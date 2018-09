“Los venezolanos y colombianos son gente sumamente preparada que la sociedad no ha sabido integrar”

La discriminación en Chile está presente no sólo a la hora de tomas de decisiones laborales, como la firma del contrato, sueldo y puesto de trabajo, sino también en el clasismo, las preferencias sexuales, la violencia en contra la mujer, la disposición frente a los inmigrantes, el trato a las personas con capacidades diferentes y un amplio número de otras circunstancias.

La directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, unidad asesora del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Renata Santander, abordó la situación actual que vive el país en esta materia, tras visitar Punta Arenas.

En 2013 se realizó la primera consulta nacional de no discriminación, en la oportunidad el objetivo básicamente era ver cómo la gente percibía la Ley 20.609, saber si la gente se había sentido discriminada o si había discriminado. “La verdad es que en esta primera foto las cifras fueron bastante importantes. En ese entonces en el país había un sentimiento muy grande de haber sido discriminado, más del 80% de la muestra se había sentido discriminado y de ese 80%, el 90% se había sentido discriminado por algún servicio público. Pero, a la hora de consultar cuántas veces tú habías discriminado, menos del 20% declaraba haber discriminado alguna vez. Estas son cifras que no se condicen. Hoy, esto se ha modificado un poco, pero no ha mejorado por una cosa muy simple, y es que hoy día la percepción de lo que significa discriminación es muy amplia y por lo tanto nosotros tratamos de transmitir siempre que no todo es discriminación”, recalcó.

Respecto de la medición que se hizo en 2013, un indicador importante dice relación con las discriminación por nacionalidad, registrándose uno de los menores índices, situación que en la actualidad se ha invertido completamente. Hoy la Encuesta Casen señala que el 28,4% de los hogares de origen inmigrante declaró que alguno de sus miembros fue discriminado o tratado injustamente en los últimos doce meses, en comparación al 14,7% de hogares de origen chileno que declaró lo mismo.

“Hoy la percepción de discriminación respecto de los migrantes es tremenda, si bien es cierto que durante el último tiempo se ha visto incrementado exponencialmente el número de extranjeros que ingresan al país, no por eso debemos olvidar que la riqueza de nuestra sociedad y de todos los chilenos es crecer en base a la diferencia. Hoy hay una cantidad de oportunidades increíbles con el gran número de profesionales que nos están llegando desde afuera, por ejemplo los venezolanos, los colombianos son gente sumamente preparada que la sociedad no ha sabido integrar, aun cuando con su preparación puedan ayudarnos a suplir las necesidades de aquellas áreas que como chilenos no tenemos cobertura como es el caso de los especialistas médicos”, planteó la directora del Observatorio.

Inclusión laboral

El 1 de abril entró en vigencia la ley de inclusión laboral en Chile. La normativa busca asegurar la efectiva igualdad de oportunidades y la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta establece que los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad. “El Presidente le ha puesto harto hincapié al tema de la inclusión, la idea es que podamos construir nuestra sociedad desde nuestra diferencia y bajo esa lógica yo creo que sobre todo en este gobierno se ha avanzado harto respecto a políticas públicas concretas que ayuden a integrar todas las personas que presenten algún tipo de capacidad diferente como por ejemplo la reinserción laboral. Hace no mucho tiempo todos los servicios públicos carecían de medidas inclusivas para gente que tuviera algún tipo de discapacidad física”, sentenció.