Los objetos que se creían extraviados, están a buen recaudo en el Parque del Estrecho

Una reunión de personas involucradas en la historia del Fuerte, sugirió la formación de un Comité Fuerte Bulnes para el Quinto Centenario.

La publicación realizada hace un tiempo en el suplemento El Sofá de El Magallanes, donde se planteaba la inquietud de Carlos Burnes -quien antiguamente fuera el encargado del museo del Regimiento Pudeto de Punta Arenas-, en el sentido de aclarar donde se encontraban los objetos que eran parte de la muestra histórica que se exhibía en Fuerte Bulnes y que fueron retirados del lugar, originó una reunión en la cual participaron Randall Twyman Mancilla, gerente de la concesionaria Parque del Estrecho; Faustina González Araya, del área de patrimonio del Parque; Ariela Mancilla, presidenta del Centro Hijos de Chiloé y las integrantes de la directiva de esa institución Angélica Urra y Yolanda Oyarzo; Daniel Sillard Avendaño, presidente del Club de Leones de Punta Arenas; Cristián Morales, encargado de Planificación del Parque; Alejandro Fuentealba Castillo, encargado de Coordinación y Transporte del Parque; Carlos Burnes, quien fuera encargado del Museo del Regimiento Pudeto; Fany Ortega Riquelme, del área de patrimonio del Parque y quien escribe, Mario Isidro Moreno, como autor del artículo publicado en El Magallanes y, a la vez, en su carácter de investigador folclórico costumbrista.

Habiendo aclarado, dentro de las conversaciones, que gran parte de los elementos de la muestra se encuentran en poder del Ejército de Chile, en Punta Arenas, institución que los expondrá a futuro en el Museo que se montará en dependencias del Club Militar Palacio José Menéndez, ubicado en la Plaza Muñoz Gamero, se procedió a mostrar cuatro piezas históricas que mantiene guardadas la concesionaria, con el fin de darles en fecha próxima la ubicación que corresponde dentro del Parque. Estas son, un busto del general Ramón Cañas Montalva, con una placa metálica recordatoria, que fuera donado por el Club de Leones de Punta Arenas; una canoa monóxila confeccionada con un tronco de madera, una carreta “chancha” y un pedestal redondo de mármol.

Estas piezas, fueron mostradas a los participantes en la reunión, quienes se percataron que, especialmente las piezas confeccionadas en madera, carreta y canoa, se encuentran a buen resguardo pero en un precario estado, producto de la acción del tiempo.

Randall Twyman Mancilla, explicó que la inquietud viene de hace rato, pero tiene que ver con lo que ellos han tenido que ir aprendiendo, ya que por los lugares pasa el tiempo y se tiene que realizar sobre ellos una mantención y algunas reparaciones, pero nunca se imaginaron que eran tantas cosas. A ello, agregó:

“Siempre hemos tenido la inquietud del público de todo tipo, en cuanto a consultarnos que había pasado con las cosas del museo que uno había conocido desde chico, incluso se consulta porque ahora no existe el puente que unía las dos torres características al ingresar al parque. Esa unión, fue sacada y nosotros la construimos y la pusimos de nuevo, pero ahí nos dimos cuenta el porqué había sido retirada. La razón fue que los buses de turismo actuales, debido a su altura, no alcanzan a pasar por debajo del puente”.

“Entonces nos percatamos que había un montón de cosas que sucedían y para lo cual nosotros no estábamos preparados y, de esta manera fuimos aprendiendo de cómo hacer la mantención.

“En la capilla del Fuerte, hubo una estatuilla de un Cristo y cierto día alguien le rompió un brazo, lo que nos demostró que no todo el público que accede al lugar se porta bien. Tuvimos que hacer algunas intervenciones, pero sólo por seguridad, pero no hemos realizado modificaciones. En el caso del retiro del busto del general Ramón Cañas Montalva, donado por el Club de Leones de Punta Arenas, fue porque su base estaba construida con débiles perfiles metálicos, forrada con lata y, con el tiempo se estaba comenzando a hundir. Determinamos reubicarla y confeccionarle una base firme y agregarle una columna de mármol que también la tenemos debidamente guardada, la que también con la acción del tiempo estaba inclinándose y temimos que pudiera caerle a alguien en un pie cuando se sacaban fotos con ella”.

