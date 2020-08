Luz Bermúdez y el desafío de llevar a Convergencia Social a ser protagonista de los cambios sociales

Luz Bermúdez Sandoval reconoce que llegar a la presidencia del partido más joven de Chile es una responsabilidad con desafío inmediato: ayudar a que Convergencia Social (CS) se convierta en protagonista de los cambios sociales y del momento histórico que vivirá el país de cara al Plebiscito Nacional.

“Estamos ante un momento histórico de nuestro país, con la posibilidad de hacer cambios importantísimos a través del Proceso Constituyente, entonces eso, sin duda, es una motivación grande para trabajar y responder como partido a lo que la gente ha estado reclamando y demandando, solución a problemas que no sólo vienen de ahora sino también de gobiernos anteriores”, enfatiza como punto de partida.

Luego, destaca que conciente de aquello es que Convergencia ha logrado conformar “un equipo de compañeros que va a ser un aporte por trayectoria, experiencia y compromiso que seguro va a fortalecer al partido en la región. Por eso vamos a descentralizarnos regionalmente, llegando a Puerto Natales y Porvenir, buscando que los procesos que se nos vienen sean ricos políticamente hablando y capaces de generar los espacios necesarios para que la gente se sienta parte de ellos y se puedan empoderar, de tal manera de aprovechar el momento para empezar a conversar acerca de qué país es el que queremos a través de la Constitución”.

– ¿Cómo va a compatibilizar su labor como presidenta de partido con su trabajo dirigencial en Salud y en la coordinadora No+AFP?

– “La vocería en No+AFP la dejé cuando llegué a la dirección regional del partido, principalmente para cuidar el movimiento, porque si bien siempre he transparentado mi militancia, y no son incompatibles, en la coordinadora se logró conformar un proceso rico que comenzó a transitar no sólo por una vocería única. En cuanto a Salud, en este periodo nos corresponde la elección de la directiva del Cesfam, y yo ya estuve dos periodos, lo que me parece suficiente. Por eso, ahora quiero canalizar mis energías en el partido”.

– ¿Y cuándo nace su militancia política?

– “Nace del movimiento autonomista, cuando nos fusionamos con otros movimientos y pasamos a ser Convergencia Social respondiendo a inquietudes compatibles con las otras actividades que venía realizando en el movimiento social que busca cambios para Chile. Era ser parte de un partido de izquierda con capacidad de incidir en el escenario político nacional, para poder hacer tangible los cambios que Chile necesita”.

Los cambios en Convergencia

A nivel regional, Luz Bermúdez llega a la presidencia de CS a través de una lista única de consenso y para suceder en el cargo a Arturo Díaz (concejal), quien no fue a la reelección para aportar en el futuro al Comité Central de la colectividad.

– ¿Qué opinión tiene cuando se dice que el triunfo de Alondra Arellano como presidenta nacional es la derrota del sector del diputado Gabriel Boric?

– “Me parece una opinión machista y patriarcal, porque es no ver el trabajo que desarrolló la otra candidata y todo el colectivo que estaba detrás de Camila Arenas, quien tiene una tremenda trayectoria y tenía méritos propios y suficientes para haber llegado a la presidencia”.

En la elección nacional, Alondra Arellano se impuso con un 51,9% de los votos, superando a Camila Arenas y reemplazando a la diputada Gael Yeomans. Esta última es, junto al parlamentario magallánico Gabriel Boric, considerada la personalidad más influyente dentro del partido que es parte del Frente Amplio”.