Los zapatos, un grave problema en la colonia de Fuerte Bulnes

Por Nelson Toledo

Desde estos congelados territorios constantemente se pedía al norte el envío de calzado resistente y de buena calidad, acorde con la rigurosidad del clima patagónico, pero la burocracia de esos tiempos enredaba los envíos y lo que llegaba era de la peor clase “De los 150 pares de zapatos de mujer, faltan 79 pares y de los 71 que han venido, a más de ser extremadamente grandes, se ha notado en los repartidos tan poca duración que a los 5 ó 6 días de uso están hechos pedazos abajo”, denunciaba el gobernador Santos Mardones

Los primeros tiempos en la colonia de Fuerte Bulnes fueron de tremendas carencias, de alimentación restringida, vestuario deficiente y jabón casi inexistente por extensos períodos. Allí, en ese remedo de poblado, faltaba de todo y sobraban las necesidades. Las herramientas desgastadas o rotas no podían ser reemplazadas a corto plazo y las limas y hojas de sierras debían ser cuidadas como si fueran verdaderos tesoros. Pero había otra carencia vital para los soldados, colonos o relegados, debido al riguroso clima: los zapatos. Una necesidad que no es fácil de entender vista con los ojos de hoy, donde nadie puede decir que no tiene acceso a un par de zapatos de mediana calidad, aunque sean chinos. Sujetos a un uso intensivo por los patrullajes en medio de agrestes bosques y lodazales, más los trabajos de construcción que era necesario efectuar constantemente, no siempre se podían comprar en los buques europeos que pasaban por el Estrecho de Magallanes.

Esta es una razón más que se sumaba a una larga lista de adversidades (una plaga de ratones en 1844, cosechas que no prosperaban, fugas y mala conducta) que debieron enfrentar los colonos de Fuerte Bulnes. Y a no ser por la acertada decisión del gobernador Mardones de trasladar la colonia a un lugar más benigno, sin duda esta pequeña colonia chilena hubiese terminado por desaparecer y convertirse en un segundo Puerto del Hambre.

Según la correspondencia del gobernador José de los Santos Mardones, constantemente se pedía al intendente de Chiloé, del cual se dependía administrativamente, el envío de calzado resistente y de calidad por la rigurosidad del clima patagónico y la humedad constante. Pero la burocracia de esos tiempos enredaba los envíos y lo que llegaba era de pésima calidad, con numeraciones erróneas y en cantidades muy limitadas. Consta en carta fechada el 3 de febrero de 1848 que fue detenido y enviado a prisión al norte del país el soldado Pedro Ruiz al ser sorprendido abriendo un ataúd de un sepelio reciente en el cementerio del fuerte para sustraer ¡los zapatos del difunto! A tal punto llegaba la necesidad de calzado en los primeros tiempos de Fuerte Bulnes. Probado el hecho, el acusado fue castigado por el subdelegado con 50 palos y 3 meses de presidio.

Estado de recepción del calzado

En carta al señor ministro del Interior del 6 de mayo de 1848, el gobernador José de los Santos Mardones expresa que en los víveres y demás artículos que ha traído el bergantín Cóndor a la colonia notó el más completo desorden y negligencia del encargado de las compras. En el listado de víveres decía 59 barriles de carne de puerco salada, de los que sólo venían 10 y los 41 restantes eran de carne de vaca y ambos de muy mala calidad. En la lista de ropa y demás artículos decía 100 vestuarios compuestos de chaquetón y pantalón, de los chaquetones faltaban 2 y en muchos pares de pantalones de los repartidos se notaba una especie de daño de modo que a los 5 ó 6 días ya se habían roto. “De los 150 pares de zapatos de mujer, faltan 79 pares y de los 71 que han venido, a más de ser extremadamente grandes, se ha notado en los repartidos tan poca duración que a los 5 ó 6 días de uso están hechos pedazos abajo, como quemado el cuero”. Tal parece que ya en esa época hubiesen sido zapatos made in China. También venía loza. Mejor no hubiese sido incluida. Las 40 ollas de fierro llegadas eran tan inservibles que fueron devueltas en el queche, “porque aquí el temperamento las acaba de inutilizar, si es que son útiles para algo porque no es posible cocinar en ellas, porque tienen una cáscara de moho como del grosor de una moneda de dos reales y a más son sin tapa, para un lugar donde a toda hora se sufre fuertes vientos”. De las doce libras de atincar (bórax) pedidas tantas veces por la falta que hacía, se las puso en la lista pero no las mandaron. Los pañuelos de algodón para taparse las mujeres, a no tener otros, de algo sirvieron, pero para repararlas del frío no tenían utilidad alguna porque eran muy delgados. De las treinta y seis navajas de afeitarse que ponían en la lista, llegaron convertidas en 36 “navajas de golpe para los marineros, para cortar lona y cosas duras”.

Por todo lo anterior -y no era para menos- Mardones expresó su más profundo malestar hacia el comisionado, comisario o quien haya sido el encargado de las compras para la colonia, que a juzgar por su conducta miraba a estos pobres colonos como de inferior condición a él. Es decir, al norte del país poco o nada le importaban los sacrificios que acá se hacían ni la suerte de estos heroicos pobladores chilenos que estaban sobreviviendo en estas escarchadas latitudes en condiciones infrahumanas. Como diríamos hoy: ningún respeto por los habitantes de Fuerte Bulnes. Ni siquiera por la condición de lejanía de este establecimiento nacional de capital importancia para Chile. Así de duros -durísimos más bien- fueron los comienzos del poblamiento en la Patagonia.