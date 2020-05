Los nuevos investigadores científicos que apuntan a mejorar la extracción de la centolla

Tomas Alarcón y César Lemus integran la organización Nobeles Australes Ambos jóvenes se encuentran desarrollando este proyecto con apoyo del centro Ideal, continuando con la línea de trabajo que ha impulsado la ONG durante los últimos años, y que ha proyectado a estudiantes al camino de la investigación y el desarrollo

En los últimos seis años, la ONG Nobeles Australes ha dado impulso a muchos jóvenes que desean seguir el camino de la ciencia y la investigación. Tomás Alarcón y César Lemus, ex alumnos de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, son los más recientes representantes de esta organización, quienes se encuentran trabajando en un proyecto que tiene como objetivo, mejorar la extracción de la centolla en Magallanes.

Tomás Alarcón cuenta que quiso integrarse a Nobeles Australes, porque “creo en su objetivo, el cual es ayudar a los jóvenes, apoyarlos en sus metas personales, en ocasiones darle las herramientas para seguir su camino”. En tanto, César Lemus recordó que “todo comenzó desde que participamos en la feria de Brasil, Ficiencias, donde fuimos a representar a nuestro establecimiento junto con Nobeles Australes. Ahí conocí quienes eran en realidad y me sentí atraído por el espíritu que tenían y la manera en que trabajaban me llamó la atención, por la misma razón fue que seguí trabajando en proyectos y al día de hoy quise formar parte principalmente para hacer lo mismo que hicieron conmigo, ayudar a potenciar las habilidades de los estudiantes, específicamente para trabajar en el área científica de la organización pues esta tiene diversas ramas de actividades entre ellas deporte, cultura, educación, ciencia, entre otras”.

Alternativa para la pesca artesanal

Respecto del proyecto en que están trabajando, Centollas Acuardinas, “surgió a partir de una problemática, la cual es la disminución del desembarco anual de centolla en la pesca artesanal y como esta realidad ha incidido, en cierto modo, el valor de este producto en el mercado. Por esta razón es que el objetivo del proyecto es elaborar un medio artificial mediante tecnología Arduino con el objetivo de simular las condiciones del estrecho de Magallanes en un acuario para la crianza de centolla monitoreando y controlando parámetros como la temperatura, el flujo de agua, el oxígeno, el pH entre otras. Y para lograr ese objetivo hemos hecho toda una serie de investigaciones, dividiendo el proyecto en fases, donde actualmente estamos trabajando en la fase dos la cual es la creación del prototipo de acuario para lograr el primer desafío que es simular las condiciones del Estrecho utilizando todos los dispositivos de Arduino para luego pasar a la siguiente fase, donde empezáremos a trabajar con centollas juveniles poniendo a prueba nuestro ambiente artificial. En definitiva, el proyecto lo hacemos con el propósito de dar una alternativa para la pesca artesanal, es decir, otra vía para poder obtener el producto y a su vez para fines investigativos para el estudio de la centolla”, sintetizó Lemus.

Modificar el modo de pensar

El estudiante, egresado del Instituto Don Bosco, comenzó a los 14 años en el proyecto Akainik, que le dio las primeras herramientas para dedicarse a la ciencia. “Sinceramente es una de las experiencias más importante e inolvidable que he tenido en mi vida, más allá de lo académico me sirvió para cambiar mi manera de pensar de las cosas y creo que fue ese hecho puntual el que despertó la motivación para seguir trabajando en lo que es la ciencia y además fue ahí donde conocí a la Nobeles Australes y me di cuenta en lo que de verdad quería, era trabajar en la ciencia pero no sólo para mí sino para compartirla con los demás, ya que en ese viaje en el cual representamos a nuestro país en la feria Ficiencias conocí muchas personas, lugares y en sí una realidad completamente diferente a lo que estaba acostumbrado y me otorgó las herramientas que hasta el día de hoy han servido para seguir trabajando en proyectos de ciencia que es lo que me apasiona. Estoy altamente agradecido por esa gran oportunidad que pocos estudiantes tienen y que me fue concebida por fruto del esfuerzo y con ayuda de los demás teniendo en cuenta que con 14 años se me abrió un mundo de posibilidades gracias a esta gran experiencia”, profundizó el estudiante, que actualmente se encuentra en Puerto Montt.

Fomentar la creatividad en los jóvenes

En su corta trayectoria, César Lemus ha participado en otros proyectos innovadores, como “la Acidez de la Frutas Expresadas en Notas Musicales, que consistía en que mediante la tecnología Arduino elaboramos un piano frutal con seis frutas cítricas simulando ser las teclas de un piano, cada una con una nota musical diferente la cual dependía de su nivel de acidez o pH, el objetivo del proyecto era dar una simbología al nivel de acidez de una manera creativa haciendo uso de una tecnología recién implementada en las escuelas”, explicó el estudiante sobre la primera iniciativa en la que estuvo involucrado.

El segundo proyecto se llamó Invernadero Hidropónico Automatizado Musical, “el cual consistía en la elaboración de un invernadero controlado con tecnología Arduino para monitorear y controlar los parámetros esenciales para el crecimiento de hortalizas como la temperatura ambiente, temperatura del agua, humedad, entre otros. Además, se le aplicaba música diariamente en intervalos de una a dos horas para estudiar la neurociencia en las plantas haciendo todo esto en un sistema hidropónico a base de tubos de PVC”.

Finalmente, Lemus destacó a esta organización, porque “ trabaja con y para las personas, en su mayoría estudiantes, ayudándolos a realizar actividades potenciando sus talentos que a veces son desaprovechados en las escuelas, como ocurrió conmigo y también algunos compañeros de curso, y puedo decir que hace falta despertar la creatividad en los jóvenes, y organizaciones como Nobeles Australes son las instancias donde puedes buscar herramientas para el futuro con la ayuda de los mismos integrantes que conforman a esta organización y me incluyo”.

Fotos cedidas