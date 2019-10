Los rostros que dan vida al taller psicolaboral del Centro de Rehabilitación

Sus integrantes, alrededor de 15, elaboran los relojes de madera que se entregarán en las Jornadas.

Son 200 relojes de madera los que se elaboran en el taller psicolaboral del Centro de Rehabilitación y son alrededor de 15 pacientes los que les dan forma. Ellos acuden acompañados de familiares los incentivan a realizar tan linda tarea. Los “operarios” trabajan contra el tiempo y es que esos artefactos que serán entregados a modo de recuerdo deben estar listos antes del desarrollo de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, evento que se realizará el próximo sábado. Los asistentes del taller, están contentos, saben que es un gran trabajo, y se sienten orgullosos de ser parte de esta cruzada solidaria.

Una de las usuarias que da vida al taller psicolaboral es Marianela Magaña Sobarzo, quien fue la primera magallánica en recibir un implante de estimulador cerebral profundo, un dispositivo que le permitió superar un raro trastorno genético (Distonía Genética DYT 24) en enero pasado. Su recuperación sorprende, aunque siempre hizo sus terapias.

“Vengo desde antes de mi operación y retomé después de la operación. Habitualmente venimos dos veces en la semana, pero como se aproximan las Jornadas estamos trabajando toda la semana. Hacemos los galvanos que se van a entregar en las Jornadas y por eso le dedicamos tanto timpo”, dice Marianela, quien agrega que le gusta el ambiente que se genera en el taller, ya que “conversamos mucho y nos apoyamos”, explica.

De la misma manera, Ana Luisa Gonzalez Alarcón, quien tiene secuelas por un accidente cerebrovascular también participa en el taller. “Nosotros ponemos todo el esfuerzo y el cariño para hacer las cosas y es una gran oportunidad, la que nos brinda el Centro de Rehabilitación y el profesor que tenemos que nos entrega todo para que nosotros nos podamos desempeñar y hacer las cosas bien. El taller me mostró que soy capaz de seguir haciendo actividades”, comentó Ana Luisa, quien llamó a cooperar con las Jornadas por la Rehabilitación, para poder continuar con este trabajo.

Fomenta la creatividad

Señaló que su mente le ha permitido crear cosas y el taller le dio las herramientas para hacerlo. “Antes de enfermar, hacía manualidades, pero nunca con herramientas”, dice Ana Luisa, quien muestra sus jardineras delicadamente elaboradas.

Otra de las usuarias que integra al taller es Irma Gallardo Vera, de 64 años, quien sufre las secuelas de un accidente cerebro vascular. Asiste dos veces en la semana, durante dos horas cada vez. “Me encanta el taller y no se imagina cuánto me ha ayudado, además me permite compartir con gente de mi edad, es un trabajo muy lindo porque entre todos te ayudan y están contigo te dan el ánimo que se pierde cuando se enferma”, expresa. Añade que le ha tocado pintar y lijar.

En tanto, Benjamín Cárcamo Morales, el psicopedagogo que trabaja con pacientes que tienen secuelas de accidente cerebro vascular, explicó que este programa nace hace tres años ante la necesidad de los pacientes de darle sentido a su rehabilitación. “Ellos hacían sus ejercicios en la parte kinésica, pero tenían la incertidumbre de qué pasaba, para qué movían el brazo si no podían volver a caminar, por eso diseñamos una estimulación cognitiva a través del trabajo. Creemos que la mejor rehabilitación es volver al mundo laboral, aunque no sea con la misma funcionalidad que tenían antes del episodio, pero cuando vuelven a tener realidad laboral las altas expectativas cambian”, remarcó.

Complementó su apreciación señalando que es positivo que los pacientes vengan acompañados de parientes ya que así se genera un cambio estructural en la familia. “La proyección del programa es que crezca y que podamos tener una media jornada donde podamos darle cabida al paciente adulto durante muchas más horas y estamos trabajando para eso”, finalizó.