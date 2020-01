Los tres candidatos DC que pretenden recuperar el escaño municipal

– Juan Morano, Christian García y José Aguilante competirán para ser la carta alcaldicia para Punta Arenas de la Democracia Cristiana.

juan Morano: “Lo urgente es normalizar la municipalidad y su Corporación”

¿Por qué cree que es el más capacitado de los tres precandidatos para ocupar el cargo de alcalde?

“No sé si soy el más capacitado para ejercer el cargo de alcalde, lo que sí sé es que tengo la experiencia necesaria para hacerlo y he demostrado mi capacidad en esa gestión”.

¿Cómo solucionaría el problema de la educación municipal?

“La educación municipal puede ser de calidad y competir con otros modelos, pero para eso se requiere gestionar adecuadamente y con eficacia. Desgraciadamente en los últimos años eso no se ha hecho, así hoy la administración municipal de la educación es muy deficiente y genera problemas importantes para la convivencia, el desarrollo personal y para el logro de los objetivos educacionales. No hay una receta mágica, todas tienen necesidad de sacrificios, aportes municipales y del Estado, pero se puede conducir la educación sin generar este enorme déficit, se pueden respetar los derechos de los trabajadores, funcionarios y docentes y cumplir con el pago de sus remuneraciones y aguinaldos oportunamente, generar un acuerdo que permita poner al día el pago de leyes sociales, crédito y demás descuentos, que al no pagarse y descontarse de los sueldos se transforma en una apropiación de esos recursos. Hay que aplicar cabalmente la reforma educacional”.

¿Cuál es su principal objetivo como alcalde?

– “Lo urgente es normalizar la municipalidad y su Corporación. Lo segundo es volver a hacer ciudad entre todos y todas, con participación de vecinos, organizaciones deportivas, sociales, empresas y comercio, debemos volver a buscar el sueño común de quienes vivimos en Punta Arenas y poner nuestro afán en construir ese sueño.

Hace años que no se hace un plan estratégico y un Pladeco, el último venció en 2008 y no se sancionó el del 2008-2012. Lo sustantivo es lo que la comunidad se ponga como meta y objetivo, no lo que desee una persona”.

– ¿Cree pertinente el aplazar la elección de gobernadores regionales y por qué?

“No comparto en absoluto el postergar la elección de gobernadores regionales. Unos que no quieren la regionalización y la mayor autonomía de las regiones buscan mil y un pretexto para no hacerla, otros esperan ver resultados electorales propios para ver si son candidatos un año después. No me parece el argumento de que por las movilizaciones no se puede ejercer la democracia, entonces, me pregunto ¿no debería hacerse ninguna elección en 2020? Absurdo”.

jose Aguilante: “No es prudente improvisar con la elección de gobernador regional”

¿Por qué cree que es el más capacitado de los tres precandidatos para ocupar el cargo de alcalde?

“Justamente por ser la persona más cercana a la realidad municipal, creo que soy el más adecuado de asumir la alcaldía, esto mediante el escrutinio popular y sabiendo que tendré el apoyo popular como ha sido los últimos años. Siempre he tenido el respaldo de la ciudadanía y en estas primarias espero que ese respaldo se acreciente. Hay que tener en cuenta que estoy en ejercicio y actualizado con los conocimientos y gestiones municipales. Voy a completar 12 años de trabajo continuo y he desarrollado mi tarea con un sello fiscalizador de acuerdo a las normativas, promoviendo iniciativas en la gestión municipal”.

¿Cuál es su principal objetivo como alcalde?

– “Pasa, principalmente, por desarrollar un trabajo donde se cumplan las propuestas y tengamos un municipio aislado de contrataciones por pago de favores políticos, porque es la única manera de construir un municipio con equilibrios y austeridad, manejando de mejor manera el presupuesto municipal. Lo otro es formar un equipo de trabajo efectivo, que den cuenta de un buen trato de dignidad laboral, con política de puertas abiertas, pero de verdad, construyendo un municipio moderno. También, tenemos que tener un plan de desarrollo comunal efectivo, que sea una carta de navegación moderna, realizando temas de forma transversal”.

