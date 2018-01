Los “Patitos Diablos” que volaron desde Puerto Williams hasta el Congreso

Segundo lugar en el Torneo Delibera a nivel nacional

Dentro de los hitos regionales en materia educacional, se encuentra lo realizado por el equipo del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williams. Los “Patitos diablos” como se autodenominaron, fueron los grandes ganadores regionales del Torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y apoyada por la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes, lo que les valió el derecho de representar a la región en la final nacional, que se desarrolló a principios de octubre, en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

En este torneo de deliberación y formación cívica participan estudiantes de séptimo básico a cuarto medio de todo el país, que en sus equipos trabajan en la propuesta de una Iniciativa de ley para solucionar algo que les preocupa o los motiva a investigar la realidad del país o de su entorno local, buscando alternativas para dar solución a un problema que han detectado, identifican si requiere de una intervención legal, trabajan definiendo una Iniciativa Juvenil de Ley y la difunden a través de las redes sociales y su comunidad.

El equipo estuvo conformado por los estudiantes Aranza Solar, Laura Navarrete, Catalina Filgueira y Enzo Saavedra, asesorados por la profesora Macarena Navarrete, quienes trabajaron en el proyecto “Modificación a la Ley de adopción 19.620: adopción bajo el acuerdo de unión civil”.

Sobre esta idea que tuvieron, los jóvenes estudiantes la justificaron, manifestando que “todavía estamos atascados en el siglo pasado y estamos ya en el siglo XXI. Tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas, de que hay distintos tipos de familia, de que ya no somos como antes, las familias se van ampliando. Hay que acercarse más a la sociedad actual, no ser tan cuadrados, ni discriminar tanto. Es un poco injusto que no todos puedan adoptar”, explicaron tras su destacada participación a nivel nacional.

Durante todo el proceso de investigación, que se inició en marzo, los estudiantes recibieron el apoyo del Juzgado de Puerto Williams, especialmente el defensor público César Chandía; el secretario del juzgado, Salvador Briceño; el juez Cristián Armijo; y la consejero técnico, Ximena Ledesma, entre otros.