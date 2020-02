Lucas Krüger, del Inach, sobre la crisis climática: “La disminución de la población del pingüino barbijo tiene que ser una advertencia para todos”

El abrupto descenso de esta ave podría ser el principio de la desaparición de muchos animales en la Antártica. El cambio de temperaturas de la zona está provocando el derretimiento de los hielos y una escasez de krill en el lugar, el cual es el principal alimento de estas especies.

La reducción de la cantidad del pingüino barbijo ha sido un gran llamado de atención para la comunidad científica. Según un informe de Greenpeace, la población de este tipo de pingüino disminuyó hasta un 77% en los últimos 50 años. Y si a esto le sumamos la muerte de miles de crías de pingüinos emperador registrado el 2019, de acuerdo a un estudio de British Antarctic Survey del mismo año, ya van dos especies de esta ave que se han visto afectadas por el cambio climático.

Para el investigador del Instituto Antártico Chileno (Inach), el doctor Lucas Krüger, el caso del pingüino barbijo es fundamental para comenzar a tomar conciencia del efecto del cambio climático en la Antártica. “El caso de éste es como el canario al interior de una mina, en el momento que éste se extinga tenemos que salir a actuar. La disminución de la población del pingüino barbijo tiene que ser una advertencia para todos”.

La principal causa de esto es la alza de temperaturas de la zona, lo cual ha provocado el desplazamiento del krill, el cual es el principal alimento de las aves del lugar. Otra razón de la disminución de este crustáceo es su pesca para el consumo humano. De acuerdo un informe de Greenpeace del año 2014, sólo en Chile la pesca de krill aumentó de 4.501 toneladas en la década de los noventa a casi 10.000 mil en el 2014.

Para Krüger algunas especies del lugar podrían sufrir el mismo destino que el pingüino barbijo y emperador en el futuro. “Los albatros también podrían verse afectados por la falta de krill en la Antártica, al igual que el pingüino de Adelia. Y no sólo eso, sino que por el derretimiento de los hielos también saldrían perjudicadas las focas de Ross y la foca de Weddell ya que ambas tienen sus crías en éstos. Y si los hielos ya no existen podrían verse afectadas igual que el pingüino emperador en su momento”.

Sin embargo para el investigador del Inach, en la industria pesquera han realizado medidas para poder revertir esta situación. “Las empresas han sido conscientes de crear una industria más sustentable, como evitar la pesca en temporada de alimentos de pingüinos, lo cual es una decisión crucial para evitar que se queden sin comida”. Pero para Krüger, las acciones para cambiar este escenario no pueden ser locales sino que globales. “Tenemos que cambiar todo nuestro estilo de vida. No sirve nada intentar arreglar esto acá si no reducimos la contaminación en el resto del mundo”, afirma el investigador.