Luz Soto Alarcón: “Lo más difícil de la fibromialgia es saber que vas a vivir con dolor”

– La dificultad para trabajar y la imposibilidad de vivir con bajas pensiones por discapacidad, además de la falta de apoyo, son las principales demandas que tienen como organización.

“Lo más difícil es acostumbrarse a vivir con dolor. Es muy complejo porque generalmente la gente no lo entiende, porque hay días en que sientes que el roce de la ropa te quema la piel, pero, como no es algo que se vea, muchas veces ni tu familia lo entiende”.

Con estas palabras, Luz Soto Alarcón explica lo que ha sido para ella vivir con fibromialgia. En su caso, además fue diagnosticada con psoriasis y artropatía psoriática, por eso en la piel tiene rastros de estas enfermedades, a diferencia de otras pacientes.

La dirigenta de la Agrupación Fibromialgia en Acción explica que fue diagnosticada hace más de 15 años, en Santiago, porque acá no daban con la enfermedad y le decían que era un problema mental. “Yo era autosuficiente y me cargaba depender de otros, pero me sentía mal como para moverme, tenía fatiga crónica y hasta respirar me cansaba. Entonces, para mí era muy frustrante porque te tratan como si estuvieras loca y nadie era capaz de decirme qué tenía. Pasé por muchos especialistas y me hicieron muchos exámenes”, recordó.

Reconoció que fue un proceso complejo en que pasó de ser autosuficiente, de tener dos trabajos (es paramédico) y hacerse cargo de su familia, a depender de otros para que la ayudaran con las cosas más básicas porque no podía levantarse de la cama por el dolor que era insoportable. “Para ir al baño, que es algo tan básico, tener que pedir una chata, entonces es internalizar que estás inútil. Más encima, mi familia estaba acostumbrada a verme activa, de manera que para ellos también fue difícil de asimilar”, dijo.

Respecto de las crisis, dijo que nunca se sabe cuánto va a durar la crisis, porque depende de la inflamación y no todos responden a los antiinflamatorios de la misma manera. Además, en ocasiones el tratamiento es tan fuerte que parecen drogados y se sienten “como un zombie”.

“Muchas veces la gente no entiende la enfermedad y no le permiten usar el estacionamiento para discapacidad o en la fila preferencial, así que, más encima, tiene que justificar su existencia”, dice Luz.

En la actualidad, ella se controla en el Hospital Clínico de Magallanes, pero reconoce que no hay un consenso respecto de la enfermedad, además la mayoría de los pacientes enfrenta un largo proceso de diagnóstico, que se produce luego que se ha descartado todo lo demás y, por ello, es que insistió en la necesidad de generar conciencia respecto de este mal.

“Lo importante es que se reconozca y que haya un consenso para el diagnóstico, porque te derivan por un tema psiquiátrico, pero descartan tratarte la parte física y el dolor es constante, es como que te patearan todo el cuerpo y tuvieras moretones y debes aprender a vivir con ello”, comentó.

En este proceso, reconoce que la información es clave para ellos porque la única forma que la gente entienda lo que es esta enfermedad es que se puedan conectar con quien la padece. En este sentido recordó que Magallanes va a ser parte de un plan piloto que permitirá entregar tratamiento. “Este es un avance, pero en otros países hay ayuda y tratamiento, acá todos los costeas por tus propios medios. En España se trata con cámaras hiperbáricas con éxito. En la región sólo hay una, en el Hospital de las Fuerzas Armadas, pero tiene un costo elevado, que es imposible de pagar con la pensión de $137 mil que recibo. Yo sé que mejora mi calidad de vida, pero, ¿cómo lo pago?”, cuestionó.

Ella trabajaba muy bien. Era paramédico y, de la nada, se enfermó. Entonces, se quedó sin ayuda, en silla de ruedas, sin plata y sola con dos hijos, aun así tiene una fuerza que contagia y es positiva frente a todo. “Mi norma es que, si otro lo hizo y sobrevivió, entonces yo también puedo. Yo he estado muerta, literalmente, muerta, en una mesa de pabellón y he vuelto, tuve una reacción anafiláctica a un medicamento y un tumor en el cerebro y me dieron seis meses de vida, pero aun así trato de seguir y hacer todo. Yo soy feliz porque tengo la posibilidad de estar viva, achacosa y con dolor, que de repente no me soporto ni yo. Puedo entender a los otros y demoras en regularizar tu vida, pero se puede”, comentó Luz.