Madre bajo los efectos del alcohol fue detenida por agredir a su bebé

Una mujer, de 42 años, fue denunciada por su propio hijo de ingerir alcohol y despreocuparse de la crianza de su hermanita, de apenas 45 días de vida.

Los hechos ocurrieron ayer en la madrugada, en un domicilio particular, donde vive la madre junto a sus dos hijos, el mayor de 18 años de edad y la lactante.

Hasta ese lugar llegó una patrulla de Carabineros, cuyos funcionarios constataron personalmente la denuncia del joven, comprobando que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol, y que al parecer no habría alimentado a su hija.

Bajo estas circunstancias los funcionarios policiales se contactaron con el juez de turno del Tribunal de Familia, quien al escuchar el relato policial dispuso que la bebé fuera separada de la madre y enviada al Hogar Ignazio Sibillo.

En esos momentos, la mujer reaccionó en forma airada y violenta. Tomó a la bebé en sus brazos y la agredió en el rostro, provocándole eritemas leves.

Esto llevo a que la agresora fuera denunciada a la fiscal de turno, Wendoline Acuña, quien ayer, por videoconferencia, la formalizó por el delito de “lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar”.

Solicitó al juez que se le prohibiera el acercamiento a la bebé, medida que fue concedida y por ende no podrá ir al hogar donde está su hija.

Además, la Unidad de Víctimas de la Fiscalía de Punta Arenas se encargó del hijo, de 18 años, de apoyarlo sicológicamente y de ubicarlo en un hogar.

“La madre se encontraba en completo estado de ebriedad, despreocupándose del cuidado de la lactante”, indicó la fiscal, hecho por el cual se dio cuenta al Juzgado de Familia, que dispuso el ingreso de la guagua al Hogar Ignazio Sibillo.

