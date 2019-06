Maestros judokas: 30 años formando deportistas para Magallanes

Sandra Morales y Juan San Martín Este matrimonio se formó gracias a esta milenaria disciplina oriental. Cada uno llegó a ella por distintas motivaciones, y pasaron de competir a ser formadores, consolidando a generaciones de judokas y dejándolos en los primeros lugares a nivel nacional

El martes, en el Centro Deportivo Integral, Sandra Morales y Juan San Martín entrenaron con los judokas, apenas un día después de ser recibidos en el aeropuerto, tras ganar en los Juegos Deportivos Nacionales, el pasado domingo. Una muestra del compromiso y dedicación que este matrimonio ha forjado desde hace más de treinta años y que tiene como gran legado, más que copas y medallas, deportistas de excelencia y personas con valores.

Claro que las condiciones del CDI son diametralmente opuestas a las que tuvieron cuando comenzaron en esta milenaria disciplina, en las antiguas instalaciones del gimnasio de la Confederación Deportiva. San Martín, porteño de nacimiento, recuerda que practicaban “en el ático, en el entretecho. En invierno se nos llenaba con nieve… era súper glamoroso el tema”.

San Martín comenzó en la disciplina con sólo 6 años, en 1966, porque su padre, era judoka en sus tiempos en la marina. “Estaba haciendo una práctica deportiva en la Armada y le enseñaron judo y típico, llegó a la casa a enseñárselo a los hijos (risas) a practicar con los cabros. Así nos enseñó las primeras técnicas, y uno queda enganchado. Seguimos practicando, pero siempre saltadito. Practiqué un poquito en Viña, Valparaíso, otro poco en Arica, como un marino viaja a todos lados…”.

Hasta que ingresó al Ejército y cuando le preguntaron qué deporte practicaba, al mencionar judo, recibió miradas desconfiadas porque “pesaba 50 kilos en ese tiempo”. Pero eso no lo amilanó, continuó y con detalle recuerda que el 14 de enero de 1981, llegó a Punta Arenas.

“Llegué solo y había que hacer algo, así que con unos amigos que hacían judo, armamos una agrupación. Y así hasta que encontramos un técnico que nos cooperara y empezamos a trabajar con él. Así empezó el tema, porque el judo en la región estaba muerto. Había habido años atrás judo, pero eso se terminó y hubo un espacio. Y ahí llegamos nosotros, empezamos a entrenar en el gimnasio de la Confederación Deportiva”. Unas condiciones que fueron mermando el entusiasmo de los veinte deportistas que se dedicaron al judo. “No teníamos tatami (colchoneta), entrenábamos en unas colchonetas de esponja que eran horribles, las condiciones eran malas. De a poco comenzó a cambiar el sistema, llegaron jóvenes de la Infantería de Marina que hacían mucho judo, y se integraron a una agrupación más fuerte, pero siempre regional. Costó mucho salir a nivel nacional, por los recursos económicos era mucho más difícil viajar”.

En defensa propia

En paralelo, Sandra Moreno tuvo una motivación mucho más compleja para ingresar al judo. “Yo empecé a los 13 años, estaba estudiando en ese tiempo en el Liceo de Niñas y un día llegaron a ofrecer, como Acles, el judo y como estaba pasando por una situación muy complicada, me inscribí, para defenderme de una situación en la que un depravado me seguía. A pesar de que había denuncias en Carabineros, en ese tiempo si a una mujer no le pasaba algo, las autoridades no hacían nada, así que entré para aprender a defenderme. Si bien nunca me pasó nada físicamente, psicológicamente yo quedé afectada mucho tiempo, no tenía seguridad para salir a la calle, andaba con miedo por todos lados”, confiesa la entrenadora. De hecho, su primer objetivo era poder ganarle a los hombres, pero de a poco se fue encantando con la esencia de este deporte.

“Fui canalizando la agresividad y rabia que tenía, porque nadie me ayudaba, y me fui enfocando en la disciplina, aprendiendo a tolerar, a tener paciencia. Me costó mucho aprender a caer, porque no lograba perder el miedo a caer hacia delante y fue una de las caídas que más me costó. Mi objetivo estaba bien claro, y por eso aguanté mucho que me botaran y botaran. Nunca dudé, pero pasé de querer ganarle a los hombres a que me gustara como deporte. Conocí mucha gente, hice muchos amigos, el judo es una familia más, uno llega al gimnasio donde practicas y están los sensei, tus compañeros, puedes hablar tus problemas con ellos, nos ayudamos en las tareas”, comentó Morales sobre el cambio de visión que fue teniendo con el tiempo.

Sandra Morales venía de una familia de deportistas. Su padre fue futbolista en Puerto Montt y el matrimonio tuvo cuatro hijos, uno ya fallecido y que la judoka recuerda como muy aficionado a la actividad física. También su hermana mayor se inclinó por el fitness. “Los hijos de ella, Fernando Salazar es deportista de alto rendimiento de judo y Diego, es deportista paralímpico. Diego estuvo en las Fuerzas Armadas, llegó a ser cinturón negro y tuvo un accidente, perdió una pierna en un volcamiento, pero siguió haciendo deporte: natación, atletismo, judo”, destaca sobre todo por el lado de Diego Salazar, que viene de cumplir una gran actuación en los Juegos ParaNacionales.

