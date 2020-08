Madre de cuatro hijos lucha por salir adelante y sueña con tener su casa propia

Vive hace 9 años en el sector de Río de los Ciervos La dependencia donde vive la fueron mejorando con el paso del tiempo, “pero en invierno es muy húmeda, el agua corre por las paredes”

Hace 14 años se vino de Valdivia a Punta Arenas, con la esperanza de encontrar mejores expectativas, pero la vida no le ha sido fácil.

Es la historia de una mujer de lucha y tenacidad que, por ahora, nos pidió reserva de su identidad. Vive hace 9 años en Río de los Ciervos, en una pequeña vivienda que antes fue bodega donde se guardaban elementos de pesca. Esto lo consiguió gracias al padre de sus hijos y ahí reside. Las dependencias son bastante estrechas para acoger a todo el grupo familiar, pero se las arreglan.

“Acá estoy, de allegada hace nueve años”, comentó. A sus 39 años tiene 4 hijos, de 20, 17, 13 y 9 años la menor, quien es asmática y alérgica crónica. “Está con muchos medicamentos y hay que comprarlos porque en el hospital no hay antialérgicos”.

La dependencia donde vive la fueron mejorando con el paso del tiempo, “pero en invierno es muy húmeda, el agua corre por las paredes”.

En cierta ocasión estuvo inscrita en una agrupación para la casa propia, pero quien la lideraba los estafó.

Ahora lleva tiempo postulando en el Serviu con la intención de poder obtener un subsidio que le permita acceder a una vivienda, de las que se entregan sin deuda.

En estos momentos tiene problemas con el dueño de la casa y los terrenos, porque hace tiempo le están pidiendo que deje el lugar.

En términos económicos, el padre le ayuda bastante para poder subsistir. Además recibe un subsidio familiar y, además, ella subsiste con la venta de empanadas y dulces. “Cuando mi enfermedad me lo permite, porque sufro de fibromialgia y es muy complicado. Hay días en que ni me puedo levantar de la cama y no puedo hacer nada”.

El mismo colegio de la hija ha ido en ayuda de esta familia, y la municipalidad le fue a dejar una canasta de alimentos.