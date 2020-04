Los últimos kioscos de la ciudad

En el Unimarc de la calle Zenteno con Capitán Guillermos se puede apreciar una larga fila de personas que, guardando la llamada “distancia social” espera poder ingresar al supermercado. Cruzando la calle podemos encontrar el Kiosco Reyes, atendido por Enrique Reyes desde diciembre pasado. Antes, por décadas, el local era de su padre, quien decidió retirarse de la actividad debido a su avanzada edad y delicado estado de salud. A sus 46 años, Enrique decidió tomar el negocio de su progenitor, después de cerrar unos locales de comida que tenía en el centro luego del estadillo social del año pasado.

Para poder funcionar, tuvo que sacar un permiso especial para vender diarios, ya que no pudo obtener el de suministros básicos. También ha tenido que adaptar su local con las medidas de prevención necesarias, sumándole el temor de poder contagiarse mientras trabaja. “Lo que hago es sanitizar todos los días, en la mañana, en la tarde y cuando me voy. Tengo mis mascarillas y los guantes para cuidarme, porque vengo todos los días con el temor de que me pase algo. Yo también tengo familia y me preocupo por ellos. Pero lamentablemente si no vengo a trabajar no hay dinero, aunque las ventas han andado ahí no más. Pero no puedo pagar las cuentas ni comer. No tengo otra opción”, explica él.

Con un supermercado al frente, él ha podido observar el comportamiento de la gente durante esta cuarentena. “Cuando anunciaron que se iba implementar esto en la ciudad, a los diez minutos el lugar se llenó. Fue una locura. Y la fila es muy grande y es así todo el día todos los días”, asegura Reyes.

A unas cuadras de este local, cruzando la Avenida España en dirección playa, llegamos al Kiosco Escobar, el cual funciona desde 1956. Su dueño es Francisco Escobar, quien lo heredó de su padre hace más de 30 años. A igual que Enrique, él ha podido funcionar gracias a un permiso especial para repartir diario y ha tenido que adaptarse para seguir funcionando. “Mis principales clientes son las personas a los que yo les voy a entregar el diario a domicilio, ya que son adultos mayores y no pueden salir. Esa es mi principal fuente hoy en día. Porque como este local está dentro de mi casa, no necesito un permiso para abrir. Pero igual compré cloro, jabón para limpiar el local y cada vez que entra alguien me tengo que lavar las manos”, afirma Escobar.

También tiene su propia opinión sobre el comportamiento de la gente durante esta cuarentena. “Cuando me ha tocado salir he visto a jóvenes pololeando y haciendo cualquier cosa en la calle. No se cuidan. El otro día iba a dejar unos diarios y el chofer del auto que iba adelante mío, iba sin mascarilla. Y al final son esos jóvenes los que pueden terminar contagiando a la gente más vieja como yo”, señala él.

Más cerca del sector céntrico, en la esquina de Avenida España con Errázuriz, Freddy Miranda atiende su local que arrienda hace más de un año junto a su esposa. El puede seguir trabajando gracias a un permiso de Carabineros que dura por 15 días. Al igual que los otros dos dueños de los locales anteriores, esta es su única fuente de trabajo y ha tomado medidas extremas para no correr ningún riesgo.

“Las ventas han bajado ahora ya que no se ve mucha gente por acá. Pero yo igual tengo que pagar este arriendo como sea y tengo que seguir viviendo. Pero tampoco voy a arriesgar mi vida. Si viene un cliente sin mascarilla no lo atiendo, y me ha pasado varias veces. Se han enojado mucho, pero tienen que entender que hay que usarlas, aunque sea de este modo”, explica Miranda.