Madre e hija luchan por encontrar especialista que pueda tratar enfermedad poco frecuente

María José Rodríguez y su hija Amanda fueron diagnosticadas con “Charcot Marie Tooth”, uno de los trastornos neurológicos hereditarios más comunes que afecta aproximadamente a 1 de cada 2.500 personas en los Estados Unidos.

María José Rodríguez Tapia es una joven madre de 24 años diagnosticada de neuropatía periférica llamada Charcot Marie Tooth, un trastorno neurológico hereditario muy poco frecuente. En medio de la incertidumbre del diagnóstico y la lucha por encontrar un especialista que conozca la enfermedad, María José explica que su hija Amanda Guerrero, de 6 años, también diagnosticada con la misma patología, lo que la ha llevado a buscar un tratamiento para la niña de manera que no tenga las mismas complicaciones que ella debe enfrentar diariamente.

La patología de Charcot Marie Tooth es un trastorno neurológico degenerativo que generalmente aparece en la adolescencia o los primeros años de la edad adulta. Los síntomas incluyen debilidad muscular, disminución del tamaño muscular, disminución de la sensación, dedos en martillo y arcos plantares muy elevados. Los tratamientos principales son la fisioterapia y la terapia ocupacional. Los medicamentos pueden reducir el dolor.

“A mí me tocó más fuerte que a mi mamá, yo he tenido muchos problemas sobre todo para caminar, por eso para mí era importante saber si mi hija tenía la enfermedad, para poder tratarla cuando aún hay tiempo, para que tenga menos complicaciones”, admite María José.

En su caso fue diagnosticada a los 7 años, pero la enfermedad fue mucho más agresiva para ella. Recordó que siendo niña tenía problemas de equilibrio al punto que se caía. No podía andar sola y se tropezaba aún cuando no había nada en el suelo, por eso su madre la llevó al médico y tras la realización de distintos exámenes fue diagnosticada. “Ahí el médico me dijo: ‘tienes esta enfermedad, pero no tenemos mucho conocimiento de ella”, recordó, explicando que no ha sido la única vez que ha escuchado sobre el desconocimiento sobre esta enfermedad.

Vida “normal”

María José tuvo una vida “normal” dentro de lo que podía, nunca dependió de otras personas para movilizarse, fue al colegio y es scout desde hace años, aunque desde hace algún tiempo no asiste a los encuentros. Además, entre los siete y los catorce años fue paciente del Centro de Rehabilitación con fisioterapia.

Con los años su condición empeoró hasta no poder hacer nada sola. María José camina con bastones y tiene dificultades para hacer las cosas más básicas. Su vida cambió drásticamente, pasando de ser una persona que podía hacer sus cosas sin tener que preguntarle a nadie, a depender de todos hasta en lo más mínimo.

“A los 15 años comencé con luxaciones de rótulas. Yo caminaba y trataba de sentarme y se me salían las rótulas. Tengo el pie cavo, el arco muy pronunciado y los dedos no se estiran, eso me produjo problemas para caminar porque no puedo apoyar bien el pie y por eso me operaron. Así han ido buscando soluciones”, señaló, agregando que ya no puede caminar y no sale de su casa, así que depende de su familia para todo.

Desde su diagnóstico ella siempre se ha atendido en Magallanes, esta es la primera vez que viaja a Santiago a buscar atención médica, pero su intención es buscar un tratamiento que evite el deterioro en su hija Amanda. Si bien sabe que su condición nunca volverá a la normalidad, espera encontrar ayuda que permita que su hija no sufra lo que ella ha sufrido. “La idea de viajar al norte es buscar a alguien que sepa de la enfermedad o que sepa un poco más de lo que saben acá, porque me han atendido médicos que no saben nada o que no han escuchado de ella desde la universidad”, apuntó la joven madre.

Amanda es una niña feliz, practica baile desde hace dos años y es muy activa. En ella aún no se manifiesta la rara enfermedad, aparte del tipo de pie. Ella está con plantillas y la ingresaron al Centro de Rehabilitación hace muy poquito y ahora comenzarán a tratarla.

Depende de terceros

“Yo dependo de terceros para realizar cosas tan normales como bañarme, cocinar, caminar. No puedo dejar que esto también le pase a ella, a Amanda le gusta mucho bailar y no queremos que tenga que dejarlo sólo por no tener la ayuda necesaria para seguir haciendo su vida con normalidad. En muchas personas con la enfermedad, el proceso no es tan rápido como me pasó a mí, pero es tan incierto que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que las cosas sucedan”, relata.

Apoyo para el viaje

María José y Amanda requieren salir de la región en busca de apoyo médico. Por lo mismo están realizando una gran rifa, con un valor de 500 pesos el número. El sorteo es el 31 de octubre, para lo cual se han dispuesto una serie de premios.

Los interesados en colaborar lo pueden hacer al Facebook “Juntos por Cote y Amanda” o bien directamente al número telefónico +56974957043.