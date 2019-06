“Magallanes está muy bien en su voluntad de posicionar a la ciencia en su estrategia regional”

Es su segunda visita a la región como autoridad de gobierno. La primera vez que la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba Ruiz-Tagle vino a Magallanes fue en enero de este año, integrando una comitiva encabezada por el Presidente y la Primera Dama, para viajar al territorio antártico. En la ocasión se anunció un plan de inversiones para modernizar la Base Frei.

En su visita a La Prensa Austral, admite que es un placer volver. Esta vez, participó en la inauguración de la XVI Feria Antártica Escolar. Comentó que el evento está en la línea del rol que esperan cumplir como ministerio, que es no solamente promover el conocimiento científico, si no que facilitar que éste pueda llegar directamente a la ciudadanía. Como por ejemplo a través de la educación de los niños, provocando inspiración, democratizando el conocimiento.

Para la subsecretaria, la Feria Antártica Escolar es un ejemplo de que la región debe estar muy orgullosa porque se respira un espíritu de entusiasmo e inspiración en torno a la ciencia, a la Antártica, a descubrir, de camaradería.

Al ser consultada su opinión por el esfuerzo que se está haciendo a nivel regional por convertirnos en un polo de desarrollo científico y humano en torno al conocimiento y en particular en torno a la ciencia antártica, como un laboratorio natural, respondió que el aprovechar estos laboratorios naturales de manera que no sólo sirvan como plataforma de conocimiento si no que también como plataforma de creación de capacidades regionales, les parece del todo una materia prioritaria.

Expuso que eran materias que estaban tanto en la agenda del ministro Andrés Couve como en la del Presidente. Es por ello que se encuentran abocados a revisar los tratados internacionales firmados por Chile con respecto al desarrollo colaborativo de la Astronomía, “porque creemos que en torno a la Antártica se pueden idear estrategias similares, que permitan potenciar el desarrollo científico y poner a Chile como líder en la materia. Y por supuesto que la Región de Magallanes tiene un rol protagónico en ese escenario”, señala Torrealba.

Revisión de las iniciativas antárticas

Agregó que el ministro del ramo solicitó que se revisen todas las iniciativas que se están desarrollando en torno a la Antártica y que provienen de distintos ministerios. La idea es otorgarles una mirada estratégica y formular un proyecto que permita acercar todas estas aproximaciones en una estrategia común. “Y por supuesto que el desarrollo científico es uno que toma cada vez más protagonismo. Hoy día todos sabemos que la manera de conquistar el continente antártico es mediante el conocimiento”, dice la subsecretaria.

– ¿Usted cree que Magallanes podría tener un rol protagónico en la distribución administrativa del ministerio, siendo sede de una macrozona por ejemplo?

– “Efectivamente el ministerio se desconcentrará territorialmente en cinco macrozonas. Cada macrozona tendrá más de una región y en una de ellas tendrá asiento la sede. Lo que nosotros estamos haciendo es el diseño de las macrozonas y le estamos proponiendo al Presidente cuáles serán y dónde irán los asientos regionales. Esa información vamos a revelarla a la entrada en funcionamiento del ministerio a fin de año. Efectivamente Magallanes posee condiciones particulares y lo que es más interesante, en su propia estrategia regional propone a la ciencia como un actor protagónico. Y eso es muy valorable”.

Agrega la subsecretaria que son diversos los criterios que se tomarán en consideración, como por ejemplo la producción científica y la innovación en investigación y desarrollo que generan las empresas en la región.

“En algunos de estos indicadores Magallanes está muy bien, como por ejemplo en su voluntad de posicionar a la ciencia en su estrategia regional y hay otros en el que la brecha es un poco más importante, así es que todos esos factores los estamos tomando en consideración para presentarle al presidente quien será el que tome la decisión finalmente”, puntualizó.