Los orígenes de la Escuela Hernando de Magallanes y su andar en este medio siglo

Nació en un inmueble de calle Fagnano, entre Avenida España y Armando Sanhueza, allá por agosto de 1968, tras lo cual en 1973 se traslada a su actual ubicación, en la población Carlos Ibáñez del Campos

Por María Angélica Dollenz

Por Decreto Nº6.563 del 17 de agosto de 1968, comienza a funcionar en Punta Arenas la actual Escuela Hernando de Magallanes al transformarse en esa época la Escuela Superior de Artes Escénicos en Escuela General Básica, común, mixta, primera clase urbana N°25, la cual realizó sus actividades educativas en primera instancia en forma alterna con la Escuela N°2 ubicada en Fagnano 431 y 461 hasta 1972, bajo la dirección de Isabel Concha Valenzuela. En 1973pp, se traslada a la población Carlos Ibáñez, en calle Pedro Bórquez esquina José del Carmen Galindo, en un complejo formado por humildes casitas ubicadas una al lado de la otra que cumplían la labor de sala de clases, de profesores, servicios higiénicos y dirección formada por Eduardo Baeza Rivera como director y Miguel Montecinos como subdirector.

Conformaba la comunidad educativa alumnos y alumnas de padres esforzados trabajadores, que con su empeño, perseverancia y apoyo a la labor formativa y educativa permitieron desde esos momentos que la escuela tenga una base sólida de formación académica y personal cada uno de sus hijos e hijas, fortalecida con el accionar del equipo docente: Odilia Cruz, Julia Sánchez, Nuri Aguilar, Juvenal Henríquez, Edita Velásquez, Anita Altamirano, Dionisio Toledo, Mirna Catepillán entre otros como Luz Angélica Mancilla Vidal profesora de Alta Costura y de Educación General Básica, con una entrega incondicional de su vocación no sólo en conocimientos sino también en el fortalecimiento de hábitos, valores y actitudes en cada uno de los educandos que tuvieron la dicha de tenerla como maestra. Responsable, dedicada en lo académico y en labores artísticas y sociales, con un enorme corazón, humildad y voluntad por apoyar todo aquello que beneficiara a la comunidad educativa. En el aula demostró su gran adaptabilidad, perseverancia y fortaleza para superar las grandes carencias materiales y económicas que en ese entonces sufría el establecimiento y la educación en general en Punta Arenas, al acomodar y poner en práctica diferentes metodologías y materiales didácticos que ellas requerían al servicio del aprendizaje de sus educandos, lo que permitió que fueran indudablemente superiores, logrando con ello que la mayoría alcanzaran a realizar sus proyectos de vida y sean hoy útiles en la sociedad. Esta experiencia de vida profesional como muchas otras de profesionales que formaron esta brillante unidad educativa, se extendió e impregnó a través del trabajo en equipo en toda su esencia educacional y la hizo vivir tiempos de orgullo, de ser una de las escuelas públicas de excelencia, lo cual gracias a Dios aún en la actualidad se hace notar.

Nuevos horizontes

El 1 de septiembre de 1978 por Decreto Nº1063, la Escuela General Básica N°25, recibe el nombre de Escuela E-22, además, un año después el 1 de marzo de 1979, se traslada a sus actuales dependencias en José del Carmen Galindo N°1105, población Carlos Ibáñez del Campo, lugar que fue inaugurada oficialmente un 20 de marzo de 1979 con una matrícula de 1.200 niños y niñas de Kínder a octavo básico. Estos educandos tuvieron la dicha de pertenecer a un establecimiento que hace perdurar en su clima y ambiente escolar la dedicación, el vigor, la magnitud que les proporcionó la enseñanza aprendizaje de su humilde pasado y que les permite desde ese momento hasta el actual, elaborar e implementar desde allí, proyectos educativos que brinden cada vez una educación de altura, siempre con la colaboración y apoyo del personal administrativo, auxiliar y del equipo de gestión, en esta unidad se destaca la docente Ana María Boric Sommer, jefa de la Unidad Técnica Pedagógica, profesional con una amplia expertiz en el campo de su quehacer educativo que puso a disposición de sus pares, para que juntos pudieran brindarles a los estudiantes la mejores aprendizajes y formación personal, lo que nuevamente se mostró en sociedad. Estos sucesivos aconteceres de grandes cambios y éxitos educativos, un 29 de septiembre de 1983 por Decreto N°996 le permite gozar de uno nuevo, el impregnar en sus símbolos el nombre de Hernando de Magallanes, llamándose entonces oficialmente Escuela E-22 Hernando de Magallanes, acontecimiento que aún más enorgulleció al establecimiento.

Proyección hacia la comunidad

La escuela se extiende hacia la comunidad al participar desde sus inicios en diversos actos oficiales, programados por el Ministerio de Educación y Corporación Municipal, al asistir a concursos comunales, regionales y nacionales de tipos literarios, artísticos deportivos y culturales sobresaliendo entre los primeros lugares. Esto lo permite, al tener en su dotación profesores destacados no sólo en lo académico sino también en lo personal, es así, que en el campo de las artes musicales destacó Juan Carlos González Bosch músico y docente, que formó parte de grupos musicales como: “Los Surcadores del Viento” y “Pujillay” de la Región de Valparaíso y en la nuestra Magallanes: al de “Los del Ocaso” con los cuales se inscribió en la historia del Festival Folclórico de la Patagonia, al ganar el primer Encuentro de la Patagonia en 1967 y el IV Festival Folclórico de la Patagonia y al famosísimo embajador musical de estas lejanas tierras el “Taller Alturas”. En la década de los ‘90 regresó a Punta Arenas, cargado de triunfos en los principales festivales nacionales: Olmué, Angol, Viña de Mar, incluso en la presentación del Festival Oti, formaban parte de su currículo. De trato amable, afectuoso y de altísimo compromiso con la tarea educativa, preparó a diversos grupos y solistas, estudiantes que con su dirección dieron los primeros pasos en la música y grandes triunfos a su querida escuela en todo certamen que por ella participaron.

