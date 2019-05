Subsecretario del Medio Ambiente: “Los tribunales son independientes y no fallan sobre la base de presiones”

“Hay un fenómeno interesante a nivel nacional y es el hecho de que se suele achacar a Medio Ambiente o al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), la responsabilidad de los conflictos que surgen por el uso de ciertos territorios o la destinación de ciertas zonas para actividades productivas. Pero estos son sólo parte de los instrumentos de gestión con que cuenta el país a nivel legislativo y no son los que están fallando”.

Así respondió el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, al ser consultado por el rol que ha jugado la institucionalidad ambiental en torno al conflicto que hoy preocupa a diversas comunidades y grupos ambientalistas, con el emplazamiento de instalaciones salmoneras en Puerto Williams y la continuidad de las operaciones de Mina Invierno, en la comuna de Río Verde.

Al respecto y teniendo en cuenta que en el primero de los casos la reclamación ciudadana apunta a mantener una zona que es reserva de la biósfera, lejos de la mano industrial, percibiendo de paso una debilidad de la institucionalidad ambiental, el personero fue claro en señalar que: “No es el ministerio o el Sea el que está fallando, sino las políticas de ordenamiento territorial. Es la zonificación de borde costero la que debe permitir o no una actividad acuícola y es recién tras esa planificación, que el Servicio de Evaluación Ambiental evalúa si el proyecto cumple con la normativa aplicable. Ahora, en particular no me corresponde señalar a qué tiene que estar destinado un territorio, pero si se observa que hay pocos planos reguladores y regionales vigentes, que son los que tienen que determinar dicha utilización, y eso contempla espacios de participación ciudadana. Por eso en este tema, hago un llamado al gobierno regional y entes competentes a utilizar las herramientas jurídicas que correspondan porque sino, se producen episodios de conflictividad que se prolongan en el tiempo, alternando la paz social incluso el desarrollo económico”.

El carbón

De igual modo se refirió a la incertidumbre que vive por su parte Mina Invierno, al no tener respuesta del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en torno a la medida cautelar que prohíbe usar tronaduras en las faenas extractivas de carbón en isla Riesco, comuna de Río Verde.

Lo anterior, en cuanto a si de todos modos, con el posible cierre o no de la firma, estarían dadas las condiciones para que Magallanes siga extrayendo dicho recurso, por cuanto el gobierno mira hacia la descarbonización. “Lo que sucede es que esta política se va a dar sí o sí, independiente del resultado que tenga este proyecto -tronaduras-, porque existe la posibilidad de traer carbón de Inglaterra, Colombia, hay sustitutos y el comercio mundial hoy en día hace que esta mirada más local no tenga mucho sentido. Pero también está el legítimo derecho de la empresa, de realizar esta actividad económica, lo que requiere del cumplimiento de normas de carácter ambiental. En ese sentido, la reclamación ya fue resuelta en el Sea y hoy el tema está radicado en un tribunal especial y por lo tanto, en un Estado de derecho tenemos que tener la capacidad de acatar las resoluciones. Los tribunales son independientes y no fallan sobre la base de presiones políticas, de la comunidad o una empresa”.

Felipe Riesco participó ayer en la cuenta pública 2018 que presentó el seremi del Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse, que tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas.