Magallanes: un 28% aumentan los casos y denuncias por homofobia y transfobia

El 2019 fue el año más violento para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Chile al incrementar a nivel nacional un 58% los casos y denuncias por homofobia y transfobia, ascendiendo a 1.103 los atropellos, la cifra más alta conocida hasta la fecha, reportó el XVIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad sexual y de Género, dado a conocer hoy por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Las denuncias y casos por homofobia y transfobia aumentaron un 28% en la Región del Magallanes, registrándose los abusos en Porvenir, Punta Arenas y Puerto Natales. “Si no hubo denuncias en otras comunas de Magallanes ello no implica que no exista homofobia o transfobia. Solo refleja temor para denunciar o cierta naturalización de actos discriminatorios debido a la cultura predominante en la zona”, apuntó el Movilh.

“Con todo, la situación en Magallanes fue particularmente violenta, pues tuvo lugar uno de los más brutales ataques ocurridos en Chile en 2019, al ser quemadas dos personas con agua caliente en razón de su orientación sexual. Llamamos a todas las autoridades de Magallanes a tomar medidas inmediatas y actuar de manera sistemática y a largo plazo para enfrenar la discriminación y para motivar a que las personas LGBTI de la región denuncien. El silencio solo perpetúa los abusos y contribuye a que los pocos casos que se denuncien sean más violentos que el promedio.”, señaló el Movilh.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que “ a lo largo de todo el país hubo más casos, más denuncias y los abusos fueron más violentos y salvajes, como queda claro con los aumentos de los atropellos más despiadados (asesinatos y las golpizas). Esta situación ya se venía advirtiendo desde el 2018 y no tiene relación con el estallido social, el cual solo impactó en un incremento de los abusos policiales”-

El dirigente precisó que un aspecto positivo es que “a nivel central el Gobierno, a diferencia del 2018, reaccionó a los abusos sufridos por personas LGBTI en manos de civiles, condenándolos públicamente, mientras que contribuyó a que el movimiento LGBTI pudiese ayudar o asesorar a más del 90% de las víctimas, lo cual es valorable”.

Pese ello, “el Ejecutivo, y todos los poderes del Estado, relativizaron el derecho humano a la igualdad legal y, con distintos matices o intensidades, boicotearon el avance de leyes sobre diversidad familiar o se aseguraron que su tramitación fuese lenta. Más grave, con votos de todas corrientes políticas avanzaron normas con indicaciones homofóbicas, siendo un ejemplo la adopción homoparental aprobada en la Cámara. Por su lado, los tribunales, siguen fallando contra la adopción homoparental o el matrimonio igualitario”, resumió Rementería.