¿Cómo solucionaría el problema de la educación municipal?

“En el sector de educación hay problemas desde hace muchos años y tiene que ver con una situación estructural. Esto se dio desde el año 81 en los primeros años del gobierno militar, que tuvieron la idea de municipalizar la educación, quedando de manifiesto que fue un rotundo fracaso. Lo que espero es que esta situación de crisis en el aspecto económico, pasa por una situación donde sea una responsabilidad del Estado. No puede ser que esté en caída libre la asistencia de alumnos, hay que hacer gestos de austeridad disminuyendo sueldos”.

¿Cree pertinente el aplazar la elección de gobernadores regionales y por qué?

– “Estoy de acuerdo en que se aplace la elección de gobernadores y estoy en sintonía con la Asociación Chilena de Municipalidades, porque no me parece prudente improvisar una elección, teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones. Primero, porque estamos en una fase de elaboración de Constitución, la que puede elaborar lineamientos distintos a los actuales, no es conveniente elegir gobernadores si aún no sabemos qué van a hacer. Además, tendrían muy pocas atribuciones, lo que hace difusa su tarea, pensando que su principal rol es ser agentes de políticas de descentralización, que es clave para mejorar la calidad de vida de la gente”.

christian García: “La ciudad debe ser agradable para todos, en todos los sectores donde se viva”

¿Por qué cree que es el más capacitado de los tres precandidatos para ocupar el cargo de alcalde?

– “Creo que los tres estamos capacitados, pero con enfoques diferentes. En mi caso, soy rostro nuevo en elecciones, pero traigo la experiencia de haber estado a cargo de dos carteras bastante técnicas, como Hacienda y Economía. Me tocó destrabar un largo conflicto relacionado con la Zona Franca, donde pudimos llegar a acuerdos que en el presente significan un incremento en el pago como contra prestación, que recibe el gobierno regional. Ello ha sido posible por el aumento de las inversiones al retornar la certeza jurídica para los inversionistas, aumentando también el empleo y la oferta de bienes. También tuve a cargo las negociaciones con la Mesa del Sector Público, donde logramos también importantes mejoras, tales como el reconocimiento de pleno derecho”.

¿Cómo solucionaría el problema de la educación municipal?

“El problema de la educación municipal no es sólo de financiamiento, sino también de ver a los gremios de la educación como colaboradores y no como adversarios…. No es una relación patrón-empleado, sino de aliados para entregar un bien público. En esta relación, a uno le toca proveer el financiamiento y gestión, pero el otro es el que realiza día a día el esfuerzo de educar”.

¿Cuál es su principal objetivo como alcalde?

– “Mi principal objetivo es mejorar la gestión municipal y de la corporación. Creo que el municipio puede ser más activo en disminuir la desigualdad: hay sectores de la ciudad hermosos, que son atractivos turísticos, lo que hay que mantener y cuidar. Pero hay otros sectores de la comuna totalmente marginados, sin áreas verdes, iluminación adecuada o acceso a servicios, con micro basurales. La ciudad debe ser agradable para todos, en todos los sectores donde se viva”.

– ¿Cree pertinente el aplazar la elección de gobernadores regionales y por qué?

– “No veo por qué debería aplazarse la elección de gobernadores… Lo que pasa es que hay que entender que los gobiernos regionales no son Estados pequeños sino una suerte de municipios gigantes. Es un ente para la administración regional, pues el gobierno siempre ha estado en manos del Presidente de la República a través de su representante y apoyado por otro servicio denominado Servicio de Gobierno Interior.

“El intendente regional, entonces, es jefe de dos servicios: del Servicio de Gobierno Interior y del Servicio de Gobierno Regional, el primero con labores de gobierno y el segundo, de administración del territorio”.

“Lo que se hace con los comicios de octubre es asignar a cada uno de esos dos servicios un jefe, uno designado que se llamará delegado presidencial y otro de elección popular, denominado gobernador regional”.