“Los vi llorar, pero a ninguno de los tres los vi pedir perdón”. Así, con este dejo de desazón, Alejandro Muñoz Sanhueza, se refiere al proceso judicial que se desarrolla en Puerto Natales por la brutal agresión que sufrió su único hijo Gonzalo Muñoz del Campo, quien murió el 16 de mayo pasado, luego de agonizar durante meses en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico.

En el juicio comparecen en calidad de imputados y privados de libertad, los ahora ex carabineros Miguel Antonio Delgado Velásquez y Pedro Alejandro Loncuante Loncuante, y el civil Sebastián Cáceres Alonso.

Para el progenitor los imputados deberían pedir perdón “a nosotros porque al romperle los sueños a mi hijo nos rompieron la vida a nosotros, a su propia familia por el estigma que cargarán por el resto de sus días, a su institución y a sus colegas por el daño causado, a los amigos de Gonzalo por las marcas que les dejaron en sus vidas. Perdón a la comunidad por haberlos subes-

timado pensando en que no iban a reaccionar”.

Si bien ha tenido la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa, para el papá de Gonzalo no hay nada que justifique la agresión que le costó la vida a su único hijo, violencia que además dejó a sus amigos con lesiones graves. “Gonzalo era muy respetuoso, él respetaba a las personas y lo exigía para sí mismo. Mi hijo decía que su mejor arma eran las palabras”, remarca.

En la oportunidad, el papá insistió en que hay una responsabilidad institucional sobre la agresión. “Ya eran delincuentes mientras estaban en la institución porque tenían antecedentes judiciales. Uno por violencia intrafamiliar y el otro por asalto a morada acosando a la dueña de casa. Entonces eran antecedentes que tienen que haber sabido sus superiores. De franco o no tienen que respetar las leyes como todos los ciudadanos. No beber en la vía pública como ellos mismos confesaron. No conducir en estado de ebriedad como ocurrió. No cometer homicidio como hicieron con mi hijo”, afirma Alejandro Muñoz.

Gonzalo es recordado como un gran amigo, alguien que respetaba a todas las personas, un joven que pensó en hacer música y buena música en la región más austral del mundo. Su próximo desafío era un nuevo disco y estaba abocado a escribir nuevas canciones. “Gonzalo fue un ejemplo para quienes lo conocieron, una persona que logró impactar las vidas de quienes lo conocieron y que ahora lloran su injusta partida”.