Los reparos de los abogados tras la entrada en vigor de la nueva ley de entrevistas videograbadas

Tanto los defensores públicos como particulares advirtieron que la aplicación de la normativa a casos anteriores a su entrada en vigencia, sin contar con la entrevista propiamente tal, puede afectar la garantía fundamental del derecho a la defensa que tiene cada imputado.

“Esta ley perjudica al imputado”. Ha sido un comentario recurrente entre los abogados defensores que circulan a diario por los pasillos del Centro de justicia penal de Punta Arenas al referirse a la implementación de la nueva normativa de entrevistas videograbadas a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de algún delito violento o de carácter sexual, y que comenzó a regir desde el pasado jueves 3 de octubre.

Esto, luego que a mitad de la semana recién pasada se llevaran a cabo diversas audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, en las que el Ministerio Público planteara a los magistrados una solicitud de nombramiento de intermediador para los efectos del desarrollo de cuatro juicios orales que comenzarán en los próximos días y donde las víctimas son menores de edad.

Sin embargo, estos casos se suscitaron antes de la entrada en vigencia de la normativa en cuestión, sin que previamente se haya efectuado o se disponga de la entrevista propiamente tal.

Uno de los defensores que se opuso a aquella petición fue Pablo Chandía, quien explicó que “el interés planteado por la Fiscalía radica en que efectivamente la ley viene a tratar de otorgar mayor protección a los niños, niñas y adolescentes, y entre eso evitar la victimización secundaria. Dentro de ese aspecto, lo que establece la normativa es que para evitar que la víctima se vea afectada ante algún tipo de presión se impida de alguna forma el típico ejercicio de los litigantes en juicio de empezar a tratar de hacer preguntas incómodas, ese sería como el objeto de la ley”.

Sin embargo, enfatizó que existe una suerte de contradicción, puesto que tanto los abogados públicos como los particulares advierten que puede verse afectada una garantía fundamental, que es el derecho de defensa propiamente tal.

“La principal garantía afectada es el poder contrastar la declaración de la persona que esté en juicio cuando no existe la entrevista videograbada en estos casos, lo cual es exigido en la misma ley. Otra incidencia que se ha planteado es que el objeto mismo de la legislación es evitar la revictimización o la intervención masiva sobre la presunta víctima y a lo menos eso no ha ocurrido en la causa que represento yo”, sostuvo.

Consultado en torno a que esta misma legislación no es retroactiva, o sea, que no considera los casos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, Chandía relató que existe un principio superior en derecho que es la irretroactividad de la ley penal, es decir, que las normativas posteriores que afecten al imputado o acusado no se puedan aplicar para el caso en concreto.

Perjuicio al imputado

“Aquí se genera otra discusión y es que esta ley perjudica al imputado. La Defensoría Penal Pública ha entendido que sí lo afecta por esta garantía del derecho de contrastar, pero además yo creo que existe la impracticabilidad de la ley porque no existen estos otros mecanismos, como lo son que no se cuenta para estos juicios con la misma entrevista videograbada, o que no intervengan a la víctima, etcétera”, recalcó.

Pese a lo anterior, los magistrados resolvieron en las cuatro causas que se vieron ayer acceder a la solicitud del ente persecutor para nombrar a intermediadores que formarán parte de los juicios, mientras que el abogado adelantó que el perjuicio que puede traer consigo esto se tendrá que ver caso a caso.