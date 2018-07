Magallanes y sus bellezas en 5.000 imágenes de Juan Mancilla Velásquez

Publicaciones internacionales avalan su calidad profesional Durante 39 años fue fotógrafo de Sernatur El humilde joven que llegó a Magallanes desde el archipiélago de Chiloé, con su cacharpero cargado de ilusiones, se destacó por capturar los majestuosos paisajes del austro chileno y la Antártica

Juan Bautista Mancilla Velásquez nace el 1 de junio de 1945, en Huillar Alto, del sector de Curaco de Vélez, en Chiloé, hijo de José del Carmen y María Lastenia.

Su padre trabajaba en Magallanes para la Corfo, en Manantiales, Tierra del Fuego, donde se desempeñaba como enganchador. El resto de la familia residía en Chiloé y, cada cierto tiempo recibían, además de su visita, la ayuda económica necesaria para que subsistieran su esposa y sus 8 hijos: Juan, Rafael, Hugo, Orfelina, Enrique, Carlos, Mario y Luis.

Rememorando su vida en el archipiélago, nuestro entrevistado entrega interesantes capítulos de su vida:

“Estudiamos nuestras preparatorias iniciales en una escuelita rural del sector denominado Quetro, y luego continuamos en Huillar Alto”.

“En el año 1962, cuando yo tenía 16 años, en uno de sus viajes que efectuó a Chiloé, me trae consigo a Punta Arenas para que realice actividades en alguna estancia magallánica”.

“Nos embarcamos en Quellón en el vapor Villarrica, cuyo viaje duró alrededor de ocho días para llegar a Punta Arenas. La nave traía muchos coterráneos que venían a la faena de esquila. Nos acomodábamos en ‘primera’, o sea el primero que encontrara un rinconcito para dormir, lo ocupaba. Yo sufrí el mareo de la navegación, especialmente en la zona de los golfos, de tal forma que hice todo el trayecto en la cubierta, tapado con unas frazadas que mi madre me había proporcionado, alimentándome de tortillas y carne cocinada que bien dosificada, me alcanzó para sostenerme gran parte de la ruta”.

“Me impactó conocer en el canal Messier, Puerto Edén, lugar habitado por los kawésqar, que tenían la particularidad de realizar trueques con los barcos. Ellos, ofrecían artesanías y productos de mar, a cambio de harina, azúcar, tabaco y otros elementos de primera necesidad”.

En Punta Arenas

“Yo conocía Castro, que ya era una ciudad bien formada, de tal manera que no fue gran sorpresa al llegar a una ciudad, sólo un poco más grande”.

“Mi padre me dejó momentáneamente en casa de unos familiares en el sector de la población 18 de Septiembre, mientras realizaba las gestiones para que yo me trasladara a trabajar de vellonero, a Tierra del Fuego, en una estancia de propiedad de los Kusanovic”.

“Mi experiencia campesina sólo duró la época de la faena, poco más de un mes, de tal forma que busqué una nueva actividad que la encontré en un jardín botánico de propiedad de Otto Maggens. Mi misión fue entregar a los clientes las plantas, ramos de flores y coronas que adquirían, al mismo tiempo que realizaba labores de junior para hacer trámites. A mi patrón lo recuerdo como una excelente persona, con una cojera producida en la guerra, cuando una bomba le voló medio pie”.

“Fueron cinco años en esa empresa, interrumpidos sólo para cumplir con mi servicio militar en el Destacamento de Infantería de Marina Nº4 Cochrane. Estuve un año uniformado parte del cual me correspondió ir por algunos meses a Puerto Williams y a isla Dawson”.

“Cumplida mi conscripción regresé a mi antiguo trabajo de los Maggens hasta que, ante el fallecimiento de don Otto, la empresa terminó su giro”.

“Fue ese momento en que comenzó en mí la afición por la fotografía. El hermano de Maggens me hizo un obsequio que marcaría mi futuro: me regaló una máquina fotográfica de Otto, con la cual comencé a practicar esta especialidad que en el futuro me daría tantas satisfacciones”.

Como todo chilote, empeñoso, Juan Mancilla Velásquez nunca estuvo de ocioso.

“Buscando trabajo encontré un puesto en bodega de la firma Brigando y Bottino. Al mismo tiempo, con el fin de progresar, comencé a estudiar de noche para completar la educación que se exigía para poder optar a un cargo público”.

“Ingreso a Encor, Empresa Constructora Cormag-Corfo, donde permanezco hasta el 31 de diciembre de 1973, pasando a prestar servicios a la Cormag, hasta el año 1976, cuando comenzó a formarse Sernatur en Chile”.

“El 8 de noviembre de 1976, se dio el vamos a la oficina del Servicio Nacional de Turismo en Punta Arenas. Se hizo cargo de la dirección Arnaldo Alarcón. A mí me dieron a elegir; irme a trabajar a la intendencia, Serplac o Sernatur y, como Alarcón me había pedido para su oficina, me fui a trabajar con él, especialmente por mi afición a la fotografía”.

“En todo caso yo llegué como auxiliar que junto a una secretaria y el jefe completábamos la dotación de dicha oficina”.

“De a poco fui escalando en mi trabajo y aporté con fotografías a las publicaciones de Sernatur”.