“La empalizada del fuerte está podrida desde hace unos diez años y va a seguir deteriorándose a menos que nosotros hagamos en ella algún tipo de intervención. Pero, para ello, tenemos que presentar un proyecto que debe ser aprobado por el Consejo de Monumentos y hacer coincidir su entrega a la comunidad con la conmemoración del Quinto Centenario de la llegada de Hernando de Magallanes al estrecho”.

Formación de una Comisión Quinto Centenario

Twyman planteó que hay cuatro aspectos que hoy día tiene que mejorar el Fuerte: 1) Tener un Manual de Mantención y Reparaciones, debidamente autorizado por el Consejo de Monumentos para poder reparar las históricas instalaciones. Hubo algunos arreglos que se hicieron, pero sin mayor conocimiento y las correcciones que se realizaron fueron con carpinteros que sabían construir pero no tenían los antecedentes de cómo lograr un trabajo histórico. 2) Necesitamos en forma urgente mejorar el acceso a las instalaciones, porque hoy en día una persona en silla de ruedas no puede visitar el Fuerte Bulnes. Seguramente que hace 20 años eso no era tan importante, pero en este momento no hay excusa. Entonces se hace absolutamente necesario instalar rampas en algunos puntos del sector. Entonces eso significa intervenirlo y ojalá mejorar el acceso en forma universal. 3) Tener la posibilidad de instalar una señalética adecuada. En estos momentos, cada vez que se pone algo, hay que solicitar la autorización a los organismos correspondientes. Hay que señalar un recorrido que se pueda realizar en silla de ruedas y ojalá tener un método para que, a través del teléfono celular, en los momentos en que se circula por el sector se tenga la debida información respecto al Fuerte Bulnes, y 4) Los Contenidos. Hay que tener mucho cuidado en cómo se usa ese lugar histórico, porque, por ejemplo, una persona descendiente de la comunidad kawésqar, quizás si tiene algo que celebrar, con el discurso actual, con la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

Al respecto, Randall Twyman Mancilla, puntualizó que nuestra misión como generación, como sociedad, es poder utilizar estos lugares para que todos sintamos algo en común. De tal manera que los contenidos se tendrán que trabajar en forma muy delicada para no herir susceptibilidades. Hay que recordar -dijo- que en la historia del Fuerte Bulnes, el teniente Barragán, que murió en ese lugar, falleció a raíz de las heridas provocadas por un lanzazo que le propinaron cuando trataba de raptar a un niño kawésqar para tenerlo como traductor. Entonces hay varios acontecimientos que si nosotros no comenzamos a ver, conocer y discutir, se pueden mal interpretar o usar más para dividir que para unir.

Entonces -continuó diciendo- así como el general Ramón Cañas Montalva hizo realidad la reconstrucción del Fuerte, nosotros tenemos que seguir su iniciativa, pero tratando de mantener la realidad histórica de la construcción para mostrar a los visitantes como era la vida en ese lugar.

Comité Fuerte Bulnes

para el Quinto Centenario

Finalmente, Twyman invitó a los participantes en la reunión, a componer una mesa de trabajo para formar una Comisión Quinto Centenario, a la cual se podrían agregar otros actores que aportando más antecedentes, contribuyan a mejorar la información de este sitio histórico tan importante para el país.

La Comisión, propondrá al Consejo de Monumentos que determine donde instalar en forma más conveniente los objetos históricos que se mantienen guardados en el Museo del Parque.

Los componentes de esta mesa, a los cuales se pueden sumar historiadores, arquitectos, etc. se reunirían una vez al mes a fin de que, en el año de celebración del Quinto Centenario de la llegada de Hernando de Magallanes al Estrecho, gracias a las contribuciones de la comunidad y los consejos de los eruditos le den una forma final al proyecto de tener el lugar como el mejor destino turístico-histórico de Magallanes.