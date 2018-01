Madre de niño magallánico fallecido por inmersión al caer a una piscina: “Mi Vicente siempre fue un luchador y un niño feliz”

Los desconsolados padres trajeron anoche sus restos desde la capital.

En horas de anoche, en un vuelo comercial, llegaron a Punta Arenas los restos del malogrado niño Vicente Fortune Hernández, fallecido este martes al precipitarse al agua de una piscina en la localidad de Paine, en la Región Metropolitana.

El pequeño féretro fue acompañado por sus desconsolados padres Carlos y Lissette, dueños de la empresa regional Biomagallanes, dedicada a ofrecer servicios de tecnología médica. El menor de 4 años había viajado junto a su madre y hermana Catalina Belén el último fin de semana a la capital, pues esta última representaría a la Región de Magallanes junto a su pareja cuequera, en el Campeonato Nacional de Cueca Juvenil que durante esta semana se disputa en Paine.

La tragedia se desató cuando Vicente fue al baño y habría tropezado y caído a la piscina, situación de la cual no se percataron a tiempo las personas que lo rodeaban. El niño fue rescatado del agua prácticamente sin vida, certificándose su fallecimiento minutos más tarde en el Hospital de Buin.

Lissette Hernández, la mamá, escribió ayer un sentido mensaje a través de las redes sociales: “Muchas gracias a todos por sus palabras, el dolor que siento es indescriptible, mi Vicente siempre fue un luchador, era un niño travieso, jugaba, corría y gritaba, siempre fue un niño feliz, me entregó su amor, me enseñó a ser fuerte desde que nació, ahora me pone otra prueba y es aceptar su partida. Mi ángel bello te envío un beso y abrazo al cielo, y como tú me decías, siempre seré tu amor. Te amo mi corazón”.

El velatorio se realiza en la casa de los abuelos del niño, en calle José Peralta 0120, en población Pedro Aguirre Cerda, y sus funerales se realizarán este viernes a las 15,30 horas, luego de una misa en el templo Catedral. Sus exequias se realizarán en el Cementerio Parque Punta Arenas, sector Leñadura.