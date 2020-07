Los sueños rotos que va dejando la pandemia: El coronavirus cortó abruptamente su beca de intercambio en los EE.UU.

Franco Paolo Cremaschi Brintrup, 17 años, era uno de los casi 60 mil habitantes que hasta marzo vivía en Pocatello, ciudad ubicada en los condados de Bannock y Power en el estado de Idaho, en los Estados Unidos, donde residía desde agosto del año pasado gracias a una beca de intercambio estudiantil.

Cumplía uno de los sueños de su vida de perfeccionar aún más su inglés y experimentar la experiencia de cursar cuarto año medio en otro país. Pero la aparición del coronavirus interrumpió abruptamente el sueño y este estudiante del Liceo San José debió regresar a Chile en la primera semana de abril.

Su historia es similar a la de decenas de jóvenes chilenos que estudiaban la secundaria becados en diversos estados del país norteamericano, mientras otros permanecían en Europa. A todos la pandemia les truncó cerrar una experiencia que sería inolvidable y cortar los vínculos de nuevos conocimientos y amistades que estaban logrando.

“Me fui becado en agosto a través del programa de intercambio de la AFS y terminaba en junio. Igual el colegio me acreditó como que cursé el año”, dice Franco al recordar que fue acogido por una familia integrada por un “padre” policía, su esposa y dos hijos de 18 y 16 años que se transformaron en sus “hermanos” en los ocho meses que alcanzó a estar.

Recuerda que cuando recién llegó su cercanía más rápida fue con su “mamá” y que el jefe de hogar y los nuevos hermanos eran un poco más callados, pero a medida que pasaron los días y él comenzó a saber entenderse mejor en inglés la relación fue totalmente distinta y terminó muy cercano al “papá” de Estados Unidos.

Sin embargo, la alerta por el Covid-19 comenzaron a llegar a su correo a fines de febrero cuando la empresa de intercambio les aconsejaba adoptar medidas de autocuidado. “En la primera semana de marzo comenzó el rumor entre los que estábamos en intercambio que podía ser que nos sacaran. Primero fue a los que eran de Europa y ellos estaban más preocupados, pero como yo era de Chile y aún no se veía no era tanto. Después llegaron más correos y llegó el momento en que nos dijeron que nos regresarían. Igual ahí vino un poco la angustia porque las respuestas no eran del todo claras. Se tornó un poco caótico cuando supimos que nos iríamos porque demoraron como dos semanas en que llegaran los pasajes”, dice.

“Yo me enteré que me venía en la última semana de marzo. La verdad es que no tenía ganas de regresar. Si bien extrañaba a mi familia y amigos, pero los últimos tres meses que me quedaban eran los últimos meses en que uno aprovecha más el intercambio porque ya hablaba más inglés, interactuaba mejor con los amigos íbamos a jugar al aire libre”, recuerda.

“De hecho en marzo, como viene el break de primavera, me iba de viaje a Jamaica con la familia. Era el regalo de Navidad de ellos. Y no pude ir por esto. La verdad es que la pandemia me rompió sueños a pesar que estuve ocho meses y quedaban otros tres meses que serían increíbles. Pero bueno…”, lamenta Franco Cremaschi.

Agrega que su “familia” de Estados Unidos quería que siguiera quedándose allá y no se complicaban. Incluso él hubiese querido terminar su beca porque allá en Pocatello el Covid-19 no era tan fuerte y salvo algunos casos, pero nunca tan propagado como lo que se vivió en Punta Arenas en abril o lo que se ha visto después en el resto del país.

Sus sueños son estudiar a futuro medicina veterinaria y recorrer el mundo trabajando en los zoológicos, pero también le gustaría regresar a reencontrarse con la “familia” que dejó allá y cerrar el interrumpido ciclo. “Quizás no viajar a Jamaica con ellos, pero al menos salir a un viaje cercano como lo querían ellos. Igual sería bonito que mis papás conocieran a la familia que me acogió”, reflexiona.