó una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

La obra fue inaugurada por el intendente regional José Fernández junto al alcalde de Natales Fernando Paredes, autoridades regionales y provinciales.

La ceremonia se realizó en el mismo recinto que se encuentra conectado al Polideportivo (gimnasio para más de 3 mil personas) en el sector de la población Octavio Castro.

“Cuando nos ponemos a soñar y nos ponemos a trabajar unidos, estos sueños perfectamente se pueden convertir en realidad. Esta piscina está para que nuestros niños principalmente la ocupen, pero también nuestros adultos mayores y la comunidad en general”, remarcó el alcalde Paredes.

Población no sabe nadar

Gran parte de la población natalina no tiene conocimiento de natación, siendo uno de los argumentos esgrimidos al momento de postular el proyecto. Por ello ayer Paredes recordó que “somos una población con vocación marítima, hay un segmento tan importante, como lo es la pesca artesanal, donde mucha gente no sabe nadar. El 95% de los natalinos no sabe nadar, entonces esta piscina semiolímpica temperada va a cumplir un rol social y un cambio de cultura en toda nuestra comunidad”.

Por su parte, el intendente Fernández añadió que para cumplir estos sueños se necesita del apoyo del gobierno regional, y tal como “lo dije, en buena hora los consejeros y también el alcalde y su Concejo Municipal tuvieron visión de futuro para ir desarrollando esta ciudad. Puerto Natales se ha puesto pantalones largos hace mucho tiempo y necesitaba este tipo de infraestructuras”.

Desde el lunes en la mañana comenzarán a desarrollarse diversos talleres de natación en todas las categorías, para continuar en la tarde con nado libre desde las 17 horas.

La obra representó una inversión superior a los 5 mil millones de pesos, permitiendo construir 2 mil 500 metros cuadrados de infraestructura deportiva que podrá albergar a 500 personas, entre público y deportistas.

El alcalde Paredes junto al intendente José Fernández descubrieron la placa que se instalará en el recinto y junto a las restantes autoridades procedieron a cortar la cinta con la que se dieron por inauguradas las instalaciones.

Luego de la ceremonia un grupo de jóvenes que pertenecen al “Programa Cer” del Instituto Nacional de Deportes, a cargo de José Lezama, quien actualmente es uno de los técnicos de nuestra Selección Nacional, realizaron una demostración de nado.

En la oportunidad se destacó que esta obra permitirá que cientos de niños natalinos no tengan que salir de la región para efectuar deportes acuáticos, ya que esta infraestructura reemplazará el proyecto “Natación sin fronteras” que ayudó a aprender a nadar a un número limitado de menores que por años estaban obligados a viajar por tres días a la semana a Río Turbio (Argentina) y Llanuras de Diana para poder acceder a una piscina.