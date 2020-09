Madre trabajadora fue detenida debido a un error en el registro de pacientes Covid

Con angustia e impotencia, Gladys Alvarez Bahamonde y su familia relatan el doloroso momento que les correspondió vivir a raíz de un error en el registro de pacientes Covid. La mujer fue detenida en la vía pública acusada de incumplir con su cuarentena preventiva. Y, es que de nada le sirvió el certificado de alta que acreditaba el cumplimiento de su cuarentena dos días antes, el test de PCR negativo y el permiso para circular. Igual fue retenida por dos horas en la vía pública en medio de un bochornoso episodio.

En la mañana del miércoles, la trabajadora de 49 años se dirigió a comprar alimentos, luego de poco más de dos semanas en cuarentena. Estaba frente a Carnicería Eduardo, en Avenida José Martínez de Aldunate esquina Lircay, cuando fue fiscalizada por personal de las Fuerzas Armadas, exhibiendo su permiso correspondiente y su cédula de identidad, pero aún así los uniformados activaron el protocolo por Covid, reteniéndola y solicitando el apoyo respectivo a la Policía de Investigaciones, quedando expuesta por alrededor de dos horas en la vía pública.

Su hija Marina Chiguay, quien grabó la escena para estampar la respectiva denuncia, señala que “me devolvieron a mi mamá como un estropajo, lloraba sin parar y tenía en sus manos el certificado de alta (extendido por la seremi y que acredita que ella no debía estar en cuarentena). Después de más de 14 días ella salió a comprar sus cosas, pero aún aparecía en su registro”.

Marina añadió que su mamá debía estar en cuarentena por ser contacto estrecho con una persona portadora del virus. Sometida al PCR, este resultó negativo, es decir nunca enfermó. Empero, igual cumplió con su correspondiente cuarentena, sin romperla jamás. A la medianoche del 7 de septiembre fue notificada vía telefónica, que ya había dado término a su confinamiento y que desde ese momento podía hacer su vida normal, ello avalado con el certificado sanitario respectivo.

“No había cometido ningún delito”

“Mi mamá tenía todos los antecedentes de que no había cometido ningún delito, ella siempre cumplió. Llegó el personal de Salud y a pesar de todos los antecedentes iniciaron un sumario sanitario, nadie se ha disculpado con mi mamá, que aún está llorando, ella recuerda lo que vivió y vuelve a llorar, ahora le da miedo salir a la calle. ¿Quién se hace cargo del daño?, a ella la tuvieron dos horas en plena vía pública, custodiada por personal militar y de la policía, ante la mirada de la gente”.

Acusa que nadie se preocupa de las personas en cuarentena, no hay seguimiento ni tampoco respuesta. “Ellos dijeron que infringimos la cuarentena, cuando el error fue de ellos”. La mujer terminó siendo sumariada.

En el video grabado por la hija se aprecia cómo su madre llora desconsolada y sin ningún apoyo en medio del procedimiento, reclamando: “No firmo nada y nada de lo que escribió (le responde a una persona) porque yo no hice nada malo, ellos hicieron mal su trabajo y ahora me acusan, cuando uno los necesita nunca están, no te van a ver y nadie te contesta”.

Sobre esta denuncia, este medio tomó contacto con la secretaría regional ministerial de Salud, sin que hasta el cierre de la presente edición respondieran nuestro requerimiento.