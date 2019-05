Madres destacan avances de sus hijos gracias a taller de equinoterapia en el Centro Ecuestre Dragones

Con un grupo de alumnos de la Escuela Portugal, se realizó el lanzamiento de los talleres de equinoterapia en los que participan alrededor de 120 niños en el Centro Ecuestre Militar Dragones, perteneciente a la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, en el sector de Ojo Bueno, a 14 kilómetros al norte de Punta Arenas.

El alumno de 2º básico “A”, Joaquín Santana Hernández fue uno de los niños que participó en el lanzamiento. Su mamá Teresita Hernández comenta que éste es el segundo año que su hijo (con diagnóstico de déficit atencional) tiene la posibilidad de participar. “Le ha ayudado mucho, ha desarrollado la confianza porque al principio le tenía miedo a los caballos. Esto le ayudó a creer en sí mismo, a saber que los miedos se pueden superar. Ahora cuando tiene dificultades, en vez de decir ‘no puedo’, él se arriesga y lo intenta”, comenta.

Joaquín, aseguró que le gusta participar en el taller, aunque reconoce que al principio tuvo “un poco” de miedo. “Aprendí a abrazar al caballo y le hice cariño, así nos vamos haciendo amigos”, dice.

Otra de las mamás que participó del lanzamiento fue Patricia León, quien acompañó a su hijo Joaquín Coñuecar León, quien tiene una condición del espectro autista. “Al principio comenzamos a trabajar con mucho miedo, pero ha sido una experiencia tremenda y también buscamos ayudar a otras mamás porque uno se pone muy aprensiva cuando le diagnostican esta condición, pero este taller es muy bueno en todo sentido, les sirve a ellos para compartir y la verdad es que uno también comparte más con ellos”, explica.

Afirma que se nota la evolución que ha tenido el pequeño, ya que antes se frustraba con facilidad y con el tiempo ha comenzado a superar ese tipo de trabas.

Ramón Díaz participó en la jornada junto a su hijo Andrés Díaz Aguilar, alumno de segundo básico “B” de la Escuela Portugal. “El tiene un problema para concentrarse, así que ha estado en la terapia durante dos años. Estoy muy agradecido del Regimiento que ha dado todo para que nuestros niños puedan acceder a la terapia con los caballos y de la escuela, porque hemos notado el cambio”, comentó.

El alcalde Claudio Radonich explicó que este convenio se realiza por octavo año con el Ejército y permite que 120 niños puedan contar con equinoterapia. “Si no fuera por el Ejército no tendríamos más opción porque no se trata sólo de que estén los caballos, sino que existan las instalaciones adecuadas para el taller. Quiero darle las gracias al Ejército por este trabajo que es muy silente y que a veces puede pasar desapercibido, pero que es fundamental para 120 familias de nuestra ciudad, que tal como nosotros buscan que los niños tengan un mayor desarrollo”, sostuvo la autoridad comunal.

El general Jorge Peña Núñez, comandante en jefe de la V División de Ejército, explicó que éste es un convenio que se viene desarrollando hace varios años, con la Municipalidad de Punta Arenas. Sostuvo que la equinoterapia nació en la década de los ‘80 de una manera muy rudimentaria con los conocimientos que tenían los militares, luego se profesionalizando y se va incorporando a los kinesiólogos y a la familia. “Acá tenemos a héroes anónimos que son los niños en primer lugar, a los padres y nuestros soldados conscriptos, quienes están haciendo su servicio militar y que dentro del servicio cumplen con otros servicios, apoyando a la ciudadanía y colaborando en una labor tan bonita como la equinoterapia”, puntualizó.