Uno de los directores que tuvo la dicha de compartir con este colega que supo transmitir el verdadero sentido de hacer música y vivirla en plenitud hacia toda la comunidad educativa, como también en la local, nacional e internacional, fue Raúl Muñoz Pérez, nació en Punta Arenas y era casado con la profesora Irelvia Rodríguez Quezada. Egresado de la Escuela Normal de Valdivia y titulado el año 1980 como profesor de Educación General Básica, en la Universidad Técnica del Estado. Entre las diversas funciones que el ex seremi realizó en varios establecimientos educacionales de la región, tanto en Punta Arenas como en zonas rurales, destacan su labor de maestro encargado de la Escuela de Puerto Toro; director de las escuelas rurales de Kon Aiken y Agua Fresca; subdirector de la Escuela República del Paraguay y los cargos de director en las escuelas España y Hernando de Magallanes de Punta Arenas, además de la Escuela Arturo Prat. Dirigente gremial del Magisterio por largos años. También se valora sus funciones como servidor público al haber asumido en 2010 el cargo de Secretario Regional Ministerial de Educación en Magallanes. Casi a finales dicha administración fue nombrado Director Regional de la Superintendencia de Educación, para luego cumplir funciones en la Corporación Municipal de Punta Arenas. De carácter afable, conciliador, humanitario, amigable y espíritu democrático, tuvo un fuerte compromiso por la educación de calidad la cual hizo realidad en todas las escuelas en el formó parte, principalmente en esta una de los últimos establecimientos que dirigió, llevándolo a ser uno de los primeros de la región.

Jornada Escolar Completa

En 2016 la Escuela Hernando de Magallanes nombre con la que la distinguimos en la actualidad, ingresó a la Jornada Escolar Completa con una nueva infraestructura, que le dio mayor bienestar a los alumnos y alumnas, disponiendo cada curso de su propia sala de aprendizajes, además, al tener doble jornada de clases, pueden disfrutar de una variedad de beneficios escolares personales y talleres extraescolares como los relacionados con el deporte, donde es habitual que el establecimiento, obtenga los primeros lugares en competencias a nivel local y regional en las disciplinas de atletismo y vóleibol deporte que en el año 2012 se ocupó el tercer lugar a nivel nacional, destacándose entre colegios particulares subvencionados.

Logros tan importantes se han obtenido por los méritos de los alumnos y alumnas, así también, con el apoyo de sus profesores guías que van formando y fomentando sus habilidades, valores, hábitos y actitudes personales, destacándose entre ellos: Miguel Sánchez Oyarzo quien, desarrolló su trabajo educativo en Punta Arenas, donde formó su familia. Profesionalmente tenía clara su vocación, fue profesor con más de cuarenta años de formación de atletas y deportistas, y en paralelo empezó a hacer clases, en la Escuela Hernando de Magallanes, establecimiento que en su época no tenía gimnasio, sino un pasillo donde hacía sus clases a sobre cuarenta alumnos, de 12-13 años, para prepararlos a los Juegos Nacionales Deportivos, por eso, es difícil mencionar un único punto importante en una trayectoria tan extensa de este tan destacado maestro, sólo cabe resaltar lo que él destacó en una entrevista la que muestra en el fondo el ser de este educador “siempre hay logros que sobresalen y son significativos, pero más allá de eso, a mí lo que me satisface es haber podido, como profesor, ayudado a muchos jóvenes a desarrollarse deportivamente y algunos de ellos, a conseguir metas superiores a través del deporte, porque algunos lograron becas, que es mucho más importante y valioso que tener un campeón. Por sobre todas las cosas, un profesor trata, por todos los medios, de formar grandes personas. Y yo me quedo tanto con los muy buenos deportistas, como por las muy buenas personas que uno ayudó a formar y que ahora son profesionales”.

Daniel Gómez Aguilar, licenciado en Educación Física, entrenador de Atletismo/AAF Nivel I, exalumno y profesional que en agradecimiento de las enseñanzas que le brindó su primera unidad educativa, decidió al egreso de sus estudios superiores, laborar en ella como profesor de Educación Física y formador en el taller de atletismo, lo que en la actualidad ha hecho realidad, el continuar con los éxitos para la escuela, como su antecesor colega. Además de la relevancia que existe en el área deportiva, cabe hacer notar que la comunidad educativa valora la etnias de la región e incorporó en 2012 el “Proyecto Intercultural Bilingüe Kawasqar” bajo la coordinación de Helia Barrientos y el apoyo de la monitora Haydee Aguila Caro al trabajo de los alumnos, alumnas. Esta pequeña muestra de logros y éxitos que sobresalen en esta esforzada y sobresaliente escuela, no cabe la menor duda que la internacionalizará por siempre en sus aulas, como en el corazón de sus miembros y permitirá que toda la comunidad educativa haga de sí su lema “Mi escuela un lugar para crecer y soñar”.