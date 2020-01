“Lupita” Vera, la voz romántica que huyó del frío austral

El uso de la lana de la Patagonia la mantiene unida a su tierra ancestral.

La Quinta Región del país, especialmente Quilpué y otras localidades cercanas, se han transformado en un refugio de salud para los magallánicos que desean aportar a su cuerpo la energía del sol a través de la vitamina D, tan escasa en el sur del mundo donde, como dijo Fernando Ferrer en su Oración por Magallanes “…en esta tierra tan bella, donde no calienta el sol”.

Una de estos, Guadalupe de Lourdes Vera Triviño, más conocida como “Lupita” Vera, triunfadora de los escenarios regionales, una lesión en su columna, y el traslado de su esposo, la llevó a cobijarse finalmente con parte de su familia, en la comuna de Quintero, provincia de Valparaíso. En una de sus visitas a Punta Arenas, la abordamos para que nos diera a conocer pasajes de su existencia.

“Lupita” nació en Punta Arenas el 13 de diciembre de 1958, feliz retoño del matrimonio compuesto por José Bernabé Vera Pérez, oriundo de Llau-Llao, localidad de la comuna de Castro, integrante de un equipo de perforación de la Empresa Nacional del Petróleo y Elfega Teolinda Triviño Vásquez, natural de Putemún, también de Castro, modista de alta costura.

“Llegamos, la familia compuesta por mis padres, mi hermano Bernabé y yo, en el año 1960 al hoy barrio y entonces población 18 de Septiembre, cuando recién se comenzaban a levantar las primeras casas en el sector”.

“Realicé mis estudios básicos y medios en el Instituto Sagrada Familia donde, tuve que ‘hacer de tripas corazón’ para no caer en la tentación de abandonar ese importante establecimiento educacional”.

“¿La razón? Porque yo estimaba que algunas de las religiosas eran realmente muy fastidiosas. Yo siempre daba la cara y defendía a mis compañeras y eso me enemistó con dos monjitas: sor Mireya, que yo la consideraba muy clasista y sor Alma, con la cual éramos prácticamente como el aceite y el vinagre y nos perseguíamos mutuamente.

Recuerdo con mucha nostalgia a mis buenas amigas Gladys, Jeannette, Nancy, Norma y Shirley, entre otras, con las cuales nos entreteníamos jugando a las muñecas, al tejo, al elástico, al pillarse, a las escondidas y ya, cuando más grandes, nuestro entretenimiento ideal era salir a andar en bicicleta”.

“Marcaron mi existencia las familias vecinas, los Miranda, Sepúlveda, Barría, Guarategua, Ovando, Bahamonde, España, Douglas, Barrientos y otras que se han perdido en la memoria”.

“El entretenimiento de nuestra casa, ubicada en Martínez de Aldunate Nº1412, en los terrenos donde hoy se encuentra el BancoEstado, era escuchar radio y leer La Prensa Austral, que todos los días nos pasaba a dejar un ‘diariero’, al cual yo salía a su encuentro cuando escuchaba su pregón: -¡la pri….la pri…! Hoy, el vendedor de periódicos utiliza un pito”.

“Mi madre, Elfega Triviño fue una de las fundadoras de la Parroquia de Fátima y yo, desde pequeña también trabajé en la iglesia, con el sacerdote Alejandro Goic, que fue como mi segundo padre”.

“Recuerdo que se realizaban los Centros de Vacaciones, en los años 1973-1974”.

Su actividad artística

“Lupita” Vera llega a la música desde muy temprana edad y con su gran personalidad enfrenta los micrófonos de un programa-concurso radial.

“A los 9 años, participé en el programa La Pandilla de mi Barrio. Como yo era de muy baja estatura, me costaba subir los peldaños para acceder al escenario y siempre necesitaba ayuda.

Recibí muchos premios consistentes en collares de perlas, por supuesto de bisutería, pero yo era inmensamente feliz con esas recompensas”.

“Ya, más grande, participé en el Coro Salesiano y por espacio de 19 años en los conjuntos folclóricos de Enap y Asma”.

