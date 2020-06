Magallanes es la tercera región del país que más aumentó en población migrante

Magallanes figura como la tercera región del país que más aumentó su población migrante, considerando cifras hasta el pasado 31 de diciembre.

La estadística corresponde a la última estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) y el Departamento de Extranjería y Migración (Dem), que permitió conocer que en 42 ciudades del país viven más de 10 mil extranjeros, con Santiago liderando la lista con 220.881 personas (59,4% del total país).

Siempre de acuerdo al análisis, en Chile residen 1.492.522 personas extranjeras, un 19 por ciento más que hace un año, siendo Biobío la región que más aumentó su población migrante con un crecimiento de 32,5 por ciento en 2019, seguida por Los Lagos con 26,6 por ciento, y Magallanes con 25,1 por ciento.

Para Angélica Florez, del Comité de Inmigrantes Sin Fronteras, las cifras hasta diciembre no reflejan la realidad de lo que se ha ido dando posteriormente. “Me ha tocado despedirme de muchos amigos, familias que han decidido retomar sus vidas en sus países. La mayoría porque siente que ya ha cumplido las expectativas por las cuales llegaron a vivir a Magallanes. Y hablo no sólo de colombianos, también personas de otros países. Pero eso es lo que me ha tocado ver. Otros pueden tener una percepción distinta”.

En su caso, esta colombiana (de Cali) cuenta que lleva 10 años en la región y que sólo al principio fue duro, como -asegura- lo ha sido para todos. “Hay que considerar el clima, las costumbres. Pero discriminación, prácticamente nada, porque Magallanes es una ciudad de inmigrantes y que nos ha integrado con nuestra cultura, gastronomía y actividades laborales. Hoy una se siente orgullosa cuando el magallánico va a comer a un restorán colombiano, a comprar a una panadería de colombianos, a un salón de belleza, a una barbería”.

Las estadísticas dadas a conocer por el Ine, señalan además que la colonia con más residentes en Chile sigue siendo la venezolana con 455.494 residentes, luego la de Perú, con 235.165 y Haití con 185.865 personas.

En el caso de Magallanes, la lista la lideran los ciudadanos colombianos.