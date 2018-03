Los Ovando y su permanente presencia en la historia del Sokol

Tres generaciones han brillado con la camiseta croata

En las formaciones del Club Deportivo Sokol Punta Arenas de los últimos 45 años, siempre hay un Ovando. Una familia que tiene pegada la camiseta del club croata, con el que han conseguido títulos y reconocimiento en las canchas de Magallanes. El iniciador de esta tradición fue Julio Ovando Lobretic, que tras nacer en Puerto Natales, jugó en el club en el puesto de lateral, entre 1959 y 1961.

En la capital de Ultima Esperanza, Julio Ovando Lobretic y María Yutronic fueron padres de Julio, Sandro y Juan. Los tres jugaron en las series infantiles de Sokol hasta los 18 años aproximadamente, siendo Julio el primero en pasar a la serie adulta, entre 1979 y 1980. El único que no siguió fue Juan, el menor, que comenzó a trabajar en la Empresa Nacional del Petróleo.

En la década de los ’80, Julio y Sandro Ovando Yutronic comenzaron a dejar su huella en el fútbol regional, trayectoria que se prolongó hasta el año 2000. Julio, en el puesto de volante de contención, lució siempre la jineta de capitán del club sokolino, salvo en dos temporadas en las que vistió la casaquilla de Español.

En tanto, Sandro cuidó el arco de Sokol hasta su retiro, promediando la década del ’90, para después estudiar la carrera de Contador Auditor, pese a que tuvo posibilidades de ir a Colo Colo, la U y Universidad Católica, ya que con su 1,90 metro de estatura, tenía las cualidades para probar suerte en el profesionalismo. Sin embargo, prefirió los estudios.

Ad portas de una final

Este fin de semana, Sokol jugará el cuadrangular final del campeonato regional, en la que se medirá ante el Club Deportivo Chile, y los representativos natalinos Manuel Cuyul y Esmeralda. En el mediocampo estará Julio Ovando León, que mañana jugará un importante partido personal: su defensa de tesis para convertirse en ingeniero comercial. Pese a estar concentrado tanto en los partidos como en lo académico, realizó un repaso de la trayectoria de su familia, junto a las fotos y los trofeos que han recogido durante estos años.

“Mi papá y mi tío Sandro jugaron juntos 15 años por lo menos. Fueron campeones regionales en el 94, que fue el título más importante; campeones en 2000 y en el 97 ó 98 también ganaron el torneo de la Asociación Punta Arenas. El 95 igual porque ganaron el Regional y de la Asociación. También fueron seleccionados de Punta Arenas, el último Nacional que jugó mi papá fue con 38 años. El 2000 dejó de jugar. Ya antes, en los ‘90 comenzó a correr en motos, logró ganar una Cuesta del gallo en el año 2000, que era la carrera de motos más dura de ese entonces, en categoría senior. Tiene un montón de trofeos en motos, Tres Horas de Cabo Negro, en Natales”.

-¿Anda por ahí en cuanto a títulos con el fútbol?

Julio Ovando León ríe antes de responder. “Es que para todos los años que jugó fútbol, ganó pocos títulos. Siempre lo molesto, porque él ganó dos títulos del ‘estadio’ y un Regional, y jugó 20 años; y yo tengo 24 años, y ya he ganado dos regionales y nueve del ‘estadio’. El me responde que hay que jugar hasta los 40 años, pero le digo que para qué voy a jugar hasta los 40 si con 24 ya te tripliqué el títulos”, ríe nuevamente.

Más allá de las bromas, reconoce que “igual es difícil ganarlos, porque los más antiguos dicen ‘ahora tienen canchas bonitas, puedes jugar mejor’, pero yo les digo que antes eran puros rústicos, hay que ver cómo habrían andado en estas canchas. Antes era más duro el fútbol”, manifestó.

Pero de ahí, nuevamente las bromas afloraron, porque Julio eligió el mismo puesto de su padre: el mediocampo de contención, “aunque él era más chuletero, yo soy más técnico, si antes jugaban con piedras, no es como ahora”.

De todas formas, le agradece, porque “siempre me enseñó, con el cuaderno, con una pizarra me mostraba qué hacer, para dónde moverme, me retaba harto cuando niño. Igual era más sacrificado por este tema, se ponía a entrenar tres o cuatro meses antes que parta la temporada”, record Julio sobre su padre, que una vez que dejó las canchas, dirigió desde el banco a los nuevos valores sokolinos.

“Como entrenador ganó dos títulos y llevó a Sokol a un tercer lugar a nivel nacional a un zonal sur. Me puse a jugar en 2010, mi papá dejó de dirigir y el primer año que jugué, fui campeón, el segundo año también. Después me fui a Prat, estuve dos años, aunque la familia está muy identificada con Sokol, me fui a Prat por temas de amistad, y se dieron muchas cosas para que yo llegara al club. Estuve tres años y gané cuatro títulos del ‘estadio’ y un Regional. Dos años ganando Apertura y Clausura y Regional, además de los mejores recuerdos para la gente del Prat, hasta hoy nos juntamos con amigos, que quedan para la vida y que es lo más importante de esto”, valoró el joven deportista.

Los primos

Respecto del resto de la familia, Julio Ovando León recuerda que “los hijos de mi tío Sandro son tres: Pedro Pablo Ovando Troncoso, que juega voleibol en la selección de su universidad en Puerto Montt, porque estudia Odontología en la Universidad San Sebastián; Sandro Marcelo Ovando también estudia Odontología y Julio Cristóbal Ovando Troncoso es basquetbolista profesional y juega en el Ceb de Puerto Montt”.

Hasta ahí llega el repaso de los deportistas, porque las hijas de Juan Ovando Yutronic se dedicaron a los estudios: Mayra sigue Nutrición en Santiago, primer año y Daniela Ovando estudia Inglés en Estados Unidos.

Y el otro hijo de Julio Ovando Yutronic no siguió los pasos de su hermano “Juan es el más estudioso de todos los primos es ingeniero civil informático, prefirió estudiar y está haciendo un doctorado en Santiago”, destacó Julio Ovando León, que si bien también está a punto de titularse como ingeniero comercial, expresa su esperanza por lo que pueda ocurrir hoy una vez que concluya el cuadrangular final.

“Sokol lo ganó el 94, el 2013 yo estaba en cancha cuando fuimos campeones y nos quitaron el título, y ahora en 2018 tenemos la chance de jugar una final. Mucha gente irá al estadio, algunos que no van hace 15 años, nos han dicho que les da gusto vernos jugar”, expresó.