“En el año 1986 debuto como solista en el local Ipanema, lo cual me sirvió como catapulta para luego presentarme en distintos pubs, festivales, eventos para instituciones y todo tipo de escenarios regionales”.

“Además de recorrer la zona, especialmente los campamentos enapinos de Cerro Sombrero, Cullen y Posesión, llegué incluso a Chile Chico, en la provincia de Aysén. En ese tiempo se ganaba bastante dinero y se podía vivir del canto”.

“Recibí innumerables galardones en eventos musicales. Se me entregó el ‘Premio a lo Nuestro’ -como cantante- y en esta misma faceta fui laureada por Prodemu, junto a otras mujeres distinguidas en otras actividades”.

Su vida familiar

Su participación en las actividades de su población fue importante y destacada.

En el año 1975, se funda la 8ª Compañía de Bomberos de la “18” y se hizo una fiesta para recaudar fondos para la institución.

“Nos presentamos varias candidatas y obtendría el triunfo aquella que vendiera más votos. Entre mi padre y mis tíos, compraron todos los votos y por supuesto gané y de esa manera quedé como la única reina elegida por esa entidad de los ‘Caballeros del Fuego’.

Llegó el bichito del amor para “Lupita” Vera y Cupido le lanzó la flecha al son de una melodía regional.

“A los 16 años, conozco a Claudio Valle, integrante del conjunto Rocamalú y con el cual participamos en el grupo folclórico de la Empresa Nacional del Petróleo”.

“Nos casamos en el mes de febrero de 1977 y tuvimos dos hijos: Alejandro Bernabé y Carolina Haydee”.

“Razones de índole privado, terminan con este matrimonio y, luego de un largo tiempo de soledad, llega a mi vida Dino Parra Alonzo, funcionario de la Fuerza Aérea de Chile, con el cual me caso y de esta unión nacen Paulina Alejandra y Eduardo Javier”.

“Mis hijos fueron creciendo y tomando sus propios rumbos luego de haber terminado sus estudios eligiendo diferentes profesiones”.

“En el mes de octubre del año 2016 nos llegó una noticia de dulce y de agraz: mi esposo había llegado a la cúspide de su carrera y, habiendo llegado al grado de suboficial mayor, lo trasladan a la capital. Para mí fue un golpe muy grande, porque en mis 58 años de vida yo nunca había vivido fuera de Punta Arenas pero, como familia, debimos asumir esta destinación y abandonar Magallanes”.

“Una afección a la columna obligó a que me hicieran una intervención quirúrgica en Santiago. Más de tres meses en recuperación no me permitió viajar en avión para visitar a mi madre en Punta Arenas”.

“Cuando pude hacerlo, comprobé que mi progenitora estaba viviendo sola y, a sus años, estaba afectada de una patología neurológica que le hace perder progresivamente sus recuerdos”.

“Por esta razón, tomé la determinación de llevarla a vivir conmigo, primero a la capital, donde dejé muy buenas amistades y luego a Quintero, donde resido actualmente”.

“Soy una agradecida de la vida, porque los años que viví en Magallanes, tierra de mis amores, recibí el cariño de la gente y se profundizaron las raíces que nacieron en ese sur austral”.

“Quedan en esa región, a 30 años de mi segundo matrimonio, los frutos de este huerto que es mi vida. Mi hija Carola, casada con el comunicador social Oscar España, me ha dado tres hermosos nietos: Valentina, Oscar y Agustín”.

“Desde el mes de febrero de 2019, estoy radicada con mi esposo en Quintero, muy cerca de mi hijo Eduardo Parra Vera, que se encuentra cursando su cuarto año en la Escuela Naval Arturo Prat”.

“Para no perder y fortalecer la conexión con mi lugar de nacimiento, trabajo con lana de oveja Corriedale de Magallanes, participando periódicamente como expositora en las ferias artesanales de la zona central del país, con mis artículos de confección casera, mantas, cuadros, telares, mandalas, etc.”.

“Pero, lo más importante, nunca dejaré de visitar mi Punta Arenas querido. Amo sus calles, su gente, todo. Me siento muy diferente cuando estoy en esta tierra”.