“Hubo muchos profesionales fotógrafos de Punta Arenas que gentilmente me enseñaron las técnicas diversas de la especialidad y, además, fui tomando algunos cursos que me ayudaron a perfeccionarme”.

“Pasaron muchas personas en la dirección de Sernatur, entre los cuales recuerdo con mucho aprecio a Pedro Valenzuela, Enrique Escobar, Miguel Angel Muñoz, Cristián Miranda, etc”.

“No tenía el cargo de fotógrafo oficial del Servicio, sólo era el encargado de la fototeca y, como tal, contribuía con mis imágenes”.

“Llegó un momento en que la folletería de Sernatur estaba casi totalmente ilustrada con mis fotografías, como asimismo publicaciones del extranjero e incluso libros de autores regionales, nacionales e internacionales consideraron mis fotos en sus textos”.

“Me interesó presentarme en concursos fotográficos del país y del extranjero, obteniendo, además de los galardones respectivos, interesantes comentarios respecto de mi trabajo”.

“El hecho de plasmar en imágenes la Región de Magallanes y la Antártica de Chile, me permitió conocerla íntegramente, recorriéndola desde la provincia de Ultima Esperanza, hasta la Antártica Chilena. Alrededor de cinco mil fotos dan cuenta de ello, las que atesoro con gran cariño y que permanentemente van a muchos hogares magallánicos y de otras latitudes”.

“Mis viajes por aire, mar y tierra, me llevaron a todos los rincones de la zona para poder perpetuar sus paisajes”.

“Me gustaba colaborar desinteresadamente con algunos medios y muchas fotografías fueron consideradas en publicaciones por ejemplo de La Prensa Austral y El Magallanes, El Mercurio, Icarito y otras”.

“Fui premiado por Austro Chile, en una ceremonia donde se destacó mi entrega de muchos años a mostrar los panoramas de este fin del mundo”.

En la Apec

Juan Mancilla Velásquez, el humilde joven que llegó a Magallanes desde el archipiélago de Chiloé, con su cacharpero cargado de ilusiones, también fue destacado en la cita cumbre de la Apec en Magallanes.

“En el año 2004, se realizó en Punta Arenas el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Apec. Me correspondió la recepción de las distintas delegaciones en el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. No me avergoncé de poderles demostrar la hospitalidad regional incluso ayudándoles con sus maletas”.

“En las reuniones que se realizaron en el gimnasio Coordenap, estuve a cargo del stand de Sernatur, pero también tomé muchas fotografías del evento. Los delegados se admiraban de verme como un verdadero ‘hombre orquesta’ y ello se destacó en la publicación de la Prensa Austral, que decía ‘en todo un personaje se transformó durante la semana Apec Juanito Mancilla. Un funcionario súper diligente de Sernatur”.

“Fue tanto, que en un momento se acercaron a mí el ministro de Economía de la época y un par de ministros de Asia, solicitándome me sacara una foto con ellos para llevarla de recuerdo a su regreso”.

“Una de las misiones que cumplí y que quedó para siempre en mi memoria, fue ejercer la labor de fotógrafo oficial del Hotel Los Navegantes, con motivo de la visita a Punta Arenas de Miss Universo, Cecilia Bolocco. Le tomé alrededor de 400 fotos”.

En 1977, representando en ese entonces a Sernatur Magallanes, Juan Mancilla fue postulado por la región como el Mejor Trabajador, en un concurso a nivel nacional que organizaba radio Portales de la capital.

En los años ochenta, Mancilla participó en el programa Nuestro Arte de Canal 6 de la Red Austral de TVN, mostrando sus creaciones fotográficas, lo cual le valió luego para tomar parte en concursos naciones e internacionales.

Una aventura en Tierra del Fuego

“Andaba en Tierra del Fuego con Miguel Angel Muñoz, que en ese tiempo se desempeñaba como director de Sernatur. Nuestro fin era captar imágenes invernales de paisajes en lago Blanco, Vicuña y Russfin, donde está la draga aurífera. Transitábamos en nuestro vehículo por las rutas fueguinas, cuando de improviso nos encontramos con un sector donde se encontraban realizando maniobras los militares. Los uniformados nos detuvieron impidiéndonos el paso hasta que finalizaran los ejercicios, debiendo entonces estacionar la camioneta y pasar la fría noche en su interior. Cada cierto tiempo, encendíamos el motor del vehículo para usar la calefacción y no morir escarchados. Al día siguiente, nos autorizaron continuar la marcha pero, con tanto combustible gastado en calefacción, sólo pudimos cumplir en parte nuestro cometido”.

“Luego de 39 años, dejé de pertenecer a Sernatur, pero quedé con los conocimientos fotográficos que hoy lo empleo para mi hobby. Vivo tranquilo en mi hogar y como esparcimiento voy de vez en cuanto a la parcela familiar del sector de Pampa Redonda, a atender un sembradío de papas para el consumo que me recuerdan de alguna forma mi juventud pasada en Huillar Alto. Nos reunimos allí, una tía hermana de mi madre, algunos hermanos, primos, sobrinos y sobrinos nietos para compartir gratos recuerdos de juventudes pasadas, junto al tradicional fogón”.

Recientemente, Juan Mancilla lamentó la partida de su mamá María Lastenia Velásquez Santana, quien falleció el 1 de junio de este año.