De hecho, el judo fue el que unió a Sandra Moreno con Juan San Martín. Ella recuerda que “como a los 17 años, cuando entrenaba de manera competitiva y participando en campeonatos a nivel nacional, llegó un equipo del Ejército a entrenar con nosotros, en ese tiempo estábamos entrenando en el gimnasio de Telecomunicaciones. Ahí nos conocimos, aunque al principio no nos hablábamos, cada uno en su lado y pasaron varios meses para que comenzáramos a hablar y conocernos. Me invitó a salir. Vamos a cumplir 30 años juntos”.

Claramente, el matrimonio iba a tener descendencia ligada al deporte, y particularmente, al judo.

“Nuestra hija Sandra tiene 29 años, llegó a ser cinturón negra, fue competidora de los 5 años en adelante. Hizo clases en la Escuela 18 de Septiembre, pero tuvo una lesión de ligamento hace muchos años, que la limitó a seguir en la alta competencia, sí volvió a entrenar y representó a la Universidad de Magallanes, y fue la única medalla de oro, que le permitió seguir estudiando dos años más con el 100% de beca. Mi hija menor, Valentina, que tiene 12 años, también practica pero está pensando hacer boxeo, pero lo que importa es que haga deporte, y mi nieta, Ignacia Filla, de 8 años entrena y ya viajó a Paihuano, sacó una medalla de bronce; ahora se está preparando para ir a Panguipulli”.

Formadores

Su etapa como competidores fue breve, porque como indica Sandra Morales, “después que llegamos a un grado, varios maestros retornaron a Santiago, y después nos encontramos como solos, pensando quién se iba a hacer cargo del judo en la región, y teníamos cinturón café, estábamos en el Pudeto en esos años y pensamos ‘somos los más antiguos, tenemos que tomar el judo, para que no muera’ y no lo dejamos nunca más”.

Morales comenzó una escuela formativa en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, y posteriormente, por los apoderados, se creó el club Yama Arashi, semillero de deportistas como Tomás Bringas, Giovanni Moraga y campeones nacionales, como Sasha Muñoz, Aranza Burgos, Joselyn Garrido.

Durante al menos seis años, el judo tuvo una destacada participación a nivel escolar, lo que derivó en los actuales éxitos, como los que hubo el domingo pasado a nivel nacional. En ese sentido, Sandra Morales destaca el programa del Centro de Entrenamiento Regional, que ya tiene una intensa agenda para este año.

“Hay tres nacionales importantes, en julio en La Serena, en Arica en agosto, y en septiembre en Punta Arenas, que hace mucho tiempo no teníamos un nacional en la región, y ya hay confirmados 150 deportistas de otras regiones, mas la Patagonia argentina, que va a competir el segundo día. Y después se van a hacer dos días de entrenamiento con las delegaciones chilenas y argentinas, con la guía del entrenador nacional. Pero además vienen los juegos deportivos nacionales, los selectivos escolares, los de Araucanía, la liga universitaria. Y el 8 y 9 de junio está el torneo en Río Grande, en el que viaja una delegación de niños de 7 años hacia arriba. Y yo viajo al Tabo a un selectivo sudamericano sub 18 y sub 21 con cinco deportistas del Cer, y a fin de junio el campeonato zonal, que será en Panguipulli”.

San Martín se capacitó en el extranjero, puntualmente, en Cuba. “hay un montón de sistemas de entrenamiento y con todos puedes llegar a tener campeones, aunque de repente son como dispares. Lo que hacen los mongoles es una barbaridad, porque es súper sacrificado; los rusos, los ingleses, los franceses, los cubanos tienen un sistema más simpático pero con un rigor extremo, son los más rigurosos. Porque privilegian la fuerza a la técnica, tienen un equipo poderosos, sobre todo el de mujeres, y de ellos hemos ido aprendiendo para sacar lo mejor para nuestros deportistas”.

Al finalizar, ambos concuerdan en que el judo es una disciplina integradora, pues como opina San Martín, “tiene una característica especial: no discrimina, está por categoría de peso, no importa si es grande o chico, lo que importa es la categoría. El peso del deportista es súper importante en el judo, que pese 40 o más de 100 si quiere, lo que tiene que hacer es saber hacer judo, saber manejar su peso y todos son importantes. Es más, los de más peso son los más difíciles de tener entrenamiento y en la región tenemos niños con problemas de obesidad que no hacen deporte porque les da vergüenza, pero para nosotros es un lujo tener niños ‘grandes’. Sería fantástico que ese niño estuviera entrenando judo. En el judo todos son importantes: flaco, gordo, chico, todos son importantes en su categoría”, recalcó.

En tanto, Sandra Morales sostiene que el judo puede tener múltiples beneficios para quien lo practique, especialmente a los niños. “Las caídas ayudan a evitar lesiones, por ejemplo, en la escarcha. Uno apoya las manos, pero en el judo no, primero cae el cuerpo, golpea y a lo más quedan las manos rojas, pero no una lesión. Se les enseña a caer de diferentes formas, pero aparte de eso, se enseña a respetar; uno ingresa al tatami y tiene que saludar, se le conversa de la historia del judo, como se inició, quién es el creador. Se le enseña a ser tolerante, a tener paciencia, a ser esforzado, a no darse por vencido cuando algo no resulta. Físicamente, sirve para todo tipo de niño, alto, bajo, flaco, gordo, con potencial e incluso aquellos que no tienen. Porque lo puede aprender cualquier persona. Es un deporte individual, cada persona tiene su tiempo para aprenderlo. Algunos se van a demorar más o menos, pero todos van a aprender”, finalizó.