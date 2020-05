Magallánica Caroline Turner se convirtió en ministra de la Corte de Apelaciones de La Serena

Nacida y criada -entre ovejas y caballos- en la Estancia Entre Vientos, de la familia Roux, a unos 70 kilómetros al norte de Punta Arenas, en la comuna de Río Verde, donde sus padres eran administradores, transcurrió la infancia de Caroline Turner González.

Esta magallánica, ex alumna del Liceo María Auxiliadora de esta ciudad, acaba de ser nombrada ministra titular de la Corte de Apelaciones de La Serena.

Coincidentemente la terna para cubrir la vacante dejada por el cese de funciones del ministro Humberto Mondaca Díaz, fue integrada por otros dos jueces ligados a Punta Arenas: Oscar Clavería Guzmán, quien en 1985 ingresó al Poder Judicial como secretario del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, ocupando en la actualidad el cargo de ministro de la Corte de Antofagasta, y Nancy Bluck Bahamondes, magallánica y también ex alumna del Liceo María Auxiliadora, jueza del Trabajo de La Serena y actual relatora suplente de la Corte Suprema.

Turner estudió leyes en la Universidad Católica de Concepción e ingresó al Poder Judicial en 1995, como secretaria del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, desempeñándose posteriormente como secretaria de la Corte de Apelaciones de la misma jurisdicción y el 2000 fue nombrada jueza en Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena.

Tuvo el privilegio de ser una de las pioneras en administrar justicia conforme al nuevo proceso penal, que el 16 de diciembre de 2000 debutó -a nivel país- en la ciudad de La Serena.

En contacto telefónico con La Prensa Austral, la flamante ministra Caroline Turner, casada y madre de tres hijas, declaró sentirse muy orgullosa ser magallánica y “ligada de corazón a mi tierra”. Hace 20 años que vive en La Serena y cada mañana, al inicio de la jornada, señala “leo La Prensa Austral”.

La Reforma Procesal Penal

Confiesa que no se arrepiente haber dejado Punta Arenas el año 2000 para afrontar el desafío del inicio de la Reforma Procesal Penal, en que la Cuarta Región era zona piloto. “Sólo teníamos una ley, que todavía era resistida y aportamos con los nuevos modelos de sentencias y con las formas exigentes de razonamiento, las pautas de dirección, la formación de jueces de otras regiones, todo lo que configuró una gratificante etapa de mi desarrollo profesional. Han pasado los años, mis hijas crecieron, mi madre incluso falleció en esta ciudad y me ilusioné muchísimo con la idea de retornar a mi ciudad, a servir el cargo de fiscal judicial, postulando a la vacante que dejó Fabio Jordán”.

“Me hacía mucho sentido volver a mi tierra, a donde a principios del siglo pasado llegaron mis abuelos Joseph Turner, capataz de ovejeros de la sección Karke, en Cerro Castillo, misma estancia donde mi abuela era telefonista. Mi padre Edward Turner Edwards nació en Chile, en Puerto Natales, en 1923 y toda su vida, luego de estudiar en el British School, administró estancias, siendo aquella en que nací y me crié Entre Vientos, de la familia Roux, que es como si fuera mi propia familia”, recuerda con emoción.

Su madre Fresia González Figueroa conoció a quien fuera su esposo en Santiago y viniendo de Arica, luchó junto a él y luego sola para sacar adelante la estancia Eduardo, que “a esas alturas era nuestra propia tierra”.

Sentía que debía volver a Magallanes, como reconocimiento a todos sus antepasados. “A veces la vida tiene caminos distintos a los que uno busca, por lo menos temporalmente”.

Su postulación al cargo de ministra de la Corte de La Serena lo hizo en un principio para verificar cuanta votación podría obtener en la Corte Suprema. Y tuvo el honor de contar con una muy buena votación, generándose su nombramiento consecutivo, por el Poder Ejecutivo.

“Puede que no sea el momento, pero no tengo duda que queda tiempo para cumplir con quienes, con tanto sacrificio vivieron en el Magallanes de antaño, en que la vida era todavía más dura y aislada y alejada de sus orígenes, personas que me enseñaron a amarlo y con quienes siento tengo la deuda moral de volver y anhelo terminar mi carrera en mi amada tierra. No pierdo la esperanza, pese a estar profundamente honrada con el cargo en que acabo de ser nombrada, que la vida me otorgue la posibilidad de saldar esa deuda”, concluyó la magistrada Caroline Turner.