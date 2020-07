Madre agredida por su hijo: “Siento que me encuentro completamente desamparada”

Una madre que hace días fue agredida por su hijo con un arma blanca, declaró sentirse desamparada y temer por lo que le pueda suceder.

Claudia Oyarzo Vera, 52 años, llegó a La Prensa Austral porque quiere que lo que está viviendo se conozca públicamente, ante el temor y angustia de que pueda sufrir un nuevo ataque.

El joven fue formalizado por la Fiscalía y dejado en libertad, con la restricción principal de no acercarse a la víctima.

Para la mujer, su hijo cometió un intento de homicidio, “porque me agredió con un cuchillo carnicero, pero gracias a Dios, como fui basquetbolista, aún tengo mis reflejos y me tiré al suelo. Claro que eso me produjo la salida de mi clavícula, tengo una luxación en el brazo izquierdo, pero alcanzó a perforarme el muslo izquierdo”.

A raíz de lo sucedido, ella tuvo que salir del hogar que compartía con el hijo, al menos por los dos meses que se fijaron de plazo para el cierre de la investigación.

“Por eso ahora me encuentro prácticamente en la calle”, indicó, y de paso criticó que no le brindaran apoyo organismos como el Servicio Nacional de la Mujer, ni la misma Fiscalía.

Le resulta contraproducente que siendo víctima tuviera que hacer abandono de su casa. Esta no es la primera vez que resulta agredida. Anteriormente sufrió pérdida de piezas dentarias.

Lo más complejo para ella es que no tiene dónde dormir, porque le facilitaron una cabaña pero con plazo máximo de ocupación hasta ayer, así que a partir de hoy no sabe dónde irá a parar.

“Estoy prácticamente en la calle y me siento desamparada, porque mi hijo (23 años) está en libertad y en cualquier momento me lo encuentro y puede otra vez querer agredirme, porque consume drogas y alcohol lo que provoca en él cambios de temperamento”, relató la denunciante.