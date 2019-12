“Los pueblos originarios somos importantes para la conservación del medioambiente, eso en Chile no se reconoce y esperemos que cambie en la nueva Constitución”

– David Alday representó a su etnia en la Cop25, donde el tema les

fue muy atingente porque se relacionaba con la protección del

mar y los océanos. “Estaba ideal porque fui a presentar el

trabajo de la comunidad, de protección al territorio”, apuntó

al aludir a su lucha en contra de las salmoneras.

Desde los confines del mundo está dando la lucha por su pueblo. Su juventud lo lleva a contar con energía para poder sobreponerse a las situaciones más adversas, igual que los yaganes, que soportaron desde el clima gélido y las aguas violentas al ostracismo que casi extinguió a su lengua. Pero David Esteban Alday Chiguay mantiene la bandera de lucha y su mensaje llegó hasta Madrid, donde se realizó la Cop25.

Con ese espíritu peleó para que Cristina Calderón pudiera mirar nuevamente el mar, luego que se levantara un muro que obstaculizaba el paso e impedía que la mujer yagán pudiera contemplar el paisaje desde su casa o poder caminar hasta la orilla. Algo banal, seguramente podría pensar alguien, pero que refleja los atropellos que han sufrido los pueblos originarios en Magallanes, cuya opinión pocas veces es considerada a la hora de llevar adelante proyectos.

Alday también ha estado en contra de la llegada de la industria salmonera a la isla Navarino y, en un ámbito más cultural, trabaja para preservar la lengua de sus antepasados.

“Llevo prácticamente diez años en el tema dirigencial o de organizaciones. Yo no partí en mi comunidad, pero sí pertenezco a ella y por otras organizaciones pasé a la comunidad que te llama y dice que tienes que seguir. El trabajo ha sido fuerte, cuatro años he estado a cargo y, si bien ha sido fuerte el trabajo, ha sido bien fructífero, con respecto a la revitalización, que estamos trabajando muy fuerte. Con la contingencia o los problemas que hemos tenido, no nos han dejado desarrollar un tema esencial, que es la lengua, el rescate de la lengua materna. Tenemos a Cristina Zárraga, a la misma abuela Cristina Calderón, que ha sido la impulsora de esto y es de gran importancia, porque tiene todo el conocimiento que nos ha ido traspasando. Nosotros, como dirigentes más jóvenes, hemos tratado de motivar al resto de la población y que no quede solamente en la comunidad, sino también en Williams”, resumió el dirigente social, de 37 años.

Específicamente, David Alday destaca el tema del muro, “que tiene que ver con el derecho ancestral al mar. Fue un trabajo intenso, que resultó a favor; el muro ya no lo tenemos al frente, tenemos un acceso libre al mar, como dice la ley y los tratados. Somos un pueblo catalogado de canoero y siempre ha sido así, hasta los días de hoy, porque la mayoría de los miembros trabaja en la pesca artesanal. No navegamos en la forma ancestral, porque no se nos permite, pero estamos buscando los métodos, a través del turismo, y tratar de salir al mar, que es algo que deseamos y que es de nosotros, que no hemos podido cumplir”.

Alday igualmente mencionó el tema de la vivienda. “Eramos (villa Ukika) uno de los pocos lugares en Williams que estábamos quedando atrasados en el tema de aislación y mejoramiento. Se hizo también con una marcha, en ese tiempo salió el ex gobernador porque no había cumplido con su palabra y, después de eso, todo resultó bien y hoy la mayoría de la comunidad tiene una casa digna en donde vivir, como todos merecen”.

Pero donde la lucha se mantiene es contra la industria salmonera. En ese sentido, el dirigente social opina: “Es algo que nos consagró en el territorio, porque mucha gente ocupa el tema yagán o de pueblos originarios, pero no se considera dentro de él. Con esto nosotros damos a entender que estamos ahí, que somos dueños del territorio y que de nosotros depende el buen desarrollo del mar y la tierra”.

Su presencia

en la Cop25



– ¿Cómo se dio la posibilidad de que pudiera asistir a la Cop25?

– “Yo iba a ir por el tema del Caucus indígena, pero, con todo lo que pasó en Chile, se deshizo y quedó en la nada. Y me llamaron diez días antes, fue súper rápido. A través del Observatorio Ciudadano, llevaron a tres integrantes: del pueblo atacameño, mapuche y yagán. Tuve la posibilidad y no la desaprovechamos, porque el tema de la Cop fue la protección del mar y los océanos, por lo que estaba ideal y lo que fui a presentar, el trabajo de la comunidad de protección al territorio”.

Alday reveló que, al momento de hacer su exposición, al mostrar la ubicación en el mapa, causaba sorpresa en los presentes. “Pero valió la pena y se dejó el mensaje, que es de protección al mar”.

El proyecto contra las salmoneras fue el que Alday llevó hasta Madrid. “Lo presenté desde un lado más positivo, porque generalmente se habla de los errores de los servicios del Estado contra las mismas comunidades, pero yo presenté cómo se trabajó arduamente y cómo pudimos contagiar tanto a la comunidad como otras ONG como Greenpeace u Observatorio Ciudadano, y el apoyo que salió de las fronteras de Chile, lo que nos ayudó mucho. Tuvimos la visita de los mismos reyes (de Noruega) en la isla, que fue algo aparatoso y les hicimos notar que no eran bienvenidos. Pero el resultado de ese trabajo de prácticamente siete meses, paradójicamente, cuando hice la presentación en la Cop25, el día 6 de diciembre, era el último plazo para retirar todas las cosas que habían instalado ilegalmente en las aguas, lo que finalmente se cumplió. Hemos ido a constatar, la Armada igual, todo a través de oficios, pero igual seguimos, porque de estas cuatro concesiones que logramos sacar, hay ocho que estaban en trámite y que, con el uso de esta herramienta, pudimos detener.

En todo caso, David Alday es conciente que esto no se detiene, aunque ya cuenta con apoyo de otros países, porque reveló que “en Perú estuve planteando este tema y en la Cop se habla de esta región como zona de conservación, donde tenemos harto que ver igual, y lo que se recalcó en la Cop es que los pueblos originarios son importantes para la conservación del medio ambiente y no se toma en cuenta; somos bien pocos los indígenas en el mundo, pero aportamos en gran porcentaje al cuidado del medio ambiente, y no se reconoce, menos en Chile, que no está ni en la Constitución, y esperemos que eso cambie”.

Pero sin duda, el balance es positivo para el dirigente social: “Como comunidad nos hemos fortalecido, con la enseñanza de los más ancianos y la vitalidad de los más jóvenes, hemos tenido muy buenos años”.

Finalmente, a la hora de adelantar los proyectos que pretenden desarrollar, David Alday destacó el turismo: “Estamos tratando de empujar ese tema, que consideramos que debemos estar, porque somos dueños del territorio, nuestra gente ha navegado siempre, hasta los días de hoy, y tenemos trabas, porque contamos con la ruta yagán, que en diciembre recibimos dos grupos de franceses, y a quienes les hicimos un recorrido por glaciares, bahía Mejillones, donde está el cementerio indígena, y consideramos que el turismo debe ser liderado por la comunidad yagán, porque no solamente hablamos de algo económico, sino que de protección al territorio, y eso nos permite hacer las dos cosas. Tenemos falencias, pero estamos haciendo todos los trámites para conseguir una embarcación adecuada, movilización para el tema terrestre y que es el trabajo que queremos fortalecer; eso nos daría la posibilidad de navegar el territorio, porque, por ejemplo, los niños no los conocen, porque no tienen acceso a las islas ancestrales, donde vivieron sus abuelos o bisabuelos, y eso merma el interés. En eso estamos enfocados ahora y también en la lengua, que es algo que igual nos cuesta harto retomarla y hacer algo continuo”, finalizó